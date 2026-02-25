ମେ' ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ମାଟ୍ରିକ ରେଜଲ୍ଟ, ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବେ 12 ହଜାର ଶିକ୍ଷକ
ମାର୍ଚ୍ଚ 19ରୁ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଖାତା ଦେଖା ଆରମ୍ଭ । ମୂଲ୍ୟାୟନ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଖାତା ପଠାଇବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ । 10ରୁ 12 ହଜାର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ ।
Published : February 25, 2026 at 8:20 PM IST
ରିପୋର୍ଟ: ନାରାୟଣ ସାହୁ
Matric Exam Results କଟକ: ମେ' ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଚଳିତବର୍ଷର ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ । ଚଳିତ ମାସ (ଫେବୃଆରୀ) 19ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାର 4ଟି ବିଷୟର ପରୀକ୍ଷା ଶେଷ ହୋଇଛି । ଆଉ ମାତ୍ର ଦୁଇଟି ବିଷୟର ପରୀକ୍ଷା ବାକି ରହିଛି । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା 3ଟି ବିଷୟର ଉତ୍ତର ଖାତା ବୋର୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ମୂଲ୍ୟାୟନ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଖାତା ପଠାଇବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମାର୍ଚ୍ଚ 19ରୁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଖାତା ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ବୋଲି ବୋର୍ଡ ସଭାପତି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ତରାଇ କହିଛନ୍ତି ।
ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ:
ବୋର୍ଡ ସଭାପତି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ତରାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, 2026 ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାର ଆଉ ମାତ୍ର 2ଟି ବିଷୟ ବାକି ଅଛି । ପରୀକ୍ଷା ଶେଷ ହେବା ପରେ ଉତ୍ତର ଖାତା ଦେଖିବା ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବୈଠକ କରାଯିବ । ବୈଠକରେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମେତ 12 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷକ ସାମିଲ ହେବେ । ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯିବ ।
ଖାତା ମୂଲ୍ୟାୟନ:
ସେହିପରି ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଯେପରି ମୂଲ୍ୟାୟନ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ନପଡ଼ନ୍ତି, ତାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ବୋର୍ଡ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି । ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଶେଷ ହେବା ପରେ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ବୈଠକ କରାଯିବ । ତେଵେ 55ରୁ 60 ମୂଲ୍ୟାୟନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପାଖାପାଖି 10ରୁ 12 ହଜାର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ ହେବେ । ମାର୍ଚ୍ଚ 19 ତାରିଖରୁ ଖାତା ଦେଖା ଆରମ୍ଭ ହେବାରୁ ଥିବା ବେଳେ ସଠିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ହେବ ବୋଲି ବୋର୍ଡ ସଭାପତି କହିଛନ୍ତି ।
ବୋର୍ଡ ସଭାପତି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ତରାଇ କହିଛନ୍ତି, "ମେ' ମାସ ପ୍ରଥମ କମ୍ବା ଦ୍ବିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଜନା କରିଛୁ । ଖାତା ମୂଲ୍ୟାୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଠିକ୍ରେ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି ।"
