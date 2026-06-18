ETV Bharat / state

୯ ଜିଲ୍ଲାରେ ୨୦ ମେଗା ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ; ୭୬ ହଜାର କୋଟି ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ, ୫୦,୦୦୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ନିଯୁକ୍ତି

ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ୩ଟି ଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ୩ଟି ଲ୍ୟାବରେ ହୀରା ଉତ୍ପାଦନ ୟୁନିଟ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଯାଜପୁରରେ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଇସ୍ପାତ ଉତ୍ପାଦନ ୟୁନିଟ ସ୍ଥାପନ ।

20 mega projects approved in 9 districts Odisha 76 thousand crores invested over 50000 jobs created
୯ ଜିଲ୍ଲାରେ ୨୦ ମେଗା ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ; ୭୬ ହଜାର କୋଟି ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ, ୫୦,୦୦୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ନିଯୁକ୍ତି (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 18, 2026 at 7:47 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ୯ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଉ ୨୦ଟି ମେଗା ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି । ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଔଷଧ ତିଆରି କାରଖାନା ଓ ଯାଜପୁରରେ ରେଲଓ୍ବେ କୋଚ କାରଖାନା ନିର୍ମାଣ ହେବ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ HLCA ବୈଠକରେ ଏହି ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି । HLCA ବୈଠକରେ ୭୬ ହଜାର ୬୧୨ କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ଟଙ୍କା ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି । ପ୍ରକଳ୍ପ ପରେ ୫୦ ହଜାର ୫୧୭ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ।

HLCA meeting chaired by Chief Minister Mohan Charan Majhi
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ HLCA ବୈଠକ (ETV Bharat Odisha)

ଅନୁମୋଦିତ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ରତ୍ନପଥର ଉତ୍ପାଦନ, ସବୁଜ ଶକ୍ତି ଉପକରଣ, ବିମାନ ଚଳାଚଳ ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ଔଷଧ, ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଏବଂ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ପୁଞ୍ଜି ସାମଗ୍ରୀ, ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ, ଇସ୍ପାତ, ଲୁହା ଏବଂ ଫେରୋ ମିଶ୍ରଧାତୁ ଓ ଶକ୍ତି ପ୍ରମୁଖ କ୍ଷେତ୍ର । ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଗଞ୍ଜାମ, କଟକ, ଯାଜପୁର, ଝାରସୁଗୁଡା, ସମ୍ବଲପୁର ଓ ରାୟଗଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ ହେବ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, "ଓଡ଼ିଶା ଦେଶର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ନିବେଶ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି । ନୂତନ ଭାବେ ଅନୁମୋଦନ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଓଡିଶା ପ୍ରତି ନିବେଶକଙ୍କ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଆସ୍ଥା ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ଶିଳ୍ପ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ । ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ସନ୍ତୁଳିତ ବିକାଶ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପ୍ରତି ଆମର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି ।

20 mega projects approved in 9 districts
୯ ଜିଲ୍ଲାରେ ୨୦ ମେଗା ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ (ETV Bharat Odisha)
ହୀରା ଉତ୍ପାଦନ ୟୁନିଟ:ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ୩ଟି ଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ୩ଟି ଲ୍ୟାବରେ ହୀରା ଉତ୍ପାଦନ ୟୁନିଟ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । କିରା ଡ୍ୟାମ୍ ଏଲଏଲପି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଲ୍ୟାବରେ ହୀରା ଉତ୍ପାଦନ ୟୁନିଟ ସ୍ଥାପନ କରିବ । ପ୍ରକଳ୍ପରେ ୭ ହଜାର କୋଟି ନିବେଶ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ୫୧୦୦ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ଅଞ୍ଜଳି ଲ୍ୟାବଟେକ ଲିମିଟେଡ ୧୬୧୭.୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶରେ ଲ୍ୟାବରେ ହୀରା ଉତ୍ପାଦନ ୟୁନିଟ ସ୍ଥାପନ କରିବ । ଏଥିରେ ୨୦୦୦ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ସେହିପରି ଗ୍ରୋ ମ୍ୟାଗ୍ନିଫିସେଣ୍ଟ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ ୧୨୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶରେ ଲ୍ୟାବରେ ହୀରା ଉତ୍ପାଦନ ୟୁନିଟରେ ୧୦୦୦ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ରତ୍ନପଥର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ।
76 thousand crores of investment
୭୬ ହଜାର କୋଟି ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ (ETV Bharat Odisha)

୭ ହଜାର ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ:
ସେହିପରି ସବୁଜ ଶକ୍ତି ଉପକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ନିବେଶକ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇଛନ୍ତି । ଟାଟା ପାୱାର ନବୀକରଣୀୟ ଶକ୍ତି ଲିମିଟେଡ ୧୦ ହଜାର କୋଟିର ନିବେଶ ସହିତ ଗଞ୍ଜାମରେ ଏକ ଇନଗଟ ଏବଂ ୱେଫର୍ସ ସ୍ଥାପନ ସହ ସୋଲାର ପିଭି ସେଲ ଉତ୍ପାଦନ କାରଖାନା କରିବ । ଯାହା ଦ୍ୱାରା ୫ ହଜାର ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ସାତ୍ୱିକ ସୋଲାର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ ଗଞ୍ଜାମରେ ଏକ ସୋଲାର ପିଭି ସେଲ୍ସ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ୧୭୦୯.୮୧ କୋଟି ନିବେଶ କରିବ । ଏଥିରେ ୫୧୯ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ । N.A.N. ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ଼ ଖୋର୍ଦ୍ଧା କିମ୍ବା କଟକରେ ଏକ EV ଗ୍ରେଡ NdFeB ଚୁମ୍ବକ ଉତ୍ପାଦନ ୟୁନିଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇଛି । ୧୨୫୦ କୋଟି ନିବେଶରେ ୨ ହଜାର ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ।

ସ୍ଥାୟୀ ଚୁମ୍ବକ ଉତ୍ପାଦନ:
ସେହିପରି ଲାର୍ସନ ଆଣ୍ଡ ଟୁବ୍ରୋ ଲିମିଟେଡ ଗଞ୍ଜାମରେ ଏକ ସିଣ୍ଟେର୍ଡ NdFeB ସ୍ଥାୟୀ ଚୁମ୍ବକ ଉତ୍ପାଦନ ୨୪୦୦ କୋଟି ନିବେଶ କରିବ । ଏଥିରେ ୨ ହଜାର ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ୱାର୍ଲ୍ଡ ଟାଇଟାନିୟମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ ଗଞ୍ଜାମରେ ୨୮୦୦ କୋଟି ନିବେଶ ସହିତ ଏକ ଟାଇଟାନିୟମ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ସ୍ଲାଗ ଏବଂ ଟାଇଟାନିୟମ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ପିଗ୍ମେଣ୍ଟ ଉତ୍ପାଦନ ୟୁନିଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବ । ଏଥିରେ ୧୫୦୦ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ରହିଛି । ରତ୍ନମଣି ମେଟାଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ୟୁବ୍ସ ଲିମିଟେଡ ଯାଜପୁରରେ ୧୬୪୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶରେ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଇସ୍ପାତ ଉତ୍ପାଦନ ୟୁନିଟ ସ୍ଥାପନ କରିବ । ଏଥିରେ ୮୦୦ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ରହିଛି ।

Over 50,000 jobs created
୫୦,୦୦୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି (ETV Bharat Odisha)


ନେକ୍ଟର ଲାଇଫସାଇନ୍ସ ଲିମିଟେଡ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଔଷଧ ଉତ୍ପାଦନ ୟୁନିଟ ସ୍ଥାପନ କରିବ । ୧୧୭୦ କୋଟି ନିବେଶରେ ୧୦୦୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ଜୁପିଟର ୱାଗନ୍ସ ଲିମିଟେଡ ୧୫୦୦ କୋଟି ନିବେଶରେ ଯାଜପୁରରେ ଏକ ରେଳବାଇ କୋଚ କାରଖାନା ସ୍ଥାପନ କରିବ । ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ୧୦୦୦ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ରଶ୍ମି ମେଟାଲର୍ଜିକାଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ ଯାଜପୁରରେ 4 MTPA ସମନ୍ୱିତ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ୧୫ ହଜାର କୋଟି ନିବେଶ କରିବ । ଏଥିରେ ୧୧ ହଜାର ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ଶ୍ୟାମ ମେଟାଲିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଏନର୍ଜି ଲିମିଟେଡ ସମ୍ବଲପୁରରେ ୭୫୮୦ ନିବେଶ କରିବ । ଏହି ସମନ୍ୱିତ ଷ୍ଟିଲ ଶିଳ୍ପରେ ୩୫୦୦ ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବ ।


Rajapuspa Renova LLP ମାଲକାନଗିରିରେ ୫୨୨୦ କୋଟି ନିବେଶରେ ଏକ ପମ୍ପଡ ଷ୍ଟୋରେଜ ହାଇଡ୍ରୋ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବ । ପ୍ରକଳ୍ପରେ ୫ ଶହ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ । କେୟୁ ଉର୍ଜା ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ ଝାରସୁଗୁଡାରେ ଏକ କୋଇଲା ଭିତ୍ତିକ ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ରରେ ୨୪୭୧.୯୮ କୋଟି ନିବେଶ କରିବ । ଏଥିରେ ୪୭୮ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ସିଂହଲ ଷ୍ଟିଲ ଆଣ୍ଡ ପାୱାର ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ ରାୟଗଡାରେ ୧,୩୦୦.୫୭ କୋଟି ନିବେଶରେ ଏକ ଆଲୁମିନିୟମ ଡାଉନଷ୍ଟ୍ରିମ ଉତ୍ପାଦନ ୟୁନିଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବ । ଏଥିରେ ୩,୦୦୦ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ।


ସେହିପରି SMC ପାୱାର ଜେନେରେସନ୍ ଲିମିଟେଡ (ବଡମାଲ) ଝାରସୁଗୁଡାରେ ଏହାର ସମନ୍ୱିତ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ଏବଂ ସିମେଣ୍ଟ ଉତ୍ପାଦନ ୟୁନିଟ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରିବ । ଏଥିରେ ୫୩୫୦ କୋଟି ନିବେଶ ହେବ । ୨୦୦୦ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ । SMC ପାୱାର ଜେନେରେସନ ଲିମିଟେଡ (ହିର୍ମା) ମଧ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ୩୮୦୦ କୋଟି ନିବେଶ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି । ଏହା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ୨୦୦୦ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ । BR ଷ୍ଟିଲ ଆଣ୍ଡ ପାୱାର ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ ସମ୍ବଲପୁରରେ ୨୪୦୦ କୋଟି ନିବେଶରେ 1.2 MTPA ସମନ୍ୱିତ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବ । ଏହା ୫୦୨୦ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ଓଡିଶା Alloy ଷ୍ଟିଲ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ଼ ସୁନ୍ଦରଗଡରେ ଏକ ଲୁହାପଥର କାରଖାନାରେ ୧୨୦୦ କୋଟି ନିବେଶ କରିବ । ଏଥିରେ ୧୧୦୦ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ସିଙ୍ଗାପୁର ହାଇକମିଶନର; ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସହଭାଗିତା ହେବ ସୁଦୃଢ଼, ଗଠନ ହେବ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ମେକାନିଜିମ

ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବୈଷୟିକ କମିଟି ବୈଠକ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

JOB CREATION ODISHA
MEGA POWERPLANT PROJECTS ODISHA
LAB DIAMOND PRODUCTION UNIT KHORDA
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ
MEGA PROJECTS APPROVED ODISHA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.