ଧାରଣାରେ 200 କର୍ମଚାରୀ.. ଅଚଳ 112 ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା
112 ନମ୍ବର କଲ କଲେ ଲାଗୁନି । ଯଦି ବି କଲ ଲାଗୁଛି, ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ରିଂ ହେଲେ ବି କେହି ରିସିଭ କରୁନାହାନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : May 5, 2026 at 6:30 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଛି ରାଜ୍ୟର ଜରୁରୀକାଳୀନ ‘112’ ସେବା । ଦରମା ଦେବା ସହିତ ପିଏଫ ଓ ପୁନଃନିଯୁକ୍ତି ଦାବିରେ 112 ସେବାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ 200 କର୍ମଚାରୀ ଧାରଣାରେ ବସିବାରୁ ଏହି ସେବା ପ୍ରାୟ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି । ଏହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପଡିଛି । ଆପଦକାଳୀନ ସମୟରେ ସହଯୋଗ ପାଇବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ 112 ନମ୍ବର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ସେହି ସେବା ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରୁନାହିଁ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି । ଫୋନ କରିବା ସମୟରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳୁନାହିଁ । ଯାହା ଫଳରେ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଅପରାଧ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲୋକମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ।
ବାତ୍ୟା, ବନ୍ୟା, କାଳବୈଶାଖୀ ଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବେଳେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଦେଶରେ ପ୍ରଶଂସା ପାଉଥିଲା । କୋଭିଡ ସମୟର କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ବାତ୍ୟା-ବନ୍ୟା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିର ସୁଚାରୁ ପରିଚାଳନା କରାଯାଇ ପାରୁଥିଲା । ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭଗ ହେଉ ବା ଏନ୍ଡିଆରଏଫ୍ କିମ୍ବା ପୁଲିସ ବା ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ..ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ବରାନ୍ବିତ କରିବା ସହ ଲୋକଙ୍କୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଉଥିଲେ । ହେଲେ, ଏବେ ପରିସ୍ଥିତି ଏଭଳି ହୋଇଛି ଯେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଖବର ପହଞ୍ଚାଇବା ବି କାଠିକର ପାଠ ହୋଇପଡିଛି ।
ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ବା ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ‘୧୧୨’ ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ଏକପ୍ରକାର ଅଚଳ ହୋଇ ପଡିଛି । ଲୋକେ ୧୧୨କୁ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ କଲ୍ ଲାଗୁ ନାହିଁ । ପ୍ରତିନିଧ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଉତ୍ତର ମିଳୁଛି । ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ କୁହାଯାଉଛି । ହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କଲ୍ କଟିଯାଉଛି । ଯାହାଫଳରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ସଠିକ ଭାବରେ ପାଞ୍ଚିପାରୁନାହିଁ ।
'ବିନା ନୋଟିସରେ ଛଟେଇ କରିଦେଲେ, ଏବେ ଆମେ କୁଆଡେ ଯିବୁ'
ଏପଟେ ଆଉ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, 'କୋଭିଡ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଘରୁ ବାହାରିବାକୁ ଡରୁଥିଲେ, ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁଆଡେ ଶୂନଶାନ ରହିଥିଲା । ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ଯୋଗାଉଥିଲୁ । ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲୁ । କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦରମା ଦେଲେନି ବିନା ନୋଟିସରେ ଛଟେଇ କରିଦେଲେ । ଏବେ ଆମେ କୁଆଡେ ଯିବୁ, କଣ କରିବୁ ? ଆମମାନଙ୍କର ଦାବି ତୁରନ୍ତ ପୂରଣ କରାଯାଉ ।'
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, 'ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସୁଥିବା ଜରୁରୀକାଳୀନ କଲ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହିଁ ଡ୍ରପ ହୋଇଥାଏ । ଆମେ 8 ଘଣ୍ଟା ଡିୟୁଟି କରୁଥିଲୁ । ସବୁଠି ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସମାଧାନର ବାଟ ଫିଟିନାହିଁ । ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଦାବି ପୂରଣ ନହୋଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଧାରଣାରେ ବସିବୁ' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ।
ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାଧାନ ହୋଇନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାରଣାରେ ବସିବୁ
ଆଉ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, 'ଏଠି 5 ବର୍ଷ ଧରି କାମ କରୁଛି । 3 ମାସ ଧରି ଦରମା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ । 14 ମାସ ଧରି ପିଏଫ କଟା ଯାଇନାହିଁ । ଏହା ସହିତ ଚାକିରିରୁ ଛଟେଇ କରାଯାଇଛି । ଦିନକୁ ୩-୪ ହଜାର କଲ ଡ୍ରପ ହୋଇଥାଏ । ଆମର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରିଛନ୍ତି । ତେଣୁ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ସମାଧାନ ହୋଇନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଧାରଣାରେ ବସିବୁ ।'
ଏପଟେ 112ର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, 'ଜରୁରୀକାଳୀନ କଲ ରିସିଭ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଯେତିକି ପୋଲିସ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ସେଥିରେ କାମ ଚାଲିଛି । କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଅଧିକ ଚାପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ଦୈନିକ 4 ହଜାରରୁ ଅଧିକ କଲ ଆସୁଛି । ଆଗକୁ ଯେହେତୁ କାଳବୈଶାଖୀ ବାତ୍ୟା ରହିଛି, ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛୁ । ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଅଧୀନରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେହି କମ୍ପାନୀ ଅଫର ଲେଟର ଓ ଆଇଡି କାର୍ଡ ଆଣିଲେ ଆମେ ପୁଣିଥରେ ଅଫିସ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇବୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ।'
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର
