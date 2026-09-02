ETV Bharat / state

ବରଗଡ଼ର 22 ବର୍ଷୀୟ ଝିଅ ତନିଷା ଉଡ଼ାଇବେ ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ

କାଲିଫୋର୍ଣ୍ଣିଆରେ ପାଇଲଟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପରେ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏୟାରଲାଇନ୍ସରେ ତନିଷା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି କ୍ୟାରିୟର । ରିପୋର୍ଟ-ରାଜେଶ ସରାପ

22-year-old girl from Bargarh, Tanisha, will fly Indigo Airlines
ବରଗଡ଼ର 22 ବର୍ଷୀୟ ଝିଅ ତନିଷା ଉଡ଼ାଇବେ ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 2, 2026 at 10:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

BARGARH GIRL TANISHA INDIGO PILOT, ବରଗଡ଼: ବରଗଡ଼ର ଝିଅ ତନିଷା ଅଗ୍ରୱାଲ ଉଡ଼ାଇବେ ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ । କାଲିଫୋର୍ଣ୍ଣିଆରେ ପାଇଲଟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପରେ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏୟାରଲାଇନ୍ସରେ ତନିଷା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି କ୍ୟାରିୟର । ସେପଟେ ଝିଅର ସଫଳତାରେ ଖୁସି ପୂରା ପରିବାର ଓ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ।

ବରଗଡ଼ର 22 ବର୍ଷୀୟ ଝିଅ ତନିଷା ଉଡ଼ାଇବେ ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ (ETV Bharat Odisha)



ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ସହଜ, କିନ୍ତୁ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି, ପରିଶ୍ରମ ଓ ନିଷ୍ଠାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ । ଏହାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି, ବରଗଡ଼ର ଝିଅ ତନିଷା ଅଗ୍ରୱାଲ । ଆକାଶରେ ବିମାନ ଉଡ଼ାଇବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିବା ତନିଷା ଏବେ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିଛନ୍ତି । ପାଇଲଟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ସେ ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ବିମାନ ସେବା ସଂସ୍ଥା ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏୟାରଲାଇନ୍ସରେ ପାଇଲଟ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି । ବରଗଡ଼ର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପାଇଲଟ ଭାବେ ଆଜି ତନିଷା ଅଞ୍ଚଳର ନାଁ ରଖିଛନ୍ତି ।

ବରଗଡ଼ ଟାଉନର ସୁପର ମାର୍କେଟ ପଛପଟେ ବାସକରୁଥିବା ମନୋଜ ଅଗ୍ରୱାଲ ଓ ପ୍ରତିମା ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ଝିଅ ହେଉଛନ୍ତି ତନିଷା । ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥିବା ତନିଷା ଆମେରିକାର କାଲିଫୋର୍ଣ୍ଣିଆରେ ପାଇଲଟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଦୀର୍ଘ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଓ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ସେ ପାଇଲଟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି ।

22-year-old girl from Bargarh, Tanisha, will fly Indigo Airlines
ବରଗଡ଼ର 22 ବର୍ଷୀୟ ଝିଅ ତନିଷା ଉଡ଼ାଇବେ ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ (ETV Bharat Odisha)
ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସମାପ୍ତ ପରେ ଏବେ ତନିଷା ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏୟାରଲାଇନ୍ସରେ ପାଇଲଟ ଭାବେ ନିଜର କର୍ମମୟ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଆକାଶରେ ବିମାନ ଉଡ଼ାଇବାର ଏହି ନୂଆ ଯାତ୍ରା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତିକି ଗର୍ବର ବିଷୟ, ସେତିକି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଓ ବରଗଡ଼ବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ।ତନିଷା ଆଜି ବରଗଡ଼କୁ ଫେରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ସଫଳତା ଓ ଆଗାମୀ କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି । ପାଇଲଟ ହେବାର ଯାତ୍ରା, ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସମୟର ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଗୋରେ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ନେଇ ତନିଷା ନିଜ ଅନୁଭୂତି ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି ।ତନିଷାଙ୍କ ଏହି ସଫଳତା ପରେ ପରିବାର, ବନ୍ଧୁବର୍ଗ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛୁଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନର ସୁଅ ଛୁଟିଛି । ବିଶେଷକରି ଝିଅର ଏହି ସଫଳତାରେ ମା' ପ୍ରତିମା ଓ ବାପା ମନୋଜ ବେଶ୍ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଝିଅ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରି ପାଇଲଟ ଭାବେ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିବାରୁ ଏହା ସମଗ୍ର ପରିବାର ପାଇଁ ଗର୍ବର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବୋଲି ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ।
22-year-old girl from Bargarh, Tanisha, will fly Indigo Airlines
ବରଗଡ଼ର 22 ବର୍ଷୀୟ ଝିଅ ତନିଷା ଉଡ଼ାଇବେ ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ (ETV Bharat Odisha)
ବରଗଡ଼ ଭଳି ଏକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପାଇଲଟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ଦେଶର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଏୟାରଲାଇନ୍ସରେ ପାଇଲଟ ଭାବେ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିବା ତନିଷାଙ୍କ ସଫଳତାର ଏକ ବଡ଼ ଅଧ୍ୟାୟ । ତାଙ୍କର ଏହି ସଫଳତା ବରଗଡ଼ର ଅନ୍ୟ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ ।ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ନେପାଳ ବନ୍ୟାରେ ବରଗଡ଼ର ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ୩ ଜଣ ନିଖୋଜ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ରେ ବେହାଲ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା, ଶତାଧିକ ଘର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବରଗଡ଼

TAGGED:

BARGARH GIRL INDIGO PILOT
INDIGO PILOT
PILOT TANISHA AGRAWAL
ବରଗଡ଼ ପାଇଲଟ୍ ତନିଷା
BARGARH GIRL INDIGO PILOT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.