ତୋଷାଳୀ ହସ୍ତତନ୍ତ ମେଳା ଆରମ୍ଭ: ମନ ମୋହୁଛି ଡବଲ ଡେକର ବସ୍ ରେସ୍ତୋରାଁ, AI ଫଟୋ ଟ୍ରାଇଲ ରୁମ
ଚଳିତବର୍ଷ ତୋଷାଳୀ ମେଳାରେ ୯୦୫ ଗୋଟି ଷ୍ଟଲ ଖୋଲିଛି । ସମୁଦାୟ ୨୦ଟି ରାଜ୍ୟର ବୁଣାକାର ଓ କାରିଗରମାନେ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ।
Published : February 15, 2026 at 11:21 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ୨୦ତମ ତୋଷାଳୀ ସ୍ଵଦେଶୀ ହସ୍ତତନ୍ତ ମେଳା ଗତକାଲି (ଶନିବାର) ଠାରୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ଚଳିତବର୍ଷର ଥିମ୍ ରହିଛି 'ସ୍ବଦେଶୀ ଓ ଆତ୍ମନିର୍ଭର' । ଜନତା ମଇଦାନ ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ମେଳାର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂଦେଓ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ । ଚଳିତବର୍ଷ ମେଳାରେ ୯୦୫ ଗୋଟି ଷ୍ଟଲ ଖୋଲିଛି । ସମୁଦାୟ ୨୦ଟି ରାଜ୍ୟର ବୁଣାକାର ଓ କାରିଗରମାନେ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ।
ହସ୍ତତନ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ୱାଟର ବୋଟ:
ଚଳିତବର୍ଷର ତୋଷାଳୀ ମେଳାରେ ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ତତନ୍ତରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସାମଗ୍ରୀ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି । ପିପିଲି ଚାନ୍ଦୁଆ ଠାରୁ ନେଇ ଗାଁ କୁମ୍ଭାରର ହାତ ଗଢ଼ା ସାମଗ୍ରୀ ରହିଛି । ସେହି ଅନନ୍ୟ କଳାକୃତି ପଦର୍ଶିତା ହେଉଛି । ଭଳିକି ଭଳି ଶାଢୀ ହସ୍ତତନ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ, ଶାଲ ଓ ପୋଷାକ ଷ୍ଟଲରେ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି । ହାତ ତିଆରି କଳାକୃତି, ମାଟି ଓ ବେତରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସାମଗ୍ରୀ ଆଦି ଦୋକାନରେ ମଧ୍ୟ ଭରପୂର ଭିଡ଼ । ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ଫୁଡ କୋର୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ୱାଟର ବୋଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।
ଡବଲ ଡେକର ବସ ରେସ୍ତାରାଁ:
ଏଥର ମେଳାରେ ଆକର୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି ଡବଲ ଡେକର ବସ ରେସ୍ତୋରାଁ । ହୋଟେଲ ଆଡଭେଞ୍ଚର ଓ ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କ ମିଳିତ ସହଭାଗିତାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମେଳାରେ ଏହି ରେସ୍ତୋରାଁ ଖୋଲିଛି । ଯେଉଁଠି ମେଳାର ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ସହିତ ରାଜଧାନୀବାସୀ ଖାଦ୍ୟର ମଜା ମଧ୍ୟ ନେଇ ପାରିବେ ।
AI ଫୋଟୋ ଟ୍ରାଇଲ ରୁମ:
ତୋଷାଳୀ ମେଳାରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ମୂଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହାକି AI ଫୋଟୋ ଟ୍ରାଇଲ ରୁମ । ଏଠାରେ ଆପଣ ଛିଡା ହୋଇ ଫଟୋ ଉଠାଇବାକୁ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦ ମୁତାବିକ ହସ୍ତତନ୍ତ ପାରମ୍ପରିକ ଡ୍ରେସ ଓ ବେଶ ଭୁଷା ବାଛି ନିଜର ଫଟୋ ନେଇପାରିବେ । ଏହି ଅନନ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ସାଉଁଟିବା ପାଇଁ ଏହି ଷ୍ଟଲ ନିକଟରେ ବେଶ ଭିଡ ଜମୁଛି ।
ଆମ ଅସ୍ମିତାର ନିଦର୍ଶନ:
ତୋଷାଳୀ ମେଳା 2026ର ଶୁଭ ଉଦଘାଟନ କରି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ କହିଛନ୍ତି,"ବୁଣାକାର ଓ କାରିଗରଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସମୃଦ୍ଧି ଏହି ମେଳାର ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷ୍ୟ । ଏହି ମେଳା ଆମ ସମୃଦ୍ଧ ଐତିହ୍ୟର ପରିଚୟ ଏବଂ ଆମ ଅସ୍ମିତାର ନିଦର୍ଶନ । ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଏହି ମେଳା ଫେବୃଆରୀ ୨୬ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁ ରହିବ । ଚଳିତବର୍ଷ ୯୦୫ ଗୋଟି ଷ୍ଟଲ ଖୋଲିଥିବା ବେଳେ ୨୦ ଟି ରାଜ୍ୟର ବୁଣାକାର ଓ କାରିଗର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ।"
ଏହି ମେଳାରେ ୧୨ ଜଣ ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ସହ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ସହିତ CSIR-IMMT, ଭୁବନେଶ୍ଵର ଓ IIP-ମୁମ୍ବାଇ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ଵାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା । ସେହିପରି ହସ୍ତତନ୍ତ ଓ ବୟନ ଶିଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଏବଂ ICAR-ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ନାଚୁରାଲ୍ ଫାଇବର୍ ଇଂଜିନିୟରିଂ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏବଂ ଓୟୁଟିଆର୍, ଭୁବନେଶ୍ଵର ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ଵାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା ।
'ଓଡିଆ ଜାତି ଗର୍ବିତ'
ଏହି ଉଦଘାଟନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ହସ୍ତତନ୍ତ, ବୟନ ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ବଳ ସାମନ୍ତ ଯୋଗ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି,"ବୁଣାକାର ଓ କାରିଗରଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡିଆ ଜାତି ଗର୍ବିତ । ଆମ ବୁଣାକାର ବନ୍ଧୁମାନେ ବୟନ ଅସ୍ମିତାର ସମର୍ଥ ସାରଥି ଅଟନ୍ତି । ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀ ଓ କାରିଗରମାନେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କଳାର ବାର୍ତ୍ତାବହ ସାଜିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ-ଜୀବିକାକୁ ଅଧିକ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ସମର୍ପିତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ।"
ତୋଷାଳୀ ମେଳା ରାଜ୍ୟର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମେଳା ଅଟେ । ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଠାକୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ କଳାପ୍ରେମୀ ତଥା ଦର୍ଶକ ଆସିଥାନ୍ତି । ଚଳିତବର୍ଷ ମେଳାର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ହିଁ ଖଚାଖଚ ଭିଡ ରହିଥିଲା । ଫଳରେ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ହେବ ବୋଲି ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର