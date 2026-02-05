ଖଡିଆଳ ଲୋକ ମହୋତ୍ସବ ଉଦଘାଟିତ, ଓଡ଼ିଶୀ ଓ ଆଦିବାସୀ ନୃତ୍ୟରେ ଦର୍ଶକ ବିଭୋର
2026 ମସିହାରେ ଖଡ଼ିଆଳ ଲୋକ ମହୋତ୍ସବ ନିଜର ବିଂଶତମ ସଂସ୍କରଣରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଏକ ବିରାଟ ସାଂସ୍କୃତିକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସହର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲା । ଦର୍ଶକ ଏହାକୁ ଖୁବ ଉପଭୋଗ କରିଛନ୍ତି ।
ନୂଆପଡା: ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଖଡ଼ିଆଳ ଲୋକ ମହୋତ୍ସବ । 2026 ମସିହାରେ ଏହା ନିଜର ବିଂଶତମ ସଂସ୍କରଣରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଚଳିତବର୍ଷ ଏହା ଗତକାଲି (ବୁଧବାର) ଖଡ଼ିଆଳ ରାଜା ଏଟି ହାଇସ୍କୁଲ ପଡିଆ ଠାରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହି ଅବସରରେ ଏକ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା । ମଞ୍ଚରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ, ଗୋଟିପୁଅ ନୃତ୍ୟ ଓ ଧୋବେଇ ଆଦିବାସୀ ନୃତ୍ୟ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ କରାଇଥିଲା ।
ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରା:
ଖଡ଼ିଆଳ ଲୋକ ମହୋତ୍ସବ ଅବସରରେ ପ୍ରଥମେ ରିସିପିଟି ପର୍ବତ ବକ୍ଷରେ ଥିବା ମା' ରିସିପିଟିଆଣିଙ୍କ ନିକଟରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ବିଜୟ ମଶାଲ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ପରେ ଖଡ଼ିଆଳ ପତିତପାବନ ମନ୍ଦିର ଠାରେ ବିଜୟୀ ମଶାଳ ପହଞ୍ଚି ଏକ ବିରାଟ ସାଂସ୍କୃତିକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସହର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲା । ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦଳ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଘଣ୍ଟଘଣ୍ଟା, ଘୁମୁରା, ଦୂଲଦୁଲି ବାଜାର ତାଳେତାଳେ କଳାକାରମାନେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରି ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିଥିଲେ । ଏହି ବିଜୟ ମଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ପଡିଆରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସଂନ୍ଧ୍ୟାରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ସଭା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ।
ମନ କିଣିଲା ସାଂସ୍କୃତିକ ସନ୍ଧ୍ୟା:
ଅତିଥିମାନେ ଖଡ଼ିଆଳର ପ୍ରାଚୀନ ପୁରାତନ କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି ଓ ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ । ସାଂସ୍କୃତିକ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଛତିଶଗଡର ମାନ୍ଧଳୀ ନୃତ୍ୟ, ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ, ଗୋଟିପୁଅ ନୃତ୍ୟ, ଧୋବେଇ ଆଦିବାସୀ ନୃତ୍ୟ ଭଳି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦର୍ଶକ ଖୁବ ମନଭରି ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ । ନୃତ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀମାନେ ଏହି ମହୋତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇ ବେଶ୍ ଖୁସି ଥିବା କହିଛନ୍ତି । ଏହି ମହୋତ୍ସବ ଚଳିତମାସ ଫେବୃଆରୀ 4 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 8 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ।
ଖଡ଼ିଆଳ ବିଧାୟକ, ଅଧିରାଜ ମୋହନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କହିଛନ୍ତି,"ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଆମେ ଚଳିତବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରି ସହର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲୁ । ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ମଶାଲ ଆସି ମହୋତ୍ସବ ସ୍ଥଳରେ ସଂନ୍ଧ୍ୟା 6.30 ମିନିଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ଏହା ପରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ମହୋତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ନିଆରା ଲୋକ ମହୋତ୍ସବ ଅଟେ ।"
2005 ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା:
ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା, ଡଳୀ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି,"ଖଡ଼ିଆଳ ଲୋକ ମହୋତ୍ସବ 2005 ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 2026ରେ ଆସି ପଦାର୍ପଣ କରିଛି । ଏହା କଳା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ଲୋକକଳାର ମହୋତ୍ସବ । ଖଡ଼ିଆଳର କଳାକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ସୁଯୋଗ ।" ନୂଆପଡା ବ୍ଲକ ଅଧକ୍ଷା ତାରେଶ୍ବରୀ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି,"ଏହା କଳା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ସାହିତ୍ୟର ମହୋତ୍ସବ । ଏହା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକକଳା ଓ ସାହିତ୍ୟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇଥାଏ । ଖଡ଼ିଆଳ ରାଜାଙ୍କ ଅମଳର ଅଞ୍ଚଳ ଅଟେ । ଏଠାକାର ବାସିନ୍ଦା ଓ ଲୋକକଳା ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଉ ବୋଲି ମୋର ଶୁଭକାମନା ।"
