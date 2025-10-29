ମହାବାତ୍ୟା @26; ସୁପର ସାଇକ୍ଲୋନରେ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ଓଡିଶାର ମେରୁଦଣ୍ଡ, ଜଗତସିଂହପୁରରେ ରଚିଥିଲା ମହାତାଣ୍ଡବ
ଅକ୍ଟୋବର 29 ତାରିଖ, କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରେ ଏହି ଦିନ ଆସିଲେ ଶିହରି ଉଠନ୍ତି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାବାସୀ । ଏବେ ବି ସେ ଅଭିଶପ୍ତ ଦିନର ଭୟଙ୍କର ସ୍ମୃତିକୁ କେହି ଭୁଲିନାହାନ୍ତି ।
Published : October 29, 2025 at 12:14 PM IST|
Updated : October 29, 2025 at 1:26 PM IST
ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ- ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ପାତ୍ର
ଜଗତସିଂହପୁର: ବିଧ୍ୱଂସକାରୀ ମହାବାତ୍ୟାକୁ ପୁରିଲା 26 ବର୍ଷ । 1999 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 29 ତାରିଖ ଆଜିର ଦିନରେ ଓଡିଶାରେ ଧ୍ୱଂସଲିଳା ରଚିଥିଲା ମହାପ୍ରଳୟ । ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 300 କିମି ବେଗ ପବନ ମାଡରେ ରାଜ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା । ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଦେଖିଥିଲେ ପ୍ରକୃତିର ଭୟଙ୍କର କରୂଳ ରୂୂପ । ମହାବାତ୍ୟାରେ କି’ଏ ପରିଜନଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲା ତ, କି’ଏ ପୂରା ପରିବାରକୁ ହରାଇଥିଲା । ଏତିମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ, ଦୀର୍ଘ ଅଢେଇ ଦଶନ୍ଧି ବିତିଗଲାଣି । ତଥାପି ଅକ୍ଟୋବର 29 ତାରିଖ ଆସିଲେ ମହାବିପତ୍ତି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ନାଚି ଉଠେ ପ୍ରଳୟର କରାଳ ରୂପ । ତାଜା ହୋଇଉଠେ, ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଅଭିଶପ୍ତ କାଳଖଣ୍ଡ । ତେବେ ମହାବାତ୍ୟାରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ।
ଅକ୍ଟୋବର ୨୯ ତାରିଖ ରାତି-
1999 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 29 ତାରିଖ ରାତି । ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ଅତିଭୀଷଣ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ ଓଡିଶା ଉପକୂଳ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିଥିଲା । ଅଣଚାଷ ପବନ ଓ ସମୁଦ୍ରର ଉଚ୍ଚ ଜୁଆରରେ ବନ୍ଦରନଗରୀ ପାରାଦ୍ବୀପ ସମେତ, କୁଜଙ୍ଗ, ଏରସମା ବ୍ଲକ ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ପାର୍ଶ୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, ଭଦ୍ରକ, ପୁରୀ ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଢେଙ୍କାନାଳ, ନୟାଗଡ ପରି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ ଆଶିଂକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା ।
300 କିମି ପବନ ସହ 8 ମିଟର ଜୁଆର-
ପୂର୍ବ ଆଶଙ୍କା ଓ ସମସ୍ତ ଆକଳନଠାରୁ ଢେର ଗୁଣା ଅଧିକ ବିନାଶକାରୀ ରୂପ ନେଇଆସିଥିଲା ସୁପର ସାଇକ୍ଲୋନ । ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି 300 କିଲୋମିଟର ଟପିଥିଲା ପବନର ବେଗ । ସମୁଦ୍ରରେ ଉଠିଥିଲା 6ରୁ 8 ମିଟର ଉଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୁଆର । ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଉପକୂଳ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା । ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ 29 ଅକ୍ଟୋବରରୁ ନଭେମ୍ବର 1 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାୟ 447 ମିଲିମିଟରରୁ 955 ମିଲିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା । ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା । ବୈତରଣୀ, ବୁଢାବଳଙ୍ଗ ଓ ସାଳନ୍ଦୀ ନଦୀ ଅବବାହିକାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ଫଳରେ ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, ବାଲେଶ୍ବର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପରି ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ୟାରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ ।
ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା ଅଧା ଓଡିଶା:-
ମହାବାତ୍ୟା ମହାତାଣ୍ଡବରେ ଉପକୂଳ ଓଡିଶା ସମେତ ରାଜ୍ୟର ମୋଟ 128ଟି ବ୍ଲକରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ଘଟାଇଥିଲା । ମୋଟ 1.89 କୋଟି ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ । 46ଟି ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା, 2,399 ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ 14ଟି ଜିଲ୍ଲାର 17,993 ଟି ଗ୍ରାମ ବାତ୍ୟାରେ ଗଭୀର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା । 4.45 ଲକ୍ଷ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ମୋଟ 15,79582 ପକ୍କା ଓ କଚ୍ଚା ଘର ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା । 18.43 ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟରରେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା । ଭିତ୍ତିଭୂମିର ମୋଟ କ୍ଷତି ପ୍ରାୟ 6243.96 କୋଟି ବୋଲି ସେତେବେଳର ଆକଳନରୁ ଜଣାପଡେ । ମହାବାତ୍ୟାରେ ସରକାରୀ ହିସାବ ଅନୁଯାୟୀ 10 ହଜାର ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବହୁ ଅଧିକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । କୁଢ଼ କୁଢ଼ ମୃତଦେହରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥିଲା ସମଗ୍ର ଅଂଚଳ । ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗୃହ ପାଳିତ ପଶୁ ମହାବାତ୍ୟାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ।
ଘଟଣା କ୍ରମ-
ବର୍ତ୍ତମାନର IMD DG ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର ସେ ସମୟରେ ଓଡିଶା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରହିଥାନ୍ତି । ସେ 1999 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 25 ତାରିଖ ଦିନ ଆକଳନ କରିଥିଲେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣି ବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଅବପାତର ରୂପ ନେଇଛି । ଏହା ଧିରେ ଧିରେ ଘନୀଭୂତ ମହାବାତ୍ୟା ରୂପ ନେଇ ସ୍ଥଳ ଭାଗକୁ ମାଡି ଆସୁଥିବା ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଥିଲେ । ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗିରିଧର ଗମାଙ୍ଗ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ହେବା ପରେ କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, ପୁରୀ, ଗଂଜାମ, ବାଲେଶ୍ଵର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇଥିଲେ । ହେଲେ ବାତ୍ୟାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସେଭଳି କୌଣସି ଆଖି ଦୃଶିଆ ପଦକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନଥିଲା । ସେ ସମୟର ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ତତ୍କାଳୀନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିତିନ ଚନ୍ଦ୍ର ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ରରେ ନିଜେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ଏହାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରି ନଥିଲେ । 1999 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 28 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ସହିତ ପବନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ଲୋକେ ଅମଙ୍ଗ ହୋଇଥିଲେ । ତା ପରଦିନ ଆସିଥିଲା ମହାପ୍ରଳୟ । ମହାବାତ୍ୟା ଏରସମା ଉପକୂଳରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫଲ୍ କରିଥିଲା । ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ 280 ରୁ 300 କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିଥିଲା । ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ସମଗ୍ର ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ।
ଜଗତସିଂହପୁର ପାଲଟିଗଲା ଧ୍ୱଂସସ୍ତୁପ !
1999 ମହାବିପତ୍ତିରେ ଜିଲ୍ଲାର ଏରସମା ବ୍ଲକର ଜପା, ଦହିବର, ଟାଙ୍କଳ ଆଦି ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଫଳରେ ହଜାର ହଜାର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଥିଲା । ଏପରିକି କେତେ ଜଣଙ୍କ ସିନ୍ଦୂର ଲିଭିଗଲା ତ, କେତେ ମା' ପୁତ୍ରହରା ହୋଇଗଲେ । ସେଦିନର ସେହି କଳା ଦିନକୁ ଆଜି 26ବର୍ଷ ପୂରଣ ହୋଇଛି । ସେ ଦିନର କାଳରାତ୍ରିକୁ ମନ ପକାଇ ଗୁମୁରି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ । ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ମରଣ ମୁଁହରୁ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିବା ଲୋକେ ସେଦିନର ସେ ଦୁଃଖ କହିବା ସମୟରେ ଆଖି ଲୋତକରେ ପୁରି ଯାଉଥିଲା । ଛଳଛଳ ଆଖିରେ ସେଦିନର କଳା କାହାଣୀ ବଖାଣିଛନ୍ତି 'ଇଟିଭି ଭାରତ' କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ।
"ସେ ଯାଉ ବାତ୍ୟା... । ଆମ କାନ୍ଦି ପକେଇଥିଲୁ । ବହୁ ହିନସ୍ତା ହୋଇଛୁ । ଏବେ ବାତ୍ୟା ନାଁ ଶୁଣିଲେ ରକ୍ତ ଶୁଖି ଯାଉଛି । କଚ୍ଚା ଘର ସବୁ ଗାଁରେ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିଲା । ଯାହାର ପକ୍କା ଘର ଥିଲା, ତାଙ୍କ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ । ଆଜି ବତ୍ୟା କଥା ଶୁଣିଲେ ଡର ଲାଗୁଛି । ଗୋରୁ ଗାଈ ସବୁ ମରି ଯାଇଥିଲେ । କୁଢ କୁଢ ମରଶରୀର ଭାସିଲା । ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ସେ ସମୟର ଦୃଶ୍ୟ," କହିଛନ୍ତି ମହାବାତ୍ୟାକୁ ଆଖିରେ ଦେଖିଥିବା ଶିବ ପ୍ରସାଦ ବେହେରା ।
"ସେତେବେଳେ ତ ସହକାରଙ୍କ କିଛି ସୁବିଧା ନଥିଲା । ଲୋକେ କେହି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିନଥିଲେ । କେହି ଆକଳନ କରିନଥିଲେ ଏମିତି ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ହେବ । ଆମ ଗାଁରେ ଚାଳ ଘର ଥିଲା । ସବୁ ଉଡେଇ ଦେଇଥିଲା । ଛାତ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲୁ । ବହୁତ ଗାଈ ଗୋରୁ ମରିଗଲେ । ପ୍ରଥମ ଝଟକା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଝଟକାରେ ସବୁ ମାଟିରେ ମିଶି ଯାଇଥିଲା । ଆମ ତ ଆମେ ଆମ ବାପ ଅଜା ଅମଳରେ ଏମିତି ପବନ ଦେଖିନଥିଲେ । କିଛି ନଥିଲା ରାସ୍ତା ଘାଟ ସବୁ ବନ୍ଦ । ଲୋକେ ରୋଗରେ ପଡି ମଲେ । ଗାଁ ଯୁବକ ଏକାଠି ହୋଇ ରାସ୍ତା ସଫା କରିଥିଲୁ । ଏବେ ବହୁତ ଉନ୍ନି ହୋଇଛି । ସରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ଦେଇଛନ୍ତି," ଆଉ ଜଣେ ମହାବାତ୍ୟା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଜେନା ।
ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲାରେ ଓଡିଶା ଏବେ ଦେଶରେ ରୋଲମଡେଲ-
ଏବେ ଉଭୟ ସମୟ ଓ ସ୍ଥିତି ବଦଳିଛି । ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡିଶା ସାରା ଦେଶରେ ରୋଲମଡେଲ ରାଜ୍ୟ ହୋଇପାରିଛି । ଏକଦା ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ଉଜୁଡି ପଡିଥିବା ଓଡିଶା ଏବେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳ ଓ ଅନୁକରଣୀୟ ରାଜ୍ୟ । ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ବୈଷୟିକ କ୍ଷମତା ଓ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଶାସନିକ ଦକ୍ଷତା ସହ ଓଡିଶା ଏବେ ଜିରୋ-କାଜୁଆଲିଟି ମୋଡରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲା କରି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଉଦାହରଣ ।
ଓଡିଶା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦିବସ-
1999 ମସିହା ସର୍ବଗ୍ରାସୀ ସୁପର ସାଇକ୍ଲୋନ ଦେଇଥିଲା ଓଡିଶାକୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ନୂଆ ଆହ୍ୱାନ । ଏହା ପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଥିଲା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ପାଇ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଢାଞ୍ଚା । ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ପ୍ରାଧିକରଣ ଅଧିନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ଓଏସଡିଏ । ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକରେ ନିର୍ମାଣ କରାଗଲା 800 ବହୁମୁଖି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳୀ । ବନ୍ଦରମାନଙ୍କରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ରାଡାର ଏବଂ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ ବଳ ଓଡ୍ରାଫ୍ । ତେବେ ଆଜିର ଦିନକୁ ରାଜ୍ୟରେ ଓଡିଶା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ।
