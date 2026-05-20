ETV Bharat / state

24 ଘଣ୍ଟିଆ ଔଷଧ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ; ପ୍ରଭାବିତ ରୋଗୀ ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟ, ନିରାମୟ କେନ୍ଦ୍ର ସମ୍ମୁଖରେ ଲମ୍ବା ଧାଡି

ଔଷଧ ଦୋକାନ ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଔଷଧ ପାଇଁ ରୋଗୀ ତଥା ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ନାହିଁ ନ ଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ-ନାରାୟଣ ସାହୁ

24 hours medicine store shops closed patients and their relatives affected
24 ଘଣ୍ଟିଆ ଔଷଧ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ; ପ୍ରଭାବିତ ରୋଗୀ ଆଉ ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 20, 2026 at 6:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

କଟକ/ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆଜି ସାରା ଦେଶରେ ଔଷଧ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ। ଅନଲାଇନ ଔଷଧ ବିତରଣକୁ ବିରୋଧ କରି ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଘରୋଇ ଔଷଧ ଦୋକାନ ସଂଘ ଦିନିକିଆ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମର୍ଥନ ଦେଇଛି ଉତ୍କଳ କେମିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରଗିଷ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ୍। ଏହି ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଔଷଧ ପାଇଁ ରୋଗୀ ତଥା ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ନାହିଁ ନ ଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ଏସସିବି ମେଡିକାଲକୁ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଧରି ଆସିଥିବା ଲୋକେ ଔଷଧ ନପାଇ ନିରାମୟ କେନ୍ଦ୍ର ସମ୍ମୁଖରେ ଲମ୍ବା ଧାଡି ଲଗାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।



ଏସସିବି ମେଡିକାଲରେ ଆଜି ରୋଗୀ ସେବାର ବିକଳ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଗୋଟିଏ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଥିଲେ ଗୋଟିଏ ନାହିଁ । ଆଉ କେଉଁଠି ଏସସିବି ଡକ୍ଟରଙ୍କ ହାତ ଲେଖା ପ୍ରେସକ୍ରିପସନର ଗୋଟିଏ ବି ମେଡିସିନ ଏସସିବି ନିରାମୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମିଳୁନାହିଁ। ପଚାରିଲେ ବାହାରୁ ମେଡିସିନ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି ନିରାମୟ କେନ୍ଦ୍ର କର୍ମଚାରୀ । କହିବାକୁ ଗଲେ ରୋଗୀ ସେବା ପୂରା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡିଛି ।

24 hours medicine store shops closed patients and their relatives affected
24 ଘଣ୍ଟିଆ ଔଷଧ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ; ପ୍ରଭାବିତ ରୋଗୀ ଆଉ ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ (Etv Bharat)
ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଏସସିବିକୁ ଭରସା କରି ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ ରୋଗୀ ଆସୁଛନ୍ତି । ହେଲେ ଏସସିବିର ନିରାମୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ମେଡ଼ିସିନ୍ ନାହିଁ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ରୋଗୀ ନାହିଁ ନ ଥିବା ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ମେଡିସିନ ଦୋକାନୀଙ୍କ ଧର୍ମଘଟ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଅପର ପଟେ ନିରାମୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମେଡିସିନ ମିଳୁନି । ଏହାକୁ ନେଇ ନେଇ ରୋଗୀ ସେବା ପିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡିଛି ।
24 hours medicine store shops closed patients and their relatives affected
24 ଘଣ୍ଟିଆ ଔଷଧ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ; ପ୍ରଭାବିତ ରୋଗୀ ଆଉ ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ (Etv Bharat)
ସର୍ବ ଭାରତୀୟ କେମିଷ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ଡ୍ରଗିଷ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ୍ ଆହ୍ୱାନରେ ଆଜି ସାରା ଦେଶରେ ୧୨ ଲକ୍ଷ ୫୦ହଜାର ଔଷଧ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି ୩୫ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଔଷଧ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ରହିଛି । କଟକରେ ୩ହଜାର ଔଷଧ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ରହିଛି ।

କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ଲିଖିତ ଭାବେ ଜଣାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ନ ମିଳିବାରୁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ସାରା ଦେଶରେ ଏହି ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି । ସଂଘର ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନି ଦଫା ଦାବି ରହିଛି । ଅନଲାଇନ ଔଷଧ ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ କରିବା, ଅତ୍ୟଧିକ ଡିସକାଉଣ୍ଟରେ ଔଷଧ ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ କରିବା ଏବଂ କରୋନା ସମୟରୁ ଚାଲି ଆସୁଥିବା ହୋମ ଡେଲିଭରିକୁ ବନ୍ଦ କରିବା। ଜନସାଧାରଣ ଯେପରି କୌଣସି ପ୍ରକାର ହଇରାଣ ନ ହେବେ ସେଥିପାଇଁ ବିଗତ ୧୫ଦିନ ହେବ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ବନ୍ଦ ସଂପର୍କରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଉଛି । ତଥାପି, ଯଦି କେହି ଔଷଧ ପାଇଁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଦାୟୀ ବୋଲି କହିଛି ସଂଘ ।

24 hours medicine store shops closed patients and their relatives affected
24 ଘଣ୍ଟିଆ ଔଷଧ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ; ପ୍ରଭାବିତ ରୋଗୀ ଆଉ ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ (Etv Bharat)

ଏ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା କେମିଷ୍ଚସ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରଗିଷ୍ଚସ୍ ଆସୋସିଏସନ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଜେନା କହିଛନ୍ତି, 'ଏସବୁ ଦାବି ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଦିନିିକିଆ ବନ୍ଦ କରି ସାରିଛୁ । ଏବେ ବି ଏଜେଣ୍ଡା ସମାନ ଅଛି । ମୁଖ୍ୟତଃ ଅନଲାଇନ ଔଷଧ ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ କରାଯାଉ । ଏଥରେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ରହିଛି । ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ଅନଲାଇନ ବିକ୍ରିକୁ ବିରୋଧ କରାଯାଉଛି । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆମ ଦାବି ନ ଶୁଣିଲେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଜେନା ।

24 hours medicine store shops closed patients and their relatives affected
24 ଘଣ୍ଟିଆ ଔଷଧ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ; ପ୍ରଭାବିତ ରୋଗୀ ଆଉ ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ (Etv Bharat)

ସେହିପରି ଉତ୍କଳ କେମିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରଗିଷ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ୍ ପିଆରଓ ଦେବବ୍ରତ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, 'କରୋନା ସମୟରେ ଔଷଧର ହୋମ ଡେଲିଭରି ପାଇଁ ସରକାର ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ । ସେତେବେଳେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲୁ । ହେଲେ କୋଭିଡର ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ବି ହୋମ ଡେଲିଭରି ବନ୍ଦ ହୋଇନାହିଁ । ଆମେ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରି ଆସିଛୁ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଔଷଧ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କ୍ଷତିରେ ପଡୁଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଔଷଧରେ ଅଧିକ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦାବି କରିଛୁ ।'

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ/ଭୁବନେଶ୍ବର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ମେ' 20ରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଔଷଧ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ଡାକରା: ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ଔଷଧ ଯୋଗାଣ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ 20ରେ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଔଷଧ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ! ଇ-ଫାର୍ମାସୀ ବିରୋଧରେ ସଂଘର ଧର୍ମଘଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି



TAGGED:

DEFFERED
UNREGULATED ONLINE PHARMACIES
ମେ 20 ଔଷଧ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ଡାକରା
ଫାର୍ମାସି ଏବଂ ଔଷଧ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ
DRUGGGIST CHEMIST STRIKE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.