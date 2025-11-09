ଓଡି଼ଶାରୁ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଯିବ ୨୩୫ କେଜିର କୋଦଣ୍ଡ ଧନୁଷ, ଉଲ୍ଲେଖ ରହିବ ୧୭୫୦ ଶହୀଦଙ୍କ ନାମ
ଆଲୁମିନିୟମ, ଜିଙ୍କ, ସିଲଭର, ଗୋଲ୍ଡ ଓ ଆଇରନ ପାଞ୍ଚ ଧାତୁରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଉଛି ଏହି ଧନୁଷ। ୬ କେଜି ସୁନା ଏଥିରେ ବ୍ୟବହାର ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖା ଯାଇଛି।
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାମମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ଓଡି଼ଶାରୁ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଯିବ ୨୩୫ କେଜିର କୋଦଣ୍ଡ ଧନୁଷ। ଧନୁଷରେ ରହିବ କାର୍ଗିଲ ଯୁଦ୍ଧଠୁ ଆରମ୍ଭକରି ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂରରେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ୧୭୫୦ ବୀର ଯବାନଙ୍କ ନାମ। ଆଲୁମିନିୟମ, ଜିଙ୍କ, ସିଲଭର, ଗୋଲ୍ଡ ଓ ଆଇରନ ପାଞ୍ଚ ଧାତୁରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଉଛି ଏହି ଧନୁଷ। ତାମିଲନାଡୁର କାଞ୍ଚିପୁରମରେ ଏହାର ଏଯାବତ ୧ କେଜି ସୁନାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ୬ କେଜି ସୁନା ଏଥିରେ ବ୍ୟବହାର ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି।
ଓଡି଼ଶାରୁ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଯିବ ଧନୁଷ:
ସନାତନ ଜାଗରଣ ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଧନୁଷ ତିଆରି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଓଡି଼ଶା ସମେତ ଭାରତରେ ଥିବା ସନାତନୀ ଏଥିରେ ନିଜର ଯୋଗଦାନ ଦେଇପାରିବେ ଅର୍ଥାତ ସୁନା ର ଦାନ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛି ମଞ୍ଚ। ଏହାସହ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମରୁ ଏହି ଉପହାର ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପାଇଁ ଯାଉଥିବାରୁ ଧନୁଷ ସହ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତିମୁର୍ତ୍ତି ବି ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛି ସନାତନ ଜାଗରଣ ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।
ଧନୁର ଲମ୍ବ ୮ ଫୁଟ ଓ ସାଢେ ୩ ଫୁଟ ଚଉଡ଼ା:
ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂରର ସଫଳତା ପରେ ଏଭଳି ପରିକଳ୍ପନା ମଞ୍ଚ କରିଥିବା ବେଳେ ସୁନାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଥିବା ଧନୁକୁ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାମମନ୍ଦିରକୁ ପଠାଇବା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏସମ୍ପର୍କରେ ସନାତନ ଜାଗରଣ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିରର ମହାସଚିବ ଚମ୍ପତ ରାୟଙ୍କ ଅନୁମତି କ୍ରମେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମାପନ କରାଯିବ। ଏହି ଧନୁର ଲମ୍ବ ୮ ଫୁଟ ଓ ସାଢେ ୩ ଫୁଟ ଚଉଡ଼ା ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ସମ୍ପ୍ରତି ଏହା ତାମିଲନାଡୁର କାଞ୍ଚିପୁରମ ର ୪୦ ଜଣ ମହିଳା କାରିଗରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ହି ଧନୁଷ ତିଆରିରେ ପ୍ରାୟ ୬ କେଜି ସୁନା ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏଥିରେ ୧ କେଜି ସୁନା ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି।
୨୨ ତାରିଖ ଦିନ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାମମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ମହାସଚିବ ଚମ୍ପତ ରାୟଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯିବ:
ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ ମାସ ୨୦ ତାରିଖରେ ପୁରୀରୁ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ୨୨ ତାରିଖ ଦିନ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାମମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ ପରେ ଧନୁଷକୁ ପ୍ରତିଟି ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରମୁଖ ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜ ପରିକ୍ରମା କରି ବୀର ଯବାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଯିବ । ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ ୨୨ ତାରିଖରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିରର ମହାସଚିବ ଚମ୍ପତ ରାୟଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯିବ। ସେହିପରି ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂରର ସଫଳତା ପାଇଁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭୂମି ତରଫରୁ ବୀର ଯବାନଙ୍କୁ ଏହା ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରାଯିବା ସହ କାର୍ଗିଲରୁ ପହଲଗାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଶହୀଦ ଯବାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।
ସନାତନ ଜାଗରଣ ମଞ୍ଚ ସଦସ୍ୟ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି," ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଧନୁଷ ଯିବ । ପୁରା ଓଡ଼ିଆ ଏଥିରେ ଯୋଡିହୁଅନ୍ତୁ । ଦୁବାଇ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ତଥା ଅନ୍ୟ ଦେଶରୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଡି ହେବେ । ଧନୁଷରେ 1 କେଜି ସୁନା ଲାଗି ସାରିଛି, ଯଦି କେହି ଚାହିଁବେ ସୁନା ଦାନ କରିପାରିବେ । "
ହିନ୍ଦୁ ଜାଗରଣ ମଞ୍ଚ ସଭାପତି ସନ୍ତୋଷ ସ୍ୱାଇଁ କହିଛନ୍ତି," ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ଓ ଆଗାମୀ ଯୁପବପିଢିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସୁନାର ଧନୁଷକୁ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ପଠାଯିବ । ସମସ୍ତେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସୁନା ଦାନ କରନ୍ତୁ । 60 ପ୍ରତିଶତ କାମ ସରିଛି । 6କେଜର ସୁନା ବ୍ୟବହାର ନେଇ ଟାର୍ଗେଟ ରହିଛି । "
