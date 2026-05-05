ଧାରଣାରେ 200 କର୍ମଚାରୀ.. ଅଚଳ 112 ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା

112 ନମ୍ବର କଲ କଲେ ଲାଗୁନି । ଯଦି ବି କଲ ଲାଗୁଛି, ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ରିଂ ହେଲେ ବି କେହି ରିସିଭ କରୁନାହାନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ

200 Employees on Protest 112 Emergency Services Paralyzed
ଧାରଣାରେ 200 କର୍ମଚାରୀ.. ଅଚଳ 112 ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା (Etv Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 5, 2026 at 6:30 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଛି ରାଜ୍ୟର ଜରୁରୀକାଳୀନ ‘112’ ସେବା । ଦରମା ଦେବା ସହିତ ପିଏଫ ଓ ପୁନଃନିଯୁକ୍ତି ଦାବିରେ 112 ସେବାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ 200 କର୍ମଚାରୀ ଧାରଣାରେ ବସିବାରୁ ଏହି ସେବା ପ୍ରାୟ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି । ଏହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପଡିଛି । ଆପଦକାଳୀନ ସମୟରେ ସହଯୋଗ ପାଇବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ 112 ନମ୍ବର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ସେହି ସେବା ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରୁନାହିଁ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି । ଫୋନ କରିବା ସମୟରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳୁନାହିଁ । ଯାହା ଫଳରେ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଅପରାଧ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲୋକମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ।

ବାତ୍ୟା, ବନ୍ୟା, କାଳବୈଶାଖୀ ଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବେଳେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଦେଶରେ ପ୍ରଶଂସା ପାଉଥିଲା । କୋଭିଡ ସମୟର କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ବାତ୍ୟା-ବନ୍ୟା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିର ସୁଚାରୁ ପରିଚାଳନା କରାଯାଇ ପାରୁଥିଲା । ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭଗ ହେଉ ବା ଏନ୍‌ଡିଆରଏଫ୍ କିମ୍ବା ପୁଲିସ ବା ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ..ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ବରାନ୍ବିତ କରିବା ସହ ଲୋକଙ୍କୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଉଥିଲେ । ହେଲେ, ଏବେ ପରିସ୍ଥିତି ଏଭଳି ହୋଇଛି ଯେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଖବର ପହଞ୍ଚାଇବା ବି କାଠିକର ପାଠ ହୋଇପଡିଛି ।

ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ବା ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ‘୧୧୨’ ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ଏକପ୍ରକାର ଅଚଳ ହୋଇ ପଡିଛି । ଲୋକେ ୧୧୨କୁ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ କଲ୍ ଲାଗୁ ନାହିଁ । ପ୍ରତିନିଧ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଉତ୍ତର ମିଳୁଛି । ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ କୁହାଯାଉଛି । ହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କଲ୍ କଟିଯାଉଛି । ଯାହାଫଳରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ସଠିକ ଭାବରେ ପାଞ୍ଚିପାରୁନାହିଁ ।

ଦୈନିକ କେତେ ଆସୁଛି କଲ
ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ କୌଶଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମଞ୍ଚେଶ୍ବରସ୍ଥିତ ବିଶ୍ଵ ଦକ୍ଷତା କେନ୍ଦ୍ର ପରିସରରେ ରହିଛି । ଏହି କୌଶଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭବନରେ ରହିଛି 112 ଅଫିସ । ଏଠାରେ ୩ଟି ସିଫ୍ଟରେ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଶହରୁ ଅଧିକ ସିଆରଏମ୍ (କେସ୍ ରେକର୍ଡ ମ୍ୟାନେଜର)କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ସାଧାରଣ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏଠାରେ ଦୁଇରୁ ତିନି ହଜାର କଲ୍ ରିସିଭ୍ କରାଯାଏ । ଜରୁରିକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ବେଳେ କଲ୍ ସଂଖ୍ୟା ୪ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଆସିଥାଏ, ଯାହାକୁ ଦୁଇ ଶହରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ ସହଜରେ ପରିଚାଳନା କରିଥାନ୍ତି । ଏହି 200 କର୍ମଚାରୀ ଆଉଟସୋର୍ସିଂରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇ ସେବା ଯୋଗାଇ ଆସୁଥିଲେ ।
କଣ କୁହନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକଗତ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଯାଇଥିଲା । ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିବା ସହ ଘର ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା । ଏପରିକି ରାଜଧାନୀରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଏକ କାର୍ ଉପରେ ହୋଡିଂ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା । ରାସ୍ତାରେ ଅନେକ ସମୟ ଧରି ଗଛ ପଡି ରହିଥିଲା । ପବନ କମିଲା ପରେ ଲୋକେମାନେ ୧୧୨ ନମ୍ବରରେ କଲ କରିଥିଲେ । ହେଲେ ନମ୍ବର ଲାଗିନଥିଲା । ନମ୍ବର ବିଜି ଥିବାରୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା । ଏହା ସହିତ ଯେଉଁ କେତୋଟି କଲ୍ କନେକ୍ଟ ହେଲା ସେମାନଙ୍କ ଫୋନ୍ କେହି ଉଠାଇଲେ ନାହିଁ । ଏଭଳି ସ୍ଥଳରେ ଲୋକମାନେ ସହାୟତା ଅଭାବରୁ ନିଜେ ଗଛ ଉଠାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ।
ବିଭିନ୍ନ ଦାବିକୁ ନେଇ ଧାରଣାରେ 112 ସେବା କର୍ମଚାରୀଦରମା ନମିଳିବାରୁ ୧୧୨ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ ଧର୍ମଘଟ କରିବା ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ସମନ୍ୱିତ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ପୋଲିସ, ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ଏବଂ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ପାଇଁ ଏକକ ଯୋଗାଯୋଗ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ୧୧୨ ନମ୍ବର ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନରେଖା ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲା । ହେଲେ ଏବେ ଅପରେଟରମାନେ ଛୁଟିରେ ଥିବାରୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସହାୟତା ପାଇଁ ଆସୁଥିବା କଲର ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ ।
କଣ ଏହି 112 ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ଜରୁରୀକାଳୀନ (ପୋଲିସ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ଫାୟାର) ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଏହି 112 ସେବା ପ୍ରଜୁଯ୍ୟ । ଏହି ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିଜ ଦାବି (ବେତନ, ସୁବିଧା, ସ୍ଥାୟୀକରଣ) ପାଇଁ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଯାହା ଫଳରେ 112 ସେବା ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରୁନାହିଁ । କଣ କୁହନ୍ତି ଧାରଣାରେ ବସିଥିବା କର୍ମଚାରୀ:- କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ତାଙ୍କର ବେତନ ବୃଦ୍ଧି ଓ ଚାକିରିରେ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ନେଇ ସମସ୍ୟା ରହିଛି । ସେମାନେ ପ୍ରଶାସନକୁ ବାରମ୍ବାର ନିଜ ଦାବି ସଂପର୍କରେ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଠୋସ ପଦକ୍ଷେପ ନ ହେବାରୁ ସେମାନେ ଏପ୍ରିଲ ୨୬ ତାରିଖରୁ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି । ଏପରି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ସରକାରୀ ଅବହେଳା ଏବଂ କିଛି ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସ୍ବାର୍ଥ ଏବଂ ଜିଦ୍‌କୁ ସିଧାସଳଖ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ୨୦୦ କେସ୍ ରେକର୍ଡ ମ୍ୟାନେଜର । ସିଆରଏମମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦରମା ପାଉନାହାନ୍ତି । ନୂଆ ନୁଯୁକ୍ତି ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ । ଦୁଇ ଶହ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତେ ମାତ୍ର କିଛି ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟର ଜରୁରିକାଳୀନ ସେବା ୧୧୨ ଅପରେଟ୍ କରାଯାଉଛି । ଆଜକୁ ୯ ଦିନ ହେବ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ ହେଁ, ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ନେତାଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଶାସନ କେହି ବି ଆଗକୁ ଆସୁନାହାଁନ୍ତି ।
'ବିନା ନୋଟିସରେ ଛଟେଇ କରିଦେଲେ, ଏବେ ଆମେ କୁଆଡେ ଯିବୁ'

ଏପଟେ ଆଉ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, 'କୋଭିଡ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଘରୁ ବାହାରିବାକୁ ଡରୁଥିଲେ, ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁଆଡେ ଶୂନଶାନ ରହିଥିଲା । ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ଯୋଗାଉଥିଲୁ । ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲୁ । କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦରମା ଦେଲେନି ବିନା ନୋଟିସରେ ଛଟେଇ କରିଦେଲେ । ଏବେ ଆମେ କୁଆଡେ ଯିବୁ, କଣ କରିବୁ ? ଆମମାନଙ୍କର ଦାବି ତୁରନ୍ତ ପୂରଣ କରାଯାଉ ।'


ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, 'ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସୁଥିବା ଜରୁରୀକାଳୀନ କଲ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହିଁ ଡ୍ରପ ହୋଇଥାଏ । ଆମେ 8 ଘଣ୍ଟା ଡିୟୁଟି କରୁଥିଲୁ । ସବୁଠି ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସମାଧାନର ବାଟ ଫିଟିନାହିଁ । ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଦାବି ପୂରଣ ନହୋଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଧାରଣାରେ ବସିବୁ' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ।

ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାଧାନ ହୋଇନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାରଣାରେ ବସିବୁ

ଆଉ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, 'ଏଠି 5 ବର୍ଷ ଧରି କାମ କରୁଛି । 3 ମାସ ଧରି ଦରମା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ । 14 ମାସ ଧରି ପିଏଫ କଟା ଯାଇନାହିଁ । ଏହା ସହିତ ଚାକିରିରୁ ଛଟେଇ କରାଯାଇଛି । ଦିନକୁ ୩-୪ ହଜାର କଲ ଡ୍ରପ ହୋଇଥାଏ । ଆମର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରିଛନ୍ତି । ତେଣୁ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ସମାଧାନ ହୋଇନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଧାରଣାରେ ବସିବୁ ।'

ଏପଟେ 112ର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, 'ଜରୁରୀକାଳୀନ କଲ ରିସିଭ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଯେତିକି ପୋଲିସ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ସେଥିରେ କାମ ଚାଲିଛି । କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଅଧିକ ଚାପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ଦୈନିକ 4 ହଜାରରୁ ଅଧିକ କଲ ଆସୁଛି । ଆଗକୁ ଯେହେତୁ କାଳବୈଶାଖୀ ବାତ୍ୟା ରହିଛି, ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛୁ । ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଅଧୀନରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେହି କମ୍ପାନୀ ଅଫର ଲେଟର ଓ ଆଇଡି କାର୍ଡ ଆଣିଲେ ଆମେ ପୁଣିଥରେ ଅଫିସ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇବୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ।'

