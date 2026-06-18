୯ ଜିଲ୍ଲାରେ ୨୦ ମେଗା ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ; ୭୬ ହଜାର କୋଟି ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ, ୫୦,୦୦୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ନିଯୁକ୍ତି

୯ ଜିଲ୍ଲାରେ ୨୦ ମେଗା ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ; ୭୬ ହଜାର କୋଟି ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ, ୫୦,୦୦୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ନିଯୁକ୍ତି
ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ୩ଟି ଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ୩ଟି ଲ୍ୟାବରେ ହୀରା ଉତ୍ପାଦନ ୟୁନିଟ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଯାଜପୁରରେ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଇସ୍ପାତ ଉତ୍ପାଦନ ୟୁନିଟ ସ୍ଥାପନ ।
Published : June 18, 2026 at 7:47 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ୯ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଉ ୨୦ଟି ମେଗା ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି । ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଔଷଧ ତିଆରି କାରଖାନା ଓ ଯାଜପୁରରେ ରେଲଓ୍ବେ କୋଚ କାରଖାନା ନିର୍ମାଣ ହେବ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ HLCA ବୈଠକରେ ଏହି ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି । HLCA ବୈଠକରେ ୭୬ ହଜାର ୬୧୨ କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ଟଙ୍କା ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି । ପ୍ରକଳ୍ପ ପରେ ୫୦ ହଜାର ୫୧୭ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ।
ଅନୁମୋଦିତ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ରତ୍ନପଥର ଉତ୍ପାଦନ, ସବୁଜ ଶକ୍ତି ଉପକରଣ, ବିମାନ ଚଳାଚଳ ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ଔଷଧ, ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଏବଂ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ପୁଞ୍ଜି ସାମଗ୍ରୀ, ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ, ଇସ୍ପାତ, ଲୁହା ଏବଂ ଫେରୋ ମିଶ୍ରଧାତୁ ଓ ଶକ୍ତି ପ୍ରମୁଖ କ୍ଷେତ୍ର । ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଗଞ୍ଜାମ, କଟକ, ଯାଜପୁର, ଝାରସୁଗୁଡା, ସମ୍ବଲପୁର ଓ ରାୟଗଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ ହେବ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, "ଓଡ଼ିଶା ଦେଶର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ନିବେଶ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି । ନୂତନ ଭାବେ ଅନୁମୋଦନ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଓଡିଶା ପ୍ରତି ନିବେଶକଙ୍କ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଆସ୍ଥା ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ଶିଳ୍ପ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ । ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ସନ୍ତୁଳିତ ବିକାଶ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପ୍ରତି ଆମର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି ।
୭ ହଜାର ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ:
ସେହିପରି ସବୁଜ ଶକ୍ତି ଉପକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ନିବେଶକ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇଛନ୍ତି । ଟାଟା ପାୱାର ନବୀକରଣୀୟ ଶକ୍ତି ଲିମିଟେଡ ୧୦ ହଜାର କୋଟିର ନିବେଶ ସହିତ ଗଞ୍ଜାମରେ ଏକ ଇନଗଟ ଏବଂ ୱେଫର୍ସ ସ୍ଥାପନ ସହ ସୋଲାର ପିଭି ସେଲ ଉତ୍ପାଦନ କାରଖାନା କରିବ । ଯାହା ଦ୍ୱାରା ୫ ହଜାର ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ସାତ୍ୱିକ ସୋଲାର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ ଗଞ୍ଜାମରେ ଏକ ସୋଲାର ପିଭି ସେଲ୍ସ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ୧୭୦୯.୮୧ କୋଟି ନିବେଶ କରିବ । ଏଥିରେ ୫୧୯ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ । N.A.N. ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ଼ ଖୋର୍ଦ୍ଧା କିମ୍ବା କଟକରେ ଏକ EV ଗ୍ରେଡ NdFeB ଚୁମ୍ବକ ଉତ୍ପାଦନ ୟୁନିଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇଛି । ୧୨୫୦ କୋଟି ନିବେଶରେ ୨ ହଜାର ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ।
ସ୍ଥାୟୀ ଚୁମ୍ବକ ଉତ୍ପାଦନ:
ସେହିପରି ଲାର୍ସନ ଆଣ୍ଡ ଟୁବ୍ରୋ ଲିମିଟେଡ ଗଞ୍ଜାମରେ ଏକ ସିଣ୍ଟେର୍ଡ NdFeB ସ୍ଥାୟୀ ଚୁମ୍ବକ ଉତ୍ପାଦନ ୨୪୦୦ କୋଟି ନିବେଶ କରିବ । ଏଥିରେ ୨ ହଜାର ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ୱାର୍ଲ୍ଡ ଟାଇଟାନିୟମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ ଗଞ୍ଜାମରେ ୨୮୦୦ କୋଟି ନିବେଶ ସହିତ ଏକ ଟାଇଟାନିୟମ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ସ୍ଲାଗ ଏବଂ ଟାଇଟାନିୟମ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ପିଗ୍ମେଣ୍ଟ ଉତ୍ପାଦନ ୟୁନିଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବ । ଏଥିରେ ୧୫୦୦ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ରହିଛି । ରତ୍ନମଣି ମେଟାଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ୟୁବ୍ସ ଲିମିଟେଡ ଯାଜପୁରରେ ୧୬୪୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶରେ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଇସ୍ପାତ ଉତ୍ପାଦନ ୟୁନିଟ ସ୍ଥାପନ କରିବ । ଏଥିରେ ୮୦୦ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ରହିଛି ।
ନେକ୍ଟର ଲାଇଫସାଇନ୍ସ ଲିମିଟେଡ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଔଷଧ ଉତ୍ପାଦନ ୟୁନିଟ ସ୍ଥାପନ କରିବ । ୧୧୭୦ କୋଟି ନିବେଶରେ ୧୦୦୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ଜୁପିଟର ୱାଗନ୍ସ ଲିମିଟେଡ ୧୫୦୦ କୋଟି ନିବେଶରେ ଯାଜପୁରରେ ଏକ ରେଳବାଇ କୋଚ କାରଖାନା ସ୍ଥାପନ କରିବ । ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ୧୦୦୦ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ରଶ୍ମି ମେଟାଲର୍ଜିକାଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ ଯାଜପୁରରେ 4 MTPA ସମନ୍ୱିତ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ୧୫ ହଜାର କୋଟି ନିବେଶ କରିବ । ଏଥିରେ ୧୧ ହଜାର ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ଶ୍ୟାମ ମେଟାଲିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଏନର୍ଜି ଲିମିଟେଡ ସମ୍ବଲପୁରରେ ୭୫୮୦ ନିବେଶ କରିବ । ଏହି ସମନ୍ୱିତ ଷ୍ଟିଲ ଶିଳ୍ପରେ ୩୫୦୦ ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବ ।
Rajapuspa Renova LLP ମାଲକାନଗିରିରେ ୫୨୨୦ କୋଟି ନିବେଶରେ ଏକ ପମ୍ପଡ ଷ୍ଟୋରେଜ ହାଇଡ୍ରୋ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବ । ପ୍ରକଳ୍ପରେ ୫ ଶହ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ । କେୟୁ ଉର୍ଜା ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ ଝାରସୁଗୁଡାରେ ଏକ କୋଇଲା ଭିତ୍ତିକ ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ରରେ ୨୪୭୧.୯୮ କୋଟି ନିବେଶ କରିବ । ଏଥିରେ ୪୭୮ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ସିଂହଲ ଷ୍ଟିଲ ଆଣ୍ଡ ପାୱାର ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ ରାୟଗଡାରେ ୧,୩୦୦.୫୭ କୋଟି ନିବେଶରେ ଏକ ଆଲୁମିନିୟମ ଡାଉନଷ୍ଟ୍ରିମ ଉତ୍ପାଦନ ୟୁନିଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବ । ଏଥିରେ ୩,୦୦୦ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ।
ସେହିପରି SMC ପାୱାର ଜେନେରେସନ୍ ଲିମିଟେଡ (ବଡମାଲ) ଝାରସୁଗୁଡାରେ ଏହାର ସମନ୍ୱିତ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ଏବଂ ସିମେଣ୍ଟ ଉତ୍ପାଦନ ୟୁନିଟ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରିବ । ଏଥିରେ ୫୩୫୦ କୋଟି ନିବେଶ ହେବ । ୨୦୦୦ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ । SMC ପାୱାର ଜେନେରେସନ ଲିମିଟେଡ (ହିର୍ମା) ମଧ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ୩୮୦୦ କୋଟି ନିବେଶ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି । ଏହା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ୨୦୦୦ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ । BR ଷ୍ଟିଲ ଆଣ୍ଡ ପାୱାର ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ ସମ୍ବଲପୁରରେ ୨୪୦୦ କୋଟି ନିବେଶରେ 1.2 MTPA ସମନ୍ୱିତ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବ । ଏହା ୫୦୨୦ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ଓଡିଶା Alloy ଷ୍ଟିଲ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ଼ ସୁନ୍ଦରଗଡରେ ଏକ ଲୁହାପଥର କାରଖାନାରେ ୧୨୦୦ କୋଟି ନିବେଶ କରିବ । ଏଥିରେ ୧୧୦୦ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ସିଙ୍ଗାପୁର ହାଇକମିଶନର; ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସହଭାଗିତା ହେବ ସୁଦୃଢ଼, ଗଠନ ହେବ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ମେକାନିଜିମ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର