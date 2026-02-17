HOLI SPECIAL TRAIN, ହୋଲିରେ ଏସବୁ ରୁଟରେ ଗଡ଼ିବ 22 ଟ୍ରେନ୍
ହୋଲି ଏବଂ ଦୋଳଯାତ୍ରାରେ ରେଳଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦୂର କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଯାତ୍ରାକୁ ଅଧିକ ସୁଗମ କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇ( East Coast Railway)ପକ୍ଷରୁ 22 ନୂଆ ଟ୍ରେନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ।
RAILWAYS HOLI SPECIAL TRAIN, ଭୁବନେଶ୍ବର: ରେଳଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ହୋଲି ପାଇଁ ଗଡ଼ିବ 22ଟି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ । ଆସନ୍ତା ହୋଲି ପର୍ବ ଏବଂ ଦୋଳ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇ ଏକାଧିକ ହୋଲି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ ଚଳାଚଳ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି । ଅତିରିକ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦୂର କରିବା ଏବଂ ଦେଶର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଅତିରିକ୍ତ ସଂଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ ଗୁଡିକ ଚଳାଚଳ କରିବ ।
ବିଶେଷ କରି ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବିଶାଖାପାଟଣା ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର, ଯଶୋବନ୍ତପୁର, ଏସ୍.ଏମ୍.ଭି.ବି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ତିରୁପତି, ଚାର୍ଲାପଲ୍ଲୀ, ଶାଲିମାର, ଧନବାଦ ଏବଂ ଇରୋଡ ସମେତ ପ୍ରମୁଖ ସହର ଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ଟ୍ରେନ ଚଳାଚଳ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ରହିଛି ।
22 ହୋଲି ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନ:
• ୦୨୮୧୧ ଭୁବନେଶ୍ୱର - ଯଶବନ୍ତପୁର ସ୍ପେଶାଲ ୨୮ ଫେବୃଆରୀରୁ ୨୮ ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତି ଶନିବାର ଚଳାଚଳ କରିବ ।
• ୦୨୮୧୨ ଯଶବନ୍ତପୁର - ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ପେଶାଲ ୨ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ୩୦ ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତି ସୋମବାର ଚଳାଚଳ କରିବ ।
• ୦୨୮୩୨ ଭୁବନେଶ୍ୱର - ଧାନବାଦ ସ୍ପେଶାଲ ୧ ମାର୍ଚ୍ଚ ରୁ ୩୧ ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଦିନ ଚଳାଚଳ କରିବ ।
• ୦୨୮୩୧ ଧାନବାଦ - ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ପେଶାଲ ୨ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ୧ ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଦିନ ଚଳାଚଳ କରିବ ।
• ୦୮୩୧୧ ସମ୍ବଲପୁର - ଇରୋଡ ସ୍ପେଶାଲ ୪ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ୨୫ ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଧବାର ଚଳାଚଳ କରିବ ।
• ୦୮୩୧୨ ଇରୋଡ - ସମ୍ବଲପୁର ସ୍ପେଶାଲ୍ ୬ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ୨୭ ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁକ୍ରବାର ଚଳାଚଳ କରିବ ।
• ୦୮୫୦୮ ବିଶାଖାପାଟଣା - ଶାଲିମାର ସ୍ପେଶାଲ ୩ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ୧୭ ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର ଚଳାଚଳ କରିବ ।
• ୦୮୫୦୭ ଶାଲିମାର - ବିଶାଖାପାଟଣା ସ୍ପେଶାଲ ୪ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ୧୮ ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତି ବୁଧବାର ଚଳାଚଳ କରିବ ।
• ୦୮୫୪୭ ବିଶାଖାପାଟଣା - ତିରୁପତି ସ୍ପେଶାଲ ୪ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ୨୫ ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତି ବୁଧବାର ଚଳାଚଳ କରିବ ।
• ୦୮୫୪୮ ତିରୁପତି - ବିଶାଖାପାଟଣା ସ୍ପେଶାଲ ୫ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ୨୬ ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଚଳାଚଳ କରିବ ।
• ୦୮୫୭୯ ବିଶାଖାପାଟଣା - ଚାର୍ଲାପଲ୍ଲୀ ସ୍ପେଶାଲ ୬ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ୨୭ ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତି ଶୁକ୍ରବାର ଚାଲିବ ।
• ୦୮୫୮୦ ଚାର୍ଲାପଲ୍ଲୀ - ବିଶାଖାପାଟଣା ସ୍ପେଶାଲ ୭ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ୨୮ ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତି ଶନିବାର ଚଳାଚଳ କରିବ ।
• ୦୮୫୮୧ ବିଶାଖାପାଟଣା - ଏସ୍. ଏମ୍. ଭି. ବି. ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ସ୍ପେଶାଲ ୧ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ୨୯ ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତି ରବିବାର ଚଳାଚଳ କରିବ ।
• ୦୮୫୮୨ ଏସ୍. ଏମ୍. ଭି. ବି. ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ - ବିଶାଖାପାଟଣା ସ୍ପେଶାଲ ୨ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ୩୦ ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତି ସୋମବାର ଚଳାଚଳ କରିବ ।
• ୦୮୫୮୩ ବିଶାଖାପାଟଣା - ତିରୁପତି ସ୍ପେଶାଲ ୨ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ୩୦ ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତି ସୋମବାର ଚାଲିବ ।
• ୦୮୫୮୪ ତିରୁପତି - ବିଶାଖାପାଟଣା ସ୍ପେଶାଲ ୩ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ୩୧ ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର ଚଳାଚଳ କରିବ ।
• ୦୮୪୩୯ ପୁରୀ-ପାଟନା ସ୍ପେଶାଲ ୨୮ ଫେବୃଆରୀରୁ ୨୮ ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତି ଶନିବାର ଚଳାଚଳ କରିବ ।
• ୦୮୪୪୦ ପାଟନା- ପୁରୀ ସ୍ପେଶାଲ ୧ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ୨୯ ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତି ରବିବାର ଚଳାଚଳ କରିବ ।
• ୦୩୧୦୧ ସିଆଲଦା- ମାଳତୀପାଟପୁର ସ୍ପେଶାଲ ୨୭ ଫେବୃଆରୀରୁ ୨୦ ମାର୍ଚ୍ଚ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତି ଶୁକ୍ରବାର ଚଳାଚଳ କରିବ ।
• ୦୩୧୦୨ ମାଳତୀପାଟପୁର-ସିଆଲଦା ସ୍ପେଶାଲ ୨୮ ଫେବୃଆରୀରୁ ୨୧ ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତି ଶନିବାର ଚଳାଚଳ କରିବ ।
• ୦୩୨୩୦ ପାଟନା-ପୁରୀ ସ୍ପେଶାଲ ୫ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ୨୬ ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତି ଗୁରୁବାର ଚଳାଚଳ କରିବ ।
• ୦୩୨୨୯ ପୁରୀ-ପାଟନା ସ୍ପେଶାଲ ୬ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ୨୭ ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତି ଶୁକ୍ରବାର ଚଳାଚଳ କରିବ ।
ବିଶେଷ କରି ଯାତ୍ରୀମାନେ 'IRCTC' ୱେବସାଇଟ୍ ଅନୁସରଣ କରି କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ଯେମିତି କି 'ରେଲ୍ ୱାନ୍ ଆପ୍' ମାଧ୍ୟମରେ ଟିକେଟ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ । ଏହା ସହିତ PRS କାଉଣ୍ଟରରୁ ଟିକେଟ ବୁକ୍ କରିବା ସହ ଅନଲାଇନରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଟିକେଟ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର