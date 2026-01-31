ETV Bharat / state

ମହିଳା ଚଳାଇବେ ଆମ ବସ୍; ତାଲିମ ପାଇଁ ପୁଣେ ଗଲେ 20 ଜଣ ମହିଳା ଡ୍ରାଇଭର

କ୍ରୁଟ୍‌ର ୨୦ ଜଣ ମହିଳା ଡ୍ରାଇଭର ପୁଣେ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି । 14 ଦିନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍‌ ବସ୍‌ ଚାଳନାର ତାଲିମ ନେବେ ।

WOMEN DRIVERS FROM ODISHA
ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବସ୍ ଚାଳନା ତାଲିମ ପାଇଁ ପୁନେ ଗଲେ ମହିଳା ଡ୍ରାଇଭର (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 31, 2026 at 11:12 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମହିଳା ଚଳାଇବେ ‘ଆମ ବସ୍’ । ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବସ୍ ଚାଳନା ତାଲିମ ପାଇଁ ପୁଣେ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି । ଆଜି ୨୦ ଜଣ ମହିଳା ଡ୍ରାଇଭର ତାଲିମ ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି । ୨୦ ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ଫ୍ଲାଇଟ ଟିକେଟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଓ ପରିବହନ ସଚିବ ଉଷା ପାଢ଼ୀ । ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗଡିପାରେ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ବସ । ମହିଳା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ବସ ।

ମହିଳା ଚଳାଇବା ଆମ ବସ୍; ତାଲିମ ପାଇଁ ପୁଣେ ଗଲେ 20 ଜଣ ମହିଳା ଡ୍ରାଇଭର (ETV Bharat Odisha)

ଉନ୍ନତମାନର ବସ୍ ଚାଳନା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପୁଣେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା କ୍ରୁଟ୍‌ର ୨୦ ଜଣ ମହିଳା ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇଛନ୍ତି ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ । ଏହି ୧୪ ଦିନିଆ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ସେମାନଙ୍କୁ ଆଧୁନିକ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଦକ୍ଷ କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର l

୧୪ ଦିନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଇଭି ବସର ତାଲିମ ନେବେ ମହିଳା ମାନେ । ୧୭ ଫେବୁଆରୀ ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରିବ ଟିମ । ଆମ ବସ ଛୋଟ ବା ମିନି ଇଭି ବସ ଚଳାଇବେ ମହିଳା ଡ୍ରାଇଭର । ପୁନେ ଟ୍ରାଫିକରେ ଚଳାଇବାର ତାଲିମ ନେଇ ଆସିବେ ଭୁବନେଶ୍ବର । ପ୍ରଥମେ ୯ ମିଟର ୧୨ଟି ସିଟ ଥିବା ବସ ଚଳାଇବେ ୩ ମାସ ପରେ ୩୦ ସିଟ ବିଶିଷ୍ଟ ବସ ଚଳେଇବେ ମହିଳା ଡ଼୍ରାଇଭର ।
ସେହିପରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗଡିବ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ବସ । ମହିଳା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ବସ । ମହିଳା ଡ୍ରାଇଭର ଚଳାଇବେ ସୁଭଦ୍ରା ବସ । ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ଏହି ବସରେ । ପୁନେ ରେ ଇ ବସ ଟ୍ରେନିଂ ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେ ମହିଳା ଚଲାଇବେ ବସ । ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ।

"ସ୍ମାର୍ଟସିଟିରେ ଦୌଡ଼ିବ ସୁଭଦ୍ରା ବସ୍ । ସୁଭଦ୍ରା ବସ୍‌କୁ ଚଲାଇବେ ମହିଳା ଚାଳକ । ମହିଳା ରହିବେ ଡ୍ରାଇଭର, କଣ୍ଡକ୍ଟର ଏବଂ ହେଲପର୍ । ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ନୂଆ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହେବ । ପୁଣେରୁ ଫେରିବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସୁଭଦ୍ରା ବସ୍ ଯୋଜନା । ନୂଆ ଯୋଜନା ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ," କହିଛନ୍ତି ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ।

driver
ମହିଳା ଚଳାଇବା ଆମ ବସ୍; ତାଲିମ ପାଇଁ ପୁଣେ ଗଲେ 20 ଜଣ ମହିଳା ଡ୍ରାଇଭର (ETV Bharat Odisha)
ସେହିପରି ଆଗରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ରାସ୍ତାରୁ ହଟିବ ଡିଜେଲ ଚାଳିତ ଆମ ବସ୍ । ଡିଜେଲ ଚାଳିତ ଆମ ବସକୁ ହଟାଇବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି । ଏଣିକି ରାସ୍ତାରେ ଗଡ଼ିବ କେବଳ ଇଭି ବସ୍ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେ ସବୁ ଡିଜେଲ ଚାଳିତ ବସ୍ ରହିଛି ତାକୁ ଧିରେ ଧୀରେ ସ୍କାର୍ପ କରାଯିବା ସହ ଇଭି ବସ୍ ଆଣାଯିବ l

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଆମ ବସ୍‍ ଚଳାଇବେ ମହିଳା ଡ୍ରାଇଭର, ପୁଣେରେ ଦିଆଯିବ ତାଲିମ


ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

TAGGED:

UD MINISTER ON WOMEN AMA BUS DRIVER
WOMEN AMA BUS DRIVER
TRAINING IN ELECTRIC BUS OPERATIONS
REEN MOBILITY AND WOMEN EMPOWERMENT
WOMEN DRIVERS FROM ODISHA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.