୨୦୨୪ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଅନିୟମିତତା ପ୍ରସଙ୍ଗ: ନିର୍ବାଚନ କମିସନଙ୍କୁ ଘେରିଲା ବିଜେଡି, ଜବାବ ରଖିଲା ବିଜେପି
ନିର୍ବାଚନର ୧୯ ମାସ ପରେ ମଧ୍ୟ ଫର୍ମ ୧୭ସି ୱେବସାଇଟରେ ଅପଲୋଡ୍ ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ବିଜେଡି ।
Published : February 2, 2026 at 9:37 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ୨୦୨୪ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଭିନ୍ନ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ- ବିଜେଡି, ଦେଶର ନିର୍ବାଚନ କମିସନଙ୍କୁ ଦୁଇ ଥର ଭେଟିଥିଲା । ବିଭିନ୍ନ ଅସମାହିତ ପ୍ରଶ୍ନର ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ମାଗିଥିଲା ଦଳ । ହେଲେ, ନିର୍ବାଚନ କମିସନଙ୍କୁ ପଚାରିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ସ୍ପଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିପାରି ନାହିଁ । ନିର୍ବାଚନର ୧୯ ମାସ ପରେ ମଧ୍ୟ ଫର୍ମ ୧୭ସି ୱେବସାଇଟରେ ଅପଲୋଡ୍ ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି ଦଳ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି । ବିଜେଡି ତରଫରୁ ପୁଣିଥରେ ପଡ଼ିଥିବା ଭୋଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ଓ ଗଣତି ହୋଇଥିବା ଭୋଟ୍ ସଂଖ୍ୟାରେ ତାରତମ୍ୟ ଓ ନିର୍ବାଚନର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଉଠାଯାଇଛି । ସେପଟେ ବିଜେଡି ଉଠାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛି ବିଜେପି ।
ବିଜେଡି ସଭାପତିଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ସଚିବ ଡକ୍ଟର ସଂତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର ଓ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା ଡକ୍ଟର ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତସିଂହାର ଏହି ଅସମାହିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି । ଦେଶରେ ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକର ଉତ୍ତର ଆସିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ବୋଲି ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ।
"କୌଣସି ରାଜନୀତି ଉଦେଶ୍ୟରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଗୋଟିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଭାବେ ଦେଶର ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ବିଜେଡି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆଶା କରୁଛି । ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତି ବୁଥରେ ପଡ଼ିଥିବା ଭୋଟ ସଂଖ୍ୟାର ତଥ୍ୟ ଫର୍ମ ୧୭ସି ରେ ମିଳିଥାଏ । ଅନେକ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଭୋଟ୍ ଓ ଗଣତି ହୋଇଥିବା ଭୋଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ତାରତମ୍ୟ ରହୁଥିବାରୁ ଆମେ ଫର୍ମ ୧୭ସି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲୁ । କିନ୍ତୁ ତାହା ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ନାହିଁ । ଦଳ ତରଫରୁ ନିର୍ବାଚନ କମିସନଙ୍କୁ ଲେଖାଯାଇଥିବା ପତ୍ରରେ ଏହାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ କିଛି ଆସନରେ ନିର୍ବାଚନ ମାମଲା ଚାଲିଥିବା କାରଣରୁ ଏହା ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କମିସନ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର ୨୮ଟି ଆସନରେ ନିର୍ବାଚନ ମାମଲା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଆସନ ଗୁଡିକର ଫର୍ମ ୧୭ସି କାହିଁକି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ନାହିଁ, ସେନେଇ କୌଣସି ଉତ୍ତର ରଖି ନଥିଲେ," ବୋଲି ଡକ୍ଟର ସଂତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର ଆପତ୍ତି ଉଠାଇଛନ୍ତି ।
ସଂତୃପ୍ତ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ସେହିପରି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପଡ଼ିଥିବା ଭୋଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ଅପେକ୍ଷା କିପରି ଅଧିକ ଭୋଟ ଗଣତି ହୋଇପାରିଲା, ସେ ସମ୍ୱନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିସନର କୌଣସି ଉତ୍ତର ରଖିନାହାନ୍ତି । ନିର୍ବାଚନ କମିସନ ଉତ୍ତରରେ ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ, ଯେଉଁଠାରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ୟୁନିଟ ଥିବା ଭୋଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ଫର୍ମ ୧୭ସି ରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଭୋଟ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ତାଳମେଳ ଖାଏ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେହି ଭୋଟ୍ ଗଣତି କରାଯାଏ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ କେତୋଟି ସ୍ଥାନରେ ଏପରି ହୋଇଛି, ତାହା ନିର୍ବାଚନ କମିସନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି । ନିର୍ବାଚନ କମିସନ ଦେଇଥିବା ଉତ୍ତର ଅନୁଯାୟୀ, ମକ୍ ପୋଲ୍ ବେଳେ ପଡ଼ିଥିବା ଭୋଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଡିଲିଟ୍ ହୋଇନଥିଲେ, ସେହି ଇଭିଏମରେ ପଡ଼ିଥିବା ଭୋଟ୍ ଗୁଡିକୁ ମଧ୍ୟ ଗଣତି କରାଯାଏ ନାହିଁ । ନିର୍ବାଚନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଜଣେ ନାଗରିକର ଭୋଟକୁ ଗଣତି ନକରିବା ମଧ୍ୟ ତାର ମତ ଦେବାର ଅଧିକାରକୁ କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରିବା ସଦୃଶ୍ୟ । ଯାହା ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଶୁଭଙ୍କର ନୁହେଁ । ସେହିପରି ଭୋଟିଂ ସମୟରେ ଇଭିଏମ ମେସିନରେ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଯାଏ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେଠାରେ ଆଉ ଏକ ମେସିନ ଲଗାଯାଏ । କିନ୍ତୁ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଯିବା ପୂର୍ବରୁ କେତେ ଭୋଟ ପଡିଥିଲା ତାହାର କୌଣସି ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ ନାହିଁ ।"
ସଂତୃପ୍ତ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ବିଜେଡି ଆହୁରି ଏକ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲା, ଯାହା ହେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟା ଭୋଟ୍ ଶେଷ ପାଇଁ ଥିବା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ କମିସନଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଭୋଟ୍ ସଂଖ୍ୟା କିପରି ଭାବେ ଅହେତୁକ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ? କାରଣ ଗତ ୨୦୨୪ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ୨୧ଟି ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓ ୩୮ଟି ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ୭ରୁ ୩୦% ଭୋଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା । ଯାହା ପୂର୍ବ ନିର୍ବାଚନ ଗୁଡିକରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳି ନଥିଲା । ନିର୍ବାଚନ କମିସନ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ସମ୍ୱନ୍ଧରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି । ଏହାଛଡା ଇଭିଏମକୁ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ଅଡିଟ କରିବା ପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ, ଯାହା ଫଳରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ କମିସନ ଏ ସମ୍ୱନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଉତ୍ତର ରଖି ନାହାନ୍ତି ।
ସେହିପରି ବିଜେଡି ମୁଖପାତ୍ର ଡକ୍ଟର ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତସିଂହାର କହିଛନ୍ତି,"ଗତ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର ୧୯ ମାସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ସମୟ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ବାଚନ କମିସନ ଫର୍ମ ୧୭ସି କୁ ତାଙ୍କ ୱେବସାଇଟରେ ଅପଲୋଡ କଲେନାହିଁ । ନିର୍ବାଚନରେ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଛି ବୋଲି ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଆସୁଛି, ତାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଫର୍ମ ୧୭ସି ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଅସ୍ତ୍ର । ସମ୍ଭବତଃ ସେହି କାରଣରୁ ନିର୍ବାଚନ କମିସନର ଫର୍ମ ୧୭ସି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ବା ଏହାକୁ ୱେବସାଇଟରେ ଅପଲୋଡ କରିବାରେ ଟାଳଟୁଳ ନୀତି ଅବଲମ୍ୱନ କରୁଛନ୍ତି । ଫୁଲବାଣୀ ବିଧାନସଭା ଆସନର ବୁଥ ନମ୍ୱର ୫୭ରେ ଫର୍ମ ୧୭ସି ଅନୁଯାୟୀ ପଡ଼ିଥିବା ଭୋଟ୍ ଓ ଫର୍ମ ୨୦ ଅନୁଯାୟୀ ଗଣତି ହୋଇଥିବା ଭୋଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ୬୮୨ ଖଣ୍ଡ ଅଧିକ ଭୋଟ୍ ରହିଛି । ତଲସରା ବିଧାନସଭା ଆସନର ୧୬୫ ଓ ୨୧୯ ନମ୍ୱର ବୁଥରେ ୬୬୦ ଓ ୭୮୪ ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ୍ ଅଧିକ ଗଣତି ହୋଇଛି । ପଡ଼ିଥିବା ଭୋଟ୍ ଓ ଗଣତି ହୋଇଥିବା ଭୋଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ରହୁଥିବା ଏହି ତାରତମ୍ୟ ନିର୍ବାଚନର ସ୍ୱଛତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିସନ ଏହାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ଦେଇ ଏହାକୁ ଟାଳି ଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି । ଦେଶରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଜନ କରିବା ଦେଶର ନିର୍ବାଚନ କମିସନରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ । ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଜି ବିଜେଡି ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, ତାହା ଦେଶର ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସୁଦୃଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ । ତେଣୁ ନିର୍ବାଚନ କମିସନ ଏ ସମ୍ୱନ୍ଧରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ରଖିବା ସହିତ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ମନରୁ ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରିବା ଉଚିତ ।"
ବିଜେଡି ଅଭିଯୋଗର ଜବାବ ରଖିଛି ବିଜେପି । ବିଜେପିର ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ବିରଂଚି ନାରାୟଣ ତ୍ରିପାଠୀ କହିଛନ୍ତି,"ନିର୍ବାଚନର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ବିଜେଡି ଏବେ ଇଭିଏମ ଓ ୧୭ସି ଫର୍ମ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛି । ଯେବେଠୁ ଇଭିଏମ ଦେଶରେ ଲାଗୁ ହୋଇଛି, ତା’ପରରୁ ହୋଇଥିବା ୫ ନିର୍ବାଚନରୁ ୪ଟିରେ ବିଜେଡି ବିଜୟୀ ହୋଇଛି । ଜିତିବାବେଳେ ସେମାନେ ଇଭିଏମ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁ ନଥିବା ବେଳେ ଏବେ ହାରିବା ପରେ ଭୁଲ ବୋଲି କହି ମିଛରେ କାହିଁକି ପ୍ରଳାପ କରୁଛି ତାର ଉତର ବିଜେଡି ଦେଉ । ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟଦାନ ବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ବୁଥରେ ଏଜେଣ୍ଟ ଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଉକ୍ତ ବୁଥରେ ଥିବା ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ୧୭ସି ଫର୍ମ ଆଣିଥାନ୍ତି । ଗତ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ପାଖାପାଖି ୩୭,୮୦୦ ବୁଥ ଥିଲା । ସେସମୟରେ ଏସମସ୍ତ ବୁଥରେ ବିଜେଡିର ୩୭,୮୦୦ ଏଜେଣ୍ଟ ରହିବା କଥା । ଆଉ ଯଦି ଲୋକସଭା, ବିଧାନସଭାକୁ ମିଶାଇ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ପ୍ରାୟ ୭୫,୦୦୦ ଏଜେଣ୍ଟ ବିଭିନ୍ନ ବୁଥରେ ରହିବା କଥା । ମାତ୍ର କୌଣସି ବୁଥରେ ଜଣେ କେହି ଏଜେଣ୍ଟ ୧୭ସି ଫର୍ମ କାହିଁକି ମିଳିଲା ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ ନାହିଁ । ନିର୍ବାଚନ ହାରିବା ପରେ ଏବେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା କେତେଦୂର ଠିକ୍ ତାହା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବିଚାର କରିବେ । ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ରହିଛି, ଭାରତ ବର୍ଷର ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଏବିଷୟକୁ ସେମାନେ ହାଇକୋର୍ଟ କିମ୍ବା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ନେଇପାରିବେ । ମାତ୍ର ବିଜେଡି ସେପରି ନକରି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଶସ୍ତା ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛି । ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପୂର୍ବରୁ କହିସାରିଛନ୍ତି ଯେ, ଇଭିଏମ ଟାମ୍ପରିଂ ହେବାର କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ତଗତ ହୋଇନାହିଁ । ଏପରିକି ଇଭିଏମ ଟାମ୍ପରିଂ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଯଦି ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଭୁଲ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ବିଜେଡି ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ଅଛି, ତେବେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ତଥ୍ୟ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ । ନିର୍ବାଚନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଜେଡିରେ ଗୃହଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିବାବେଳେ ଉକ୍ତ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତାମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଦଳ ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦେଉଛନ୍ତି । ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ଧ୍ୟାନ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ବିଜେଡି ଏପ୍ରକାର ନାଟକ କରୁଛି," ବୋଲି ବିଜେପି କାଉଣ୍ଟର କରିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର