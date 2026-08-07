ETV Bharat / state

ପେକ୍ସରୁ 22 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଗାଏବ; ହେରଫେର ଅଭିଯୋଗରେ ପୂର୍ବତନ ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ

ପାଟଣାଗଡ ଏ ଆର୍ ସି ଏସ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତମିଆ ଓ ସୁନା ମୁଦି ପେକ୍ସରୁ ଏହି ଟଙ୍କା ଗାଏବ ହୋଇ ଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ-ଶେଖ ମହମ୍ମଦ ୱାହିଦ

22laks fertilzer money misappropriation pacs sec arrested by vigilance
ହେରଫେର ଅଭିଯୋଗରେ ପୂର୍ବତନ ପେକ୍ସ ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 7, 2026 at 2:01 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ବଲାଙ୍ଗୀର: ପେକ୍ସରୁ ଟଙ୍କା ଗାଏବ ଏବେ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି । ଜିଲ୍ଲାର ଦୁଇଟି ପେକ୍ସରୁ ଗାଏବ୍ ହୋଇ ଯାଇଛି 22 ଲକ୍ଷର ସାର ଟଙ୍କା । ତଦନ୍ତ ପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ପେକ୍ସ ସମ୍ପାଦକ। ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି ।

ବଲାଙ୍ଗୀର ଚାଷୀ ଟଙ୍କା ଦେଇ ପେକ୍ସରୁ ସାର କିଣିଥିଲେ। ହେଲେ ଏହି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଗାଏବ ହୋଇ ଯାଇଛି । ପାଟଣାଗଡ ଏ ଆର୍ ସି ଏସ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତମିଆ ଓ ସୁନା ମୁଦି ପେକ୍ସରୁ ଏହି ଟଙ୍କା ଗାଏବ ହୋଇ ଯାଇଛି । ଭିଜିଲାନ୍ସ ପାଖରେ ମାମଲା ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତଦନ୍ତ କରି ଗୁରୁବାର ଦୁଇଟି ପେକ୍ସ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ସମ୍ପାଦକ ମୌସମ ବେହେରାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ।

୨୦୨୪ - ୨୫ ଓ ୨୦୨୫- ୨୬ ବର୍ଷରେ ଏହି ଦୁଇ ପେକ୍ସରୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବା ସାର ବାବଦ ୨୨ ଲକ୍ଷ ୧୯ ହଜାର ୬୩୭ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରା ଯାଇଥିଲା । ହେରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ଟଙ୍କା ଗାଏବ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । ଫଳରେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଏହି ପେକ୍ସର ଋଣ ଏକାଉଣ୍ଟ ଜମା ହେବା କଥା ତାହା ହୋଇ ପାରି ନ ଥିଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହୋଇଥିବାର ଜାଲ କାଗଜ ପତ୍ର ଦେଖାଇ ଏହି ଟଙ୍କାକୁ ହେରଫେର କରିଥିଲେ ସମ୍ପାଦକ । ଯାହାକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ମାମଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ପରେ ଏହି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ଗୁରୁବାର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏହି ମାମଲରେ ଏଠିକାର ପୂର୍ବତନ ପେକ୍ସ ସମ୍ପାଦକ ମୌସମ ବେହେରାଙ୍ଗୁ ଗିରଫ କରିଛି।

ସମ୍ବଲପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ କେସ ନମ୍ୱର୍ ୧୧/ ୨୦୨୫ ରେ ଧରା ୧୩(୨), ଆର ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ୧୩(୧)(ଏ) ୨୦୧୮ ସଂଶୋଧିତ ଧାରା ୩୧୬(୫) ଦଫାରେ ପୂର୍ବତନ ପେକ୍ସ ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟକୁ ଚାଲାଣ କରିଛି। ସେହିପରି କୋର୍ଟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର କରିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆ ଯାଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରେସ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ଦିଆ ଯାଇଛି । ପ୍ରେସ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି, ଏହି ମାମଲାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରା ଯାଉଛି । ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବଲାଙ୍ଗୀର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ଚଳୁ କରିଥିଲେ ଟଙ୍କା, 64 ଲକ୍ଷ ହେରଫେର ମାମଲାରେ ଦୁଇ ପୂର୍ବତନ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ଗିରଫ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଗରଦପୁର ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ନିଲମ୍ବିତ, ମହଙ୍ଗା ପଡିଲା ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତା ଓ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା

TAGGED:

VIGILANCE RAID IN PACS
CORRUPTION IN BALANGIR PACS
FORMER PACS SECRETARY ARREST
ବଲାଙ୍ଗୀର ପେକ୍ସରୁ ଗାଏବ୍ 22 ଲକ୍ଷ
VIGILANCE RAID

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.