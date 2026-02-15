ETV Bharat / state

ତୋଷାଳୀ ହସ୍ତତନ୍ତ ମେଳା ଆରମ୍ଭ: ମନ ମୋହୁଛି ଡବଲ ଡେକର ବସ୍‌ ରେସ୍ତୋରାଁ, AI ଫଟୋ ଟ୍ରାଇଲ ରୁମ

ଚଳିତବର୍ଷ ତୋଷାଳୀ ମେଳାରେ ୯୦୫ ଗୋଟି ଷ୍ଟଲ ଖୋଲିଛି । ସମୁଦାୟ ୨୦ଟି ରାଜ୍ୟର ବୁଣାକାର ଓ କାରିଗରମାନେ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ।

20th Toshali Handcraft Mela 2026 Double decker bus restaurant and AI Photo Trail room main Attraction
ଆରମ୍ଭ ହେଲା ୨୦ତମ ତୋଷାଳୀ ହସ୍ତତନ୍ତ ମେଳା, ମନ ମୋହୁଛି ଡବଲ ଡେକର ବସ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, AI ଫଟୋ ଟ୍ରାଇଲ ରୁମ (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 15, 2026 at 11:21 AM IST

2 Min Read
ଭୁବନେଶ୍ବର: ୨୦ତମ ତୋଷାଳୀ ସ୍ଵଦେଶୀ ହସ୍ତତନ୍ତ ମେଳା ଗତକାଲି (ଶନିବାର) ଠାରୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ଚଳିତବର୍ଷର ଥିମ୍ ରହିଛି 'ସ୍ବଦେଶୀ ଓ ଆତ୍ମନିର୍ଭର' । ଜନତା ମଇଦାନ ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ମେଳାର ଉଦ୍‌ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂଦେଓ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ । ଚଳିତବର୍ଷ ମେଳାରେ ୯୦୫ ଗୋଟି ଷ୍ଟଲ ଖୋଲିଛି । ସମୁଦାୟ ୨୦ଟି ରାଜ୍ୟର ବୁଣାକାର ଓ କାରିଗରମାନେ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ।

ଆରମ୍ଭ ହେଲା ୨୦ତମ ତୋଷାଳୀ ହସ୍ତତନ୍ତ ମେଳା, ମନ ମୋହୁଛି ଡବଲ ଡେକର ବସ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, AI ଫଟୋ ଟ୍ରାଇଲ ରୁମ (ETV Bharat Odisha)

ହସ୍ତତନ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ୱାଟର ବୋଟ:
ଚଳିତବର୍ଷର ତୋଷାଳୀ ମେଳାରେ ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ତତନ୍ତରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସାମଗ୍ରୀ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି । ପିପିଲି ଚାନ୍ଦୁଆ ଠାରୁ ନେଇ ଗାଁ କୁମ୍ଭାରର ହାତ ଗଢ଼ା ସାମଗ୍ରୀ ରହିଛି । ସେହି ଅନନ୍ୟ କଳାକୃତି ପଦର୍ଶିତା ହେଉଛି । ଭଳିକି ଭଳି ଶାଢୀ ହସ୍ତତନ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ, ଶାଲ ଓ ପୋଷାକ ଷ୍ଟଲରେ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି । ହାତ ତିଆରି କଳାକୃତି, ମାଟି ଓ ବେତରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସାମଗ୍ରୀ ଆଦି ଦୋକାନରେ ମଧ୍ୟ ଭରପୂର ଭିଡ଼ । ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ଫୁଡ କୋର୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ୱାଟର ବୋଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।

20th Toshali Handloom Fair begins, people are fascinated by the double-decker bus restaurant
ଆରମ୍ଭ ହେଲା ୨୦ତମ ତୋଷାଳୀ ହସ୍ତତନ୍ତ ମେଳା, ମନ ମୋହୁଛି ଡବଲ ଡେକର ବସ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ (ETV Bharat Odisha)

ଡବଲ ଡେକର ବସ ରେସ୍ତାରାଁ:
ଏଥର ମେଳାରେ ଆକର୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି ଡବଲ ଡେକର ବସ ରେସ୍ତୋରାଁ । ହୋଟେଲ ଆଡଭେଞ୍ଚର ଓ ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କ ମିଳିତ ସହଭାଗିତାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମେଳାରେ ଏହି ରେସ୍ତୋରାଁ ଖୋଲିଛି । ଯେଉଁଠି ମେଳାର ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ସହିତ ରାଜଧାନୀବାସୀ ଖାଦ୍ୟର ମଜା ମଧ୍ୟ ନେଇ ପାରିବେ ।

AI ଫୋଟୋ ଟ୍ରାଇଲ ରୁମ:
ତୋଷାଳୀ ମେଳାରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ମୂଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହାକି AI ଫୋଟୋ ଟ୍ରାଇଲ ରୁମ । ଏଠାରେ ଆପଣ ଛିଡା ହୋଇ ଫଟୋ ଉଠାଇବାକୁ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦ ମୁତାବିକ ହସ୍ତତନ୍ତ ପାରମ୍ପରିକ ଡ୍ରେସ ଓ ବେଶ ଭୁଷା ବାଛି ନିଜର ଫଟୋ ନେଇପାରିବେ । ଏହି ଅନନ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ସାଉଁଟିବା ପାଇଁ ଏହି ଷ୍ଟଲ ନିକଟରେ ବେଶ ଭିଡ ଜମୁଛି ।

The 20th Toshali Indigenous Handloom Fair was inaugurated.
ଆରମ୍ଭ ହେଲା ୨୦ତମ ତୋଷାଳୀ ହସ୍ତତନ୍ତ ମେଳା (ETV Bharat Odisha)

ଆମ ଅସ୍ମିତାର ନିଦର୍ଶନ:
ତୋଷାଳୀ ମେଳା 2026ର ଶୁଭ ଉଦଘାଟନ କରି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ କହିଛନ୍ତି,"ବୁଣାକାର ଓ କାରିଗରଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସମୃଦ୍ଧି ଏହି ମେଳାର ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷ୍ୟ । ଏହି ମେଳା ଆମ ସମୃଦ୍ଧ ଐତିହ୍ୟର ପରିଚୟ ଏବଂ ଆମ ଅସ୍ମିତାର ନିଦର୍ଶନ । ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଏହି ମେଳା ଫେବୃଆରୀ ୨୬ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁ ରହିବ । ଚଳିତବର୍ଷ ୯୦୫ ଗୋଟି ଷ୍ଟଲ ଖୋଲିଥିବା ବେଳେ ୨୦ ଟି ରାଜ୍ୟର ବୁଣାକାର ଓ କାରିଗର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ।"

AI Photo Trial Room
AI ଫଟୋ ଟ୍ରାଇଲ ରୁମ (ETV Bharat Odisha)


ଏହି ମେଳାରେ ୧୨ ଜଣ ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ସହ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ସହିତ CSIR-IMMT, ଭୁବନେଶ୍ଵର ଓ IIP-ମୁମ୍ବାଇ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ଵାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା । ସେହିପରି ହସ୍ତତନ୍ତ ଓ ବୟନ ଶିଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଏବଂ ICAR-ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ନାଚୁରାଲ୍ ଫାଇବର୍ ଇଂଜିନିୟରିଂ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏବଂ ଓୟୁଟିଆର୍, ଭୁବନେଶ୍ଵର ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ଵାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା ।

The 20th Toshali Indigenous Handloom Fair was inaugurated.
୨୦ତମ ତୋଷାଳୀ ସ୍ଵଦେଶୀ ହସ୍ତତନ୍ତ ମେଳା ଉଦ୍‌ଘାଟିତ । (ETV Bharat Odisha)


'ଓଡିଆ ଜାତି ଗର୍ବିତ'
ଏହି ଉଦଘାଟନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ହସ୍ତତନ୍ତ, ବୟନ ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ବଳ ସାମନ୍ତ ଯୋଗ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି,"ବୁଣାକାର ଓ କାରିଗରଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡିଆ ଜାତି ଗର୍ବିତ । ଆମ ବୁଣାକାର ବନ୍ଧୁମାନେ ବୟନ ଅସ୍ମିତାର ସମର୍ଥ ସାରଥି ଅଟନ୍ତି । ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀ ଓ କାରିଗରମାନେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କଳାର ବାର୍ତ୍ତାବହ ସାଜିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ-ଜୀବିକାକୁ ଅଧିକ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ସମର୍ପିତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ।"

The 20th Toshali Indigenous Handloom Fair was inaugurated.
୨୦ତମ ତୋଷାଳୀ ସ୍ଵଦେଶୀ ହସ୍ତତନ୍ତ ମେଳା ଉଦ୍‌ଘାଟିତ । (ETV Bharat Odisha)

ତୋଷାଳୀ ମେଳା ରାଜ୍ୟର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମେଳା ଅଟେ । ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଠାକୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ କଳାପ୍ରେମୀ ତଥା ଦର୍ଶକ ଆସିଥାନ୍ତି । ଚଳିତବର୍ଷ ମେଳାର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ହିଁ ଖଚାଖଚ ଭିଡ ରହିଥିଲା । ଫଳରେ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ହେବ ବୋଲି ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ ।

Double Decker Bus Restaurant
ଡବଲ ଡେକର ବସ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ (ETV Bharat Odisha)

