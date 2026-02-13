୨୦୨୩ ମସିହା ବାଲେଶ୍ୱର ଏସିଡ୍ ମାଡ଼ ଘଟଣା: ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଚନ୍ଦନ ରଣାକୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡାଦେଶ
ବାଲେଶ୍ୱରରେ ୨୦୨୩ ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ୨୦ରେ ଘଟିଥିବା ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଏସିଡ୍ ଆଟାକ ଓ ଯୁବତୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।
Published : February 13, 2026 at 10:57 PM IST
ACID ATTACK ACCUSED DEATH SENTENCE ବାଲେଶ୍ୱର: ବାଲେଶ୍ୱରରେ ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଏସିଡ୍ ଆଟାକ ଓ ଯୁବତୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଏସିଡ୍ ମାଡ଼ କରିଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡାଦେଶରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି, ମାନ୍ୟବର ବାଲେଶ୍ଵର ସ୍ପେଶାଲ କୋର୍ଟ ଜଜ୍ (ଏସସି, ଏସଟି) ଅବଦୁଲ୍ ସମିମ୍ ଅଖତର ।
କ'ଣ ଥିଲା ଘଟଣା-
ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଚନ୍ଦନ ରଣା ଗତ ୨୦୨୩ ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ୨୦ ତାରିଖରେ ତାର ଦ୍ଵିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ବନିତା ସିଂ ଙ୍କୁ ଏସିଡ୍ ଆକ୍ରମଣ କରି ଫେରାର ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । ସେତେବେଳେ ଏହି ଘଟଣାରେ ବାଲେଶ୍ଵର ପୋଲିସ ଏସିଡ୍ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାର ସଂପୃକ୍ତ ୭ ଜଣକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା । ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ୍ ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ଵର ପୋଲିସ ୫ଟି ଟିମ୍ ଗଠନ କରିଥିଲା । କୋଲକାତା, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ତାମିଲନାଡୁ ପୋଲିସ ସହାୟତାରେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଦୋଷୀ ଚନ୍ଦନକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ବାଲେଶ୍ଵର ପୋଲିସର ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ । ଏହା ଏକ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ ଥିଲା ।
ଏସିଡ୍ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଚନ୍ଦନ ନିଜ ମୋବାଇଲ ଭାଙ୍ଗି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଚନ୍ଦନ ଅପରାଧ ଘଟାଇଲା ପରେ କୋଲକାତାରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିବା ସହ ସେଠାରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଏହି ମାମଲାରେ ସହଦେବଖୁଣ୍ଟା ଥାନାରେ ୫୬/୨୦୨୩ରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାରେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବାଲେଶ୍ଵର ସହଦେବ ଖୁଣ୍ଟା ଥାନା ପୋଲିସ ଚନ୍ଦନ ରଣାର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଜଣେ ସହଯୋଗୀକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା । ଏସିଡ୍ ମାଡ଼ରେ ପୀଡ଼ିତା ବନିତା କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ୬ ଦିନ ଜୀବନ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରି ଶେଷରେ ଆଖି ବୁଜିଥିଲେ । ଏହି ମାମଲା କୋର୍ଟରେ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ରାୟ ଆଜି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।
ଏହି ମାମଲା ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ସରକାରୀ ଓକିଲ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମହାନ୍ତି ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ," ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ଯେଉଁ ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ଏହା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମିଳିତ ଏବଂ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ତ୍ୱରିତ ରାୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ଏସିଡ୍ ମାଡ଼ ଘଟଣାର ଅଭିଯୁକ୍ତ ଚନ୍ଦନ ରଣାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି । ଯାହାର ରାୟ ଆଜି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଚନ୍ଦନ ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ଭୀମପୁରା ଅଞ୍ଚଳର କାର୍ତ୍ତିକ ସିଂଙ୍କ ପରିବାର, ତାଙ୍କ ଝିଅ ଏସିଡ୍ ମାଡ଼ରେ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଏସସିବି ମେଡିକାଲ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିଥିଲେ । ଯାହାକି ଆଜି ତାର ଦଣ୍ଡ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର