ଜାଲ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଇ ଚାକିରି କରିଥିବା ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାପକ ବହିଷ୍କୃତ; 20 ବର୍ଷ ପରେ ଧରାପଡିଲା କଳାକାରନାମା
ବାଲିକୁଦା କଲେଜ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ କାରନାମା । ଜାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଇ 47 ବର୍ଷ ବୟସରେ କରିଥିଲେ ଚାକିରୀ । କଲେଜ ଗଭର୍ଣ୍ଣିଙ୍ଗ ବଡିର ସଭାପତି ଭାବେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ତାଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି।
Published : November 2, 2025 at 2:25 PM IST
ଜଗତସିଂହପୁର: ବାଲିକୁଦା କଲେଜରୁ ଧରାପଡିଲେ ପୁଣି ଜଣେ ନକଲି ଅଧ୍ୟାପକ । 47 ବର୍ଷରେ ଚାକିରୀ ପାଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଜାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଇ । 20 ବର୍ଷ ଚାକିରି କରିବା ପରେ ଏବେ ଧରା ପଡିଛନ୍ତି । ଏବେ ଚାକିରୀ ତ ଯିବ ପୁଣି ନେଇଥିବା ଅର୍ଥ ବି ଆଦାୟ କରାଯିବ । ଏହାକୁ ମିଶାଇ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିକୁଦା କଲେଜରୁ 3 ଜଣ ନକଲି ଅଧ୍ୟାପକ ଧରାପଡି ବହିଷ୍କୃତ ହେଲେଣି । ଏହି ଘଟଣା ଏବେ ସାରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି । ବସନ୍ତ ମହାନ୍ତି ନାମକ ଏହି ଅଧ୍ୟାପକ ଜଣକ ବାଲିକୁଦା କଲେଜରେ କମର୍ସ ବିଭାଗରେ ଅଧ୍ୟାପନା କରି ଆସୁଥିଲେ । କଲେଜ ଗଭର୍ଣ୍ଣିଙ୍ଗ ବଡିର ସଭାପତି ଭାବେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ତାଙ୍କୁ ଶନିବାର ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି।
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ
ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ସଂପୃକ୍ତ ଅଧ୍ୟାପକ ଜଣକ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢାଇ ପାରୁ ନଥିଲେ ବୋଲି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରି ଆସୁଥିଲେ । ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଏକ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ କମିଟି ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲା । ତଦନ୍ତ ପରେ ଜଣାପଡିଥିଲା, ବସନ୍ତ ମହାନ୍ତି ଅନର୍ସ ନ ଥାଇ ଥାର୍ଡ଼ ଡିଭିଜନରେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ପାସ କରିଥିଲେ । ଏହାର ଏକୋଇଶ ବର୍ଷ ପରେ ଏକ ଜାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଯୋଗାଡ଼ କରି ଚାକିରି ହାତେଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ । ବ୍ୟକ୍ତିଜଣକ ମାଟ୍ରିକ, ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଓ ଯୁକ୍ତ ତିନିରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଥାର୍ଡ଼ ଡିଭିଜନରେ ପାସ କରିଥିଲେ । ହେଲେ ଯୋଗାଡ଼ କରିଥିବା ନକଲି ପିଜି ସାର୍ଟିଫିକେଟରେ 70 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ମାର୍କ ରଖିଥିବା ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ।
47 ବର୍ଷ ବୟସରେ କେମିତି ପାଇଲେ ଚାକିରି
ଅନ୍ୟପରେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଜଣକ ଧରାଧରି କରି 47 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଏହି ଚାକିରି ପାଇଥିବା ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି । ଏହି ଚାକିରି ପାଇଁ ସରକାର 42 ବର୍ଷ ବୟସ ସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ବେଳେ ବସନ୍ତ କିଭଳି ଏହି ଚାକିରୀ 47 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପାଇଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ କମିଟି ମନରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ।
ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ତଦନ୍ତ କରିବା ପରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏହି ଠକ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଚାରି ଥର ଚିଠି ଆସିଥିଲା । ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି ।
ଗତ ମାସରେ ବହିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିଲେ ଆଉ 2 ଅଧ୍ୟାପକ
ଏଭଳି ଏକ ସମାନ ଅଭିଯୋଗରେ ଗତ ମାସରେ ଏହି କଲେଜର ଅନ୍ୟ 2 ଜଣ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କୃତ କରାଯିବା ଓ ନେଇଥିବା ଦରମା ଅସୁଲ କରିବା ପାଇଁ କଲେଜକୁ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳିଥିଲା । ଏବେ ଅଧ୍ୟାପକ ବସନ୍ତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ସସପେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ।
ଆବଶ୍ୟକ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ନଥିବା ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ପୃକ୍ତ କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଖେଳ ଖେଳିଛନ୍ତି । ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ପରେ ଅଭିଭାବକ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସହ ଠକ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଶାସନର କୋହଳ ମନୋଭାବକୁ ନାପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ।
ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଉପ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ତରାଇଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆଞ୍ଚଳିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟରୁ ଚିଠି ଆସିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି । ତାଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ସନ୍ଦହଜନକ ଥିଲା । ନେଇଥିବା ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଫେରାଇବାକୁ ପଡିବ । 47 ବର୍ଷରେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଲା ତାହାର ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ । ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଉପ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତିି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଜଗତସିଂହପୁର
