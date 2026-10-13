ବିଲ ହୁଡାରେ ଭବିଷ୍ୟତର ଯାତ୍ରା: ପାଦେ ପାଦେ ବିପଦରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯାଉଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠରେ ଶିକ୍ଷାର ବିକଳ ଚିତ୍ର
ଖୋରଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିକ୍ଷାର ବିକଳ ଚିତ୍ର । ଗାଁ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହେବା ଯୋଗୁଁ ବିଲ ହୁଡ଼ା ଦେଇ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି 25ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ । ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ- ଗୋବିନ୍ଦ ପଣ୍ଡା
Published : October 13, 2026 at 8:59 PM IST
ଖୋରଧା: ହାତରେ ବହି, ମନରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଆଶା । ହେଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯିବା ବାଟରେ ପାଦେ ପାଦେ ବିପଦ । କେତେବେଳେ ପାଦ ଖସି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଆହତ ହେଉଛନ୍ତି । ତଥାପି ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ବିପଦକୁ ଖାତିର ନକରି ବିଲ ହୁଡ଼ା ଦେଇ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି କୋମଳମତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ । ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆ ବ୍ଲକ ମାଧପୁର ଆଦିବାସୀ ଗାଁରୁ ଆସିଛି ଏଭଳି ଚିନ୍ତାଜନକ ଚିତ୍ର ।
ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ବିଲ ହୁଡ଼ା ଭରସା :
ଗାଁର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା ପରେ ପ୍ରାୟ 25ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନିକଟସ୍ଥ ବଡ଼ବେରଣା ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ପକ୍କା ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ଦୂରତା ୩ କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ । ତେଣୁ ଦୂରତା କମାଇବା ପାଇଁ ବିଲ ହୁଡ଼ାକୁ ସର୍ଟକଟ୍ ରାସ୍ତା ଭାବେ ବାଛିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ।
ଖରା ହେଉ କି ବର୍ଷା, ବର୍ଷସାରା ଏହି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ପଥରେ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ । କାଦୁଅ, ଖାଲଖମା ଓ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ବିଲ ହୁଡ଼ାରେ ଚାଲିବା ସମୟରେ ପଡ଼ି ଆହତ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକ । ବର୍ଷାଦିନେ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ସଙ୍ଗିନ ହେଉଛି । ଏହା ସହ ବିଲ ଭିତରେ ସାପ ଓ ଅନ୍ୟ ବିଷାକ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଭୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର କୁନି ପିଲାଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯାଏଁ ସମସ୍ତେ ଏହି ବାଟରେ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି । ଗରିବ ଓ ଆଦିବାସୀ ପରିବାରର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଦୂରର ପକ୍କା ରାସ୍ତା ଦେଇ ସ୍କୁଲ ଯିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ୁଛି ।
ନିରାପଦ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଦାବି:
ଅନ୍ୟପଟେ, ଦୂରରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଉଥିବା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଯାତାୟାତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଭିଭାବକମାନେ ଅବଗତ ନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯିବା ବାଟରେ କୌଣସି ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଘଟେ, ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ରହିବ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଛି । ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରୁ ମାତ୍ର ୪୦ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ବିପଦସଙ୍କୁଳ ବାଟ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତେବେ ଏହା ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ପିଲାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକାଇ ଶିକ୍ଷା ନୁହେଁ, ସୁରକ୍ଷିତ ରାସ୍ତା ସହ ନିରାପଦ ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବୁଦ୍ଧୀଜୀବୀ ।
କୌଣସି ଅଘଟଣ ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ହେବ ?
ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ବେଗୁନିଆ ବ୍ଲକ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ମହମ୍ମଦ ମଇଉଦ୍ଦିନ ଅହମ୍ମଦ କହିଛନ୍ତି, "ଅନ୍ଧାରୀ ମୁଲକ ଭିତରେ ରହିଛି ମାଧପୁର ଆଦିବାସୀ ଗାଁ । ବିଦ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ମୁଁ ଏହାକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଥିଲେ ବି କିଛି ଲାଭ ହେଲାନି । କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ରହିଛି । ଯଦି କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟେ କିଏ ଦାୟୀ ରହିବ ?"
ଗାଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବାକୁ ଦାବି:
ଅଭିଭାବକ ବାବୁ ସ୍ୱାଇଁ କହିଛନ୍ତି, ଆମ ଗ୍ରାମରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ, "25ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଜଣ ବଡବେରଣା ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି । ମୋର ବି ଦୁଇଟି ପିଲା ଯାଉଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ଅଧିକ ବାଟ ପଡୁଥିବାରୁ ଆମ ପିଲା ଏହି ବିଲ ହୁଡ଼ା ଦେଇ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି । ଭୟ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଭରଷାରେ ପିଲା ଯାଉଛନ୍ତି । ଆମ ଗାଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛି ।"
ବେଗୁନିଆ ଜନ ଅଧିକାର ମଞ୍ଚ ସଭାପତି ଅକ୍ଷୟ ରାଉତରାୟ କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ ଏଥିପ୍ରତି ଜନପ୍ରତିନିଧି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ତୁରନ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ ।"
ସେହିଭଳି ବେଗୁନିଆ ବାସିନ୍ଦା ଶିବ ମୁନି କହିଛନ୍ତି, "ଉପସ୍ଥାନ କମ ଦର୍ଶାଇ ସେହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ସରକାର । ଯେଉଁଥି ପାଇଁ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ କମ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ସର୍ଟକର୍ଟରେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି । ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଏହି କୋମଳମତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯାତାୟାତର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ।"
ଏପରି କହିଲେ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ...
ସେପଟେ ବେଗୁନିଆ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଅର୍ଣ୍ଣବ ବେଉରା କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଏବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ନାହିଁ । ବିଦ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ପରେ ଯାତାୟାତ ବାବଦ ଗସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ଗାଇଡଲାଇନ ସ୍ପଷ୍ଟ ନଥିବାରୁ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି । କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଲିଖିତ ଭାବେ ଜଣାଇଲେ ଆମେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ ।"
ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଲେ...
ସେହିପରି ଖୋରଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅମ୍ରିତ ଋତୁରାଜ କହିଛନ୍ତି, "ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିଲି ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...Ground Report: କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସାନ୍ତସାହି-ଗଣ୍ଡାକିଆ ରାସ୍ତା ପାଲଟିଛି ମରଣଯନ୍ତା, ପ୍ରଶାସନକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ମନ୍ତ୍ର ଜପି ପ୍ରତିବାଦ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ହୀରାକୁଦ ଗେଟ ଖୋଲିଲେ ମାଡିଆସେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା; ପାଠ ପାଇଁ ବାଜିରେ ଲାଗେ ଜୀବନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଖୋରଧା