ETV Bharat / state

ବନ୍ୟା ଘେରରେ ସେବାଶ୍ରମ ବିଦ୍ୟାଳୟର 255 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ସାରା ରାତି ଜଗି ରହିଲେ ଓଡ୍ରାଫ ଟିମ୍

ଅନ୍ଧାର ହୋଇଯିବା କାରଣରୁ ଗତକାଲି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରିନଥିଲା । ଓଡ୍ରାଫ ଟିମ ରାତି ସାରା ରହି ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ-ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି

255 students of sevashram vidyalaya trapped in flood
ବନ୍ୟା ଘେରରେ ସେବାଶ୍ରମ ବିଦ୍ୟାଳୟର 255 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ସାରା ରାତି ଜଗି ରହିଲେ ଓଡ୍ରାଫ ଟିମ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 17, 2026 at 1:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ବନ୍ୟାଜଳ ଘେରରେ ଥିବା କୂଳସାହି ସେବାଶ୍ରମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶତାଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୋମବାର ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇପାରି ନାହିଁ । ରବିବାରଠାରୁ ସେମାନେ ପାଣି ଘେରରେ ଥିଲେ ହେଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କିପରି ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବ ସେ ନେଇ ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ।

ବନ୍ୟା ଘେରରେ ସେବାଶ୍ରମ ବିଦ୍ୟାଳୟର 255 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ସାରା ରାତି ଜଗି ରହିଲେ ଓଡ୍ରାଫ ଟିମ (Etv Bharat)

ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନରେ କୂଳସାହିସ୍ଥିତ ସେବାଶ୍ରମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ପଶିଯିବା କାରଣରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଯିବା କାରଣରୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରିନଥିଲା । ଓଡ୍ରାଫ ଟିମ ଉକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରାତି ସାରା ରହି ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଥିଲେ। ଆଜି ସକାଳ ୯ଟା ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଶାସନ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଥଇଥାନ ସମ୍ପର୍କରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା ।

255 students of sevashram vidyalaya trapped in flood
ବନ୍ୟା ଘେରରେ ସେବାଶ୍ରମ ବିଦ୍ୟାଳୟର 255 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ (Etv Bharat)

ମୋଟ ୩୦୨ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଥିବା ଏହି ସେବାଶ୍ରମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୨୫୫ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଣିଘେରରେ ଅଛନ୍ତି । ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ରଥ କୁହନ୍ତି,"ସ୍କୁଲର ଯେଉଁଗୁଡିକ ତଳ ଏରିଆ ଅର୍ଥାତ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋରଗୁଡ଼ିକ ପାଣି ହେଇଯାଇଛି । ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନରୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉପର ମହଲାରେ ରଖିଛୁ। ଯଦି ଜଳସ୍ତର ବଢ଼େ ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରଖି ପିଲାଙ୍କୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିପାରୁ।"

255 students of sevashram vidyalaya trapped in flood
ବନ୍ୟାଜଳ ଘେରରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ (Etv Bharat)

ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀ ରଥ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ, ତହସିଲଦାର,BDO ଯାହା ପରାମର୍ଶ ଦେବେ ତଦନୁଯାୟୀ ଯାହା କରିବୁ। ସେବାଶ୍ରମରେ​ ବର୍ତ୍ତମାନ ଝିଅ ୯୭, ପୁଅ ୧୫୮କୁ ମିଶାଇ ମୋଟ ୨୫୫ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ଵର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର ଭଳି ୪-୫ଟା ଜିଲ୍ଲାକୁ ମିଶାଇ ଏତିକି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି।​ ଆମର ରୋଷେଇ ପାଇଁ ଗ୍ରୋସରୀ ଆଇଟମ, ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ରଖିଛୁ, ଚୁଡ଼ା,ବିସ୍କୁଟ, ଯାହା ସବୁ ଆବଶ୍ୟକ ସବୁ ମହଜୁଦ ଅଛି। ପାଣି ପାଇଁ ଏଠାରେ ଡିପ୍ ବୋର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି । ​ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଆମେ ସଚେତନ ଅଛୁ । ଆମ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ ଷ୍ଟାଫ ଦୁଇ ଜଣ,ଅଣଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀ ସାତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲ ଚାରିପଟେ ପାଣି ଅଛି କିନ୍ତୁ ବିପଦ କିଛି ନାହିଁ। ODRAF ଟିମ୍‌ ରହିଛନ୍ତି,ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ନଜର ରଖିଛୁ"ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।

255 students of sevashram vidyalaya trapped in flood
ବନ୍ୟା ଘେରରେ ସେବାଶ୍ରମ ବିଦ୍ୟାଳୟର 255 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ (Etv Bharat)

ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ପେଣ୍ଠପାଳ ପଞ୍ଚାୟତର ଜନ ପ୍ରତିନିଧି କୈଳାସ ସେଠୀ କୁହନ୍ତି, "ଆଜି ସକାଳୁ ଆମେ ଏଠିକି ଆସିଥିଲୁ। ଆମେମାନେ ଡଙ୍ଗାରେ ଆସିଲୁ । ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କଲୁ । ବିଡିଓ ମାଡାମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଗଥର ବନ୍ୟାରେ ଯେତେ ପାଣି ହୋଇଥିଲା ତା'ଠାରୁ କମ୍ ଅଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଦୁଇ ମହଲା ଉପରେ ଭଲରେ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି । ଯଦି ଅଧିକ ପାଣି ହୁଏ, ତାହେଲେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଚେଷ୍ଟା କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବୁ । ଖାଇବା ପିଇବା ବିଷୟରେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛୁ । ସେ କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ୩-୪ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ । ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ଆମକୁ ସେମିତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ । ଯାହା ବିଡିଓ ମାଡାମ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କରିବୁ"ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜନ ପ୍ରତିନିଧି କୈଳାସ ସେଠୀ।

255 students of sevashram vidyalaya trapped in flood
ବନ୍ୟାଜଳ ଘେରରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ (Etv Bharat)

୭ ନଦୀ ଓ ୨୭ ଉପନଦୀ ଘେରା ଉପକୂଳ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଏବେ ସଙ୍ଗୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଛି।ଖରସ୍ରୋତା ନଦୀରେ ସ୍ରୋତ ଖର ହୋଇ ଆଳି ଅଞ୍ଚଳର ପାଖାପାଖି ୧୭ଟି ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ୟା ପାଣି ଘେରରେ ରହିଛି । ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ସମେତ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ବ୍ଲକ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ବନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି।

255 students of sevashram vidyalaya trapped in flood
ବନ୍ୟା ଘେରରେ ସେବାଶ୍ରମ ବିଦ୍ୟାଳୟର 255 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ (Etv Bharat)

ଇଟିଭି ଭାରତ,କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବନ୍ୟାପାଣି ଘେରରେ କୁଳସାହି ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲ, ଫସିଛନ୍ତି ୩ ଶହରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଅନ୍ତେବାସୀ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ୨୦ ଯାଏଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା; ୭ ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ଆର୍ଲଟ୍, ତିନି ଦିନ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ମନା

TAGGED:

300 STUDENTS STRANDED
କୁଳସାହି ସେବାଶ୍ରମ ବିଦ୍ୟାଳୟ
FLOOD IN KULASAHI ASHRAM SCHOOL
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ବନ୍ୟା
KENDRAPARA FLOOD NEWS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.