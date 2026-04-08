୨୦୧୬ ନରସିଂହପୁର ଥାନାରେ ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା, ୬ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପୋଲିସ ଗିରଫ
ନରସିଂହପୁରରେ ୨୦୧୬ରେ ହୋଇଥିବା ଏକ ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଛଅ ଜଣ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : April 8, 2026 at 9:30 AM IST
କଟକ: ୨୦୧୬ ମସିହାରେ ନରସିଂହପୁର ଥାନାରେ ଏକ ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ୬ ଜଣ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି । ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ନରସିଂହପୁର କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଥିଲା । ଜାମିନ ଆବେଦନ ଖାରଜ ହେବା ପରେ, କୋର୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ:
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ନରସିଂହପୁର ମାଳିସାହି ଗ୍ରାମର ସରୋଜ ସେନାପତି ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଜଣେ ପଡୋଶୀ ରେବତୀ ନାଏକଙ୍କ ଝଗଡା ହୋଇଥିଲା । ଏନେଇ ରେବତୀ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । କଟକ ନରସିଂହପୁର ଥାନାରେ ଏହି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା । ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସରୋଜଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ଡକାଯାଇଥିଲା । ମାତ୍ର ସରୋଜ ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରି ନଥିଲେ । ତେଵେ ସଦଳବଳ ପୋଲିସ ସରୋଜଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ଉଠାଇ ଆଣି ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲେ । ସେହି ସମୟରେ ୬ ଜଣ ଥାନା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅକଥନୀୟ ନିର୍ଯ୍ୟାତନା ଫଳରେ ହାଜତରେ ସରୋଜ ସେନାପତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ।
୬ ଜଣ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଗିରଫ:
ଏହି ଘଟଣାରେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଏଏସଆଇ ଭଗବାନ ସାହୁ, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ହାବିଲଦାର ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ପାତ୍ର, ହୋମ ଗାର୍ଡ ଯୋଗିନାଥ ନାୟକ, ଭିକାରୀ ନାୟକ, ଭ୍ରମର ରଣା, ମହେଶ୍ବର ଦେବତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ଥାନା କେସ ନମ୍ବର ୧୩୦/୧୬ରେ , ଧାରା ୪୪୮,୩୪୨, ୩୪୧, ୩୨୩, ୫୦୬, ୩୦୨, ୩୪ ଆଇପିସିରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା । ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଥିଲା ।
ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାକୁ ନେଇ ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ ନିଜେ ଏହି ମାମଲା ସେତେବେଳେର ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ନିରଞ୍ଜନ ଶବରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାମଲାକୁ ପରିଚାଳନା କରାଯାଇଥିଲା । ତେଵେ ଏହି ଘଟଣାରେ ଗତକାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର) ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ୬ ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନରସିଂହପୁର କୋର୍ଟରେ ହଜାର କରାଯାଇଥିଲା । ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ହେବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହଜାତକୁ ପଠା ଯାଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ