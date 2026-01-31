ମହିଳା ଚଳାଇବେ ଆମ ବସ୍; ତାଲିମ ପାଇଁ ପୁଣେ ଗଲେ 20 ଜଣ ମହିଳା ଡ୍ରାଇଭର
କ୍ରୁଟ୍ର ୨୦ ଜଣ ମହିଳା ଡ୍ରାଇଭର ପୁଣେ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି । 14 ଦିନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବସ୍ ଚାଳନାର ତାଲିମ ନେବେ ।
Published : January 31, 2026 at 11:12 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମହିଳା ଚଳାଇବେ ‘ଆମ ବସ୍’ । ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବସ୍ ଚାଳନା ତାଲିମ ପାଇଁ ପୁଣେ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି । ଆଜି ୨୦ ଜଣ ମହିଳା ଡ୍ରାଇଭର ତାଲିମ ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି । ୨୦ ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ଫ୍ଲାଇଟ ଟିକେଟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଓ ପରିବହନ ସଚିବ ଉଷା ପାଢ଼ୀ । ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗଡିପାରେ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ବସ । ମହିଳା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ବସ ।
ଉନ୍ନତମାନର ବସ୍ ଚାଳନା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପୁଣେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା କ୍ରୁଟ୍ର ୨୦ ଜଣ ମହିଳା ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇଛନ୍ତି ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ । ଏହି ୧୪ ଦିନିଆ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ସେମାନଙ୍କୁ ଆଧୁନିକ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଦକ୍ଷ କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର l
ଉନ୍ନତମାନର ବସ୍ ଚାଳନା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପୁଣେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା କ୍ରୁଟ୍ର ୨୦ ଜଣ ମହିଳା ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଖାରବେଳ ଭବନରେ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ @dr_kcmahapatra ଓ ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଶ୍ରୀମତୀ ଉଷା ପାଢ଼ୀ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏହି ୧୪ ଦିନିଆ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ସେମାନଙ୍କୁ ଆଧୁନିକ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଦକ୍ଷ କରିବ। pic.twitter.com/GRTFr0pCY5— H & UD Dept (@HUDDeptOdisha) January 31, 2026
ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ପୁଣେରେ ଉଚ୍ଚ ମାନର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେବା ପାଇଁ ଭାରୀ ମୋଟର ଯାନ (HMV) ଲାଇସେନ୍ସ ଥିବା ୨୦ ଜଣ ମହିଳା ଡ୍ରାଇଭର ଆଧୁନିକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବସ୍ ପରିଚାଳନାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାଲିମ ନେବା ପାଇଁ ଆଜି ବିମାନ ଯୋଗେ ପୁଣେ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। pic.twitter.com/sJzfECqYQ1— Capital Region Urban Transport (@CRUT_BBSR) January 31, 2026
ସହରାଞ୍ଚଳ ପରିବହନରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସହଭାଗୀତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଜନ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା - କ୍ୟାପିଟାଲ ରିଜିଅନ୍ ଅର୍ବାନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ (କ୍ରୁଟ୍) ଏହାର ‘ଆମ ବସ୍’ ସେବା ପାଇଁ ମହିଳା ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। #AmaBus #Odisha pic.twitter.com/zVFCVH4d9H— Capital Region Urban Transport (@CRUT_BBSR) January 31, 2026
"ସ୍ମାର୍ଟସିଟିରେ ଦୌଡ଼ିବ ସୁଭଦ୍ରା ବସ୍ । ସୁଭଦ୍ରା ବସ୍କୁ ଚଲାଇବେ ମହିଳା ଚାଳକ । ମହିଳା ରହିବେ ଡ୍ରାଇଭର, କଣ୍ଡକ୍ଟର ଏବଂ ହେଲପର୍ । ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ନୂଆ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହେବ । ପୁଣେରୁ ଫେରିବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସୁଭଦ୍ରା ବସ୍ ଯୋଜନା । ନୂଆ ଯୋଜନା ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ," କହିଛନ୍ତି ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର