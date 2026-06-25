ETV Bharat / state

ଓଡ଼ିଶାରେ ମହିମା ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକୁ ପୂରିଲା 200 ବର୍ଷ, ଢେଙ୍କାନାଳ କପିଳାସ ତପୋବନରେ ବିଶାଳ ଧର୍ମସଭା

ଓଡ଼ିଶାରେ ମହିମା ଧର୍ମର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ, ପ୍ରଚାର ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ମହିମା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆଗମନକୁ 200 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହୋଇଛି । ଢେଙ୍କାନାଳ ତପୋବନ ପୀଠରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ବିଶାଳ ଧର୍ମ ସଭା ।ରିପୋର୍ଟ:ଉର୍ମିଳା ପାତ୍ର

200 yrs of Mahima Swami Odisha arrival Religious Conference Held near Tapoban Dhenkanal
ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମହିମା ଧର୍ମକୁ ୨୦୦ ବର୍ଷ, ଢେଙ୍କାନାଳ କପିଳାସ ତପୋବନ ନିକଟରେ ବିଶାଳ ଧର୍ମ ସଭା (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 25, 2026 at 11:32 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Mahima Dharma 200 Years , ଢେଙ୍କାନାଳ: ମହିମା ଧର୍ମର ଓଡିଶାରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ, ପ୍ରଚାର ସହିତ ଏହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ପ୍ରବୁଦ୍ଧ ମହିମା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆଗମନକୁ ଦୁଇଶହ ବର୍ଷ ପୂରଣ ହୋଇଛି । ଏହି ଅବସରରେ ମହିମା ଧର୍ମର ଆଦିପୀଠ ଢେଙ୍କାନାଳ କପିଳାସ ତପୋବନ ମହିମା ପୀଠରେ ଏକ ବିଶାଳ ଧର୍ମସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ତପୋବନ ପୀଠ ମହିମା ପରିଚାଳନା ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଗତକାଲି (ବୁଧବାର) କାଦୁଆ ଗ୍ରାମରେ ଏହି ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଅବସରରେ ମହିମା ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଓ ସନ୍ଥକବି ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି ତପୋବନ ପୀଠର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ବାବା ରଘୁନାଥ ଦାସ

"ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଆରତ ଦୁଃଖ ଅପ୍ରମିତ, ଦେଖୁ ଦେଖୁ କିବା ସହୁ

ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡିଥାଉ, ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ ।। " - ସନ୍ଥକବି ଭୀମ ଭୋଇ

ପୀଠର ମୁଖ୍ୟ ବାବା ରଘୁନାଥ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ କରି ସମାଜର ସାମଗ୍ରିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିକାଶ ଦିଗରେ ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହାୟକ ହେବ ।"

ସାମ୍ୟବାଦ ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା:
ଜଣେ ସାଧୁ କହିଛନ୍ତି, "1826 ମସିହାରେ ମହିମା ଗୋସାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ । ଯାହାକୁ ଏବେ 200 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହୋଇଛି । କ୍ଷମତାବାଦ, ଜାତିବାଦ ଶାସନ ସମୟରେ ମହିମା ଧର୍ମ ସାମ୍ୟବାଦ ବିଚାରଧାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲା । ଏହି ଉତ୍ସବରେ ନେତା, ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସାଧୁସନ୍ଥ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । "

ମହିମା ଧର୍ମର ଅନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ:
ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ସୌଭାଗ୍ୟର ଦିନ । ଏଠାରେ ମହିମା ଗୋସାଇଁ ଆସି ତପସ୍ୟା କରି ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ଯୋରନ୍ଦା ଗାଦି ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ମହିମା ଧର୍ମର ଅନ୍ତୁଡିଶାଳ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ । ଯୋରନ୍ଦାର ବିକାଶ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 240 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।"

ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ମହିମା ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ପ୍ରବୁଦ୍ଧ ମହିମା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ୧୮୨୬ରେ ଅବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲା । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହାର ୨୦୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି । ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ଦୁଇଶହ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି କୌପୁନୀ ଧାରୀ ମହିମା ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ତଥା ତପୋବନ ପୀଠର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ବାବା ରଘୁନାଥ ଦାସ । ଏହି ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ ବିଶାଳ ଧର୍ମସଭାକୁ ଟ୍ରଷ୍ଟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବାବା ରଘୁନାଥ ଦାସ, କୌପୁନୀ ଧାରୀ ମହିମା ସମାଜ ସଭାପତି ଅବିନାଶ ଏବଂ ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳନା କରାଯାଇଥିଲା ।

ଢେଙ୍କାନାଳ ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ରୁଦ୍ର ନାରାୟଣ ପାଣିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ, କାମାକ୍ଷା ନଗର ବିଧାୟକ ଶତୃଘ୍ନ ଜେନା, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗଦାନ କରି ମହିମା ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜ ନିଜର ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ସମୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ୭୬ ବର୍ଷ ହେଲା ଜଳୁଛି ଅଖଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତି

ଆଜି ଯୋରନ୍ଦା ମେଳା ବୁଲିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଭେଟି ଦେବେ ୧୭୧ କୋଟିର ପ୍ରକଳ୍ପ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଢେଙ୍କାନାଳ

TAGGED:

ଢେଙ୍କାନାଳ କପିଳାସ ତପୋବନ
ମହିମା ଧର୍ମ ୨୦୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି
DHENKANAL KAPILAS TAPOBAN
MAHIMA DHARMA CELEBRATION ODISHA
MAHIMA DHARMA 200 YEARS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.