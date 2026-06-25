ଓଡ଼ିଶାରେ ମହିମା ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକୁ ପୂରିଲା 200 ବର୍ଷ, ଢେଙ୍କାନାଳ କପିଳାସ ତପୋବନରେ ବିଶାଳ ଧର୍ମସଭା
ଓଡ଼ିଶାରେ ମହିମା ଧର୍ମର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ, ପ୍ରଚାର ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ମହିମା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆଗମନକୁ 200 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହୋଇଛି । ଢେଙ୍କାନାଳ ତପୋବନ ପୀଠରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ବିଶାଳ ଧର୍ମ ସଭା ।ରିପୋର୍ଟ:ଉର୍ମିଳା ପାତ୍ର
Published : June 25, 2026 at 11:32 AM IST
Mahima Dharma 200 Years , ଢେଙ୍କାନାଳ: ମହିମା ଧର୍ମର ଓଡିଶାରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ, ପ୍ରଚାର ସହିତ ଏହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ପ୍ରବୁଦ୍ଧ ମହିମା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆଗମନକୁ ଦୁଇଶହ ବର୍ଷ ପୂରଣ ହୋଇଛି । ଏହି ଅବସରରେ ମହିମା ଧର୍ମର ଆଦିପୀଠ ଢେଙ୍କାନାଳ କପିଳାସ ତପୋବନ ମହିମା ପୀଠରେ ଏକ ବିଶାଳ ଧର୍ମସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ତପୋବନ ପୀଠ ମହିମା ପରିଚାଳନା ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଗତକାଲି (ବୁଧବାର) କାଦୁଆ ଗ୍ରାମରେ ଏହି ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଅବସରରେ ମହିମା ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଓ ସନ୍ଥକବି ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି ତପୋବନ ପୀଠର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ବାବା ରଘୁନାଥ ଦାସ ।
"ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଆରତ ଦୁଃଖ ଅପ୍ରମିତ, ଦେଖୁ ଦେଖୁ କିବା ସହୁ
ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡିଥାଉ, ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ ।। " - ସନ୍ଥକବି ଭୀମ ଭୋଇ
ପୀଠର ମୁଖ୍ୟ ବାବା ରଘୁନାଥ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ କରି ସମାଜର ସାମଗ୍ରିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିକାଶ ଦିଗରେ ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହାୟକ ହେବ ।"
ସାମ୍ୟବାଦ ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା:
ଜଣେ ସାଧୁ କହିଛନ୍ତି, "1826 ମସିହାରେ ମହିମା ଗୋସାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ । ଯାହାକୁ ଏବେ 200 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହୋଇଛି । କ୍ଷମତାବାଦ, ଜାତିବାଦ ଶାସନ ସମୟରେ ମହିମା ଧର୍ମ ସାମ୍ୟବାଦ ବିଚାରଧାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲା । ଏହି ଉତ୍ସବରେ ନେତା, ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସାଧୁସନ୍ଥ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । "
ମହିମା ଧର୍ମର ଅନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ:
ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ସୌଭାଗ୍ୟର ଦିନ । ଏଠାରେ ମହିମା ଗୋସାଇଁ ଆସି ତପସ୍ୟା କରି ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ଯୋରନ୍ଦା ଗାଦି ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ମହିମା ଧର୍ମର ଅନ୍ତୁଡିଶାଳ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ । ଯୋରନ୍ଦାର ବିକାଶ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 240 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।"
ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ମହିମା ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ପ୍ରବୁଦ୍ଧ ମହିମା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ୧୮୨୬ରେ ଅବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲା । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହାର ୨୦୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି । ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ଦୁଇଶହ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି କୌପୁନୀ ଧାରୀ ମହିମା ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ତଥା ତପୋବନ ପୀଠର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ବାବା ରଘୁନାଥ ଦାସ । ଏହି ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ ବିଶାଳ ଧର୍ମସଭାକୁ ଟ୍ରଷ୍ଟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବାବା ରଘୁନାଥ ଦାସ, କୌପୁନୀ ଧାରୀ ମହିମା ସମାଜ ସଭାପତି ଅବିନାଶ ଏବଂ ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳନା କରାଯାଇଥିଲା ।
ଢେଙ୍କାନାଳ ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ରୁଦ୍ର ନାରାୟଣ ପାଣିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ, କାମାକ୍ଷା ନଗର ବିଧାୟକ ଶତୃଘ୍ନ ଜେନା, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗଦାନ କରି ମହିମା ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜ ନିଜର ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ସମୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ୭୬ ବର୍ଷ ହେଲା ଜଳୁଛି ଅଖଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତି
ଆଜି ଯୋରନ୍ଦା ମେଳା ବୁଲିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଭେଟି ଦେବେ ୧୭୧ କୋଟିର ପ୍ରକଳ୍ପ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଢେଙ୍କାନାଳ