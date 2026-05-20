ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ତିନି ରଥ ନିର୍ମାଣରେ ଲାଗେ ୪ ଟନ୍ ଲୁହା, ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ଓଝା ମହାରଣା ସେବକ

ତିନି ରଥରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ୭୦ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରକାରର ଲୁହା କଣ୍ଟା । ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ: ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

ରଥ ନିର୍ମାଣରେ ଲାଗେ ୪ ଟନ୍ ଲୁହାକଣ୍ଟା (ଡିଜାଇନ ଫଟୋ)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 20, 2026 at 6:00 PM IST

Puri chariot making ପୁରୀ: ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ରହିଛି । ପୁରୀରେ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି । ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅନେକ ନୀତି ଓ ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାମ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୀତିର ଭିନ୍ନ ପରମ୍ପରା ରହିଥିବାବେଳେ ରଥ ନିର୍ମାଣର ବି ଭିନ୍ନ ସ୍ବତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି । ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ, ତିନି ରଥରେ ଲାଗେ ୭୦ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରକାରର ଲୁହା କଣ୍ଟା । ତିନି ଇଞ୍ଚରୁ ସାଢ଼େ ଚାରି ଫୁଟର କଣ୍ଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ଓଝା ମହାରଣା ସେବାୟତ । କାଠକୁ କାଠରେ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଲୁହା କଣ୍ଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି ଓଝା ମହାରଣା ସେବକ ।

ତିନି ରଥ ନିର୍ମାଣରେ ଲାଗେ 4 ଟନ ଲୁହାକଣ୍ଟା (ETV Bharat Odisha)

ଛୋଟ କଣ୍ଟା ନାମ ଗୋଡିସାଲ, ବଡକଣ୍ଟା ନାଁ ଜଙ୍ଗା

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଥିବା ଦୋଳବେଦୀରେ ଅସ୍ଥାୟୀ କମାରଶାଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୁହା ସାମଗ୍ରୀ ଓ କଣ୍ଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଓଝା ସେଵକ ଅର୍ଜୁନ ମହାରଣା କୁହନ୍ତି, ‘‘୭୦ ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରକାର କଣ୍ଟା ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଣ୍ଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବାରୁ ସବୁ କଣ୍ଟାର ନାମ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିଛି । କାଠର ନାମ ଥିବାବେଳେ କଣ୍ଟାର ମଧ୍ୟ ନାମ ରହିଛି । ଆମେ ସର୍ବନିମ୍ନ ୩ ଇଞ୍ଚ ରୁ ୪ ଫୁଟ ଯାଏ କଣ୍ଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁ । ଆମେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଠାରୁ ନବ ଯୌବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଥଖଳାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ । ରଥର ମରାମତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲୁହା ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇଦେଉ ।

ରଥ ନିର୍ମାଣ କାମରେ ମହାରଣା ସେବାୟତ (ETV Bharat Odisha)

ରଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ସବୁଠୁ ଛୋଟ କଣ୍ଟା ନାମ ହେଉଛି ଗୋଡିସାଲ ଯାହାକି ୩ ଇଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ପୋଟୋଳ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ଯରେ ଲାଗେ । ସେପଟେ ସବୁଠୁ ବଡ କଣ୍ଟା ହେଉଛି ଜଙ୍ଗା । ଯାହାର ଲମ୍ୱ ୪ଫୁଟ ରହିଛି’’ ।

୪ ଟନ୍ ଲୁହା କଣ୍ଟା ପ୍ରସ୍ତୁତି (ETV Bharat Odisha)

୪ ଟନ୍ ଲୁହାରୁ କଣ୍ଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ଓଝା ମହାରଣା ସେବକ

ତିନି ରଥ ପାଇଁ ଏକ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଅର କଣ୍ଟା, ତୁମ୍ବରେ ଲାଗୁଥିବା ୮୪ ପନ୍ଦାରି, ୧୬୮ ଟି ପନ୍ଦାରି ଚାବୀ, ୮୪ ଟି ତୁମ୍ୱବାହାରର ବଳା, ୫୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଘଡ଼ିମୁହଁ ବିଡିଆ, ୧୨ ଟି ଗରଗରା, ୧୨୦ ଟି ଗୟଳ କଣ୍ଟା ଓ ଛନ୍ଦା ଗୟଳ, ଯୋଖା, ୧୫୦ ରୁ ଅଧିକ କଇଁଚି, ୭ ଟି ଓରାକଣ୍ଟା, ୧୫ ଟି ଛାର ପରିଛା, ୨୦ ଟି କତରା, ୪୪୦ ଟି ତାଗ, ୫୦ ରୁ ଅଧିକ ବାହୁଟ ଫାଳିଆ, ୬ ଟି ସିଂହାସନ ରାୟ, ୬ ଟି ଜଗତଭୂଷଣ ସେଣି, ୩୦ ଟି ସିଂହାସନ ଗୁଣ୍ଠୀ, ୬୦ ଶିଖଡମ୍ବରୁ କଣ୍ଟା, ୫୦ ଟି ଅନ୍ଧାରୀ ତାଗ ଓ ଧ୍ୱଜବତା କଣ୍ଟା ଓଝା ସେଵକ ମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି । ତିନି ରଥ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୪ ଟନ୍ ରୁ ଅଧିକ ଲୁହା କଣ୍ଟା ଦରକାର ହୋଇଥାଏ । ଏଥିପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ୫୨ ଦିନ ଧରି ଅସ୍ଥାୟୀ କମାରଶାଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୁହା କଣ୍ଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ ।

କମାରଶାଳରେ କଣ୍ଟା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ମହାରଣା ସେବକ (ETV Bharat Odisha)

ଯୁବ ଓଝା ସେଵକ ଯଶୋବନ୍ତ ମହାରଣା କୁହନ୍ତି, ‘‘ଆମେ ୨୦ ଜଣ ଓଝା ସେଵକ ରଥ କାର୍ଯ୍ଯରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛୁ । ଏହା ଆମର ଏକ ପାରିବାରିକ ସେବା । ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଏହି ସେବା ଆମେ କରିଆସୁଛୁ । ତେବେ ବର୍ଷ ତମାମ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ବୃତ୍ତିରେ ଥାଉ । ହେଲେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇ ମାସ ଧରି ଆମେ ନିଜର ବୃତ୍ତିକୁ କିଛି ସମୟ ବନ୍ଦ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ହେଉ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଅପାର ଆନନ୍ଦ ମିଳିଥାଏ । ଯଦି ରଥରେ କିଛି ଅଂଶ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ତାହାର ମରାମତି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ’’।

ରଥ ନିର୍ମାଣ କାମରେ ମହାରଣା ସେବାୟତ (ETV Bharat Odisha)

କେଉଁ କଣ୍ଟା କେଉଁଠି ବ୍ୟବହାର ?

କତରା କଣ୍ଟା ଗୁଡିକୁ ରଥର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ । ଧମକ କଣ୍ଟା ତିନି ରଥର ସିଂହାସନରେ ବାଡ଼ିଆ ହୋଇଥାଏ । ୪୪୦ଟି ତାଗକଣ୍ଟା ପିଣ୍ଡିତଳ ଓ ଗଣ୍ଠି ଉପରେ ପଟା ବାଡ଼ିଆରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । ଅରକଣ୍ଟା ଅର ଦେହରେ ବାଡ଼ିଆ ହୋଇଥାଏ । ପନ୍ଦାରି କଣ୍ଟା ଗୁଡ଼ିକ ତୁମ୍ୱର ଭିତର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଲଗାଯାଏ । ପନ୍ଦାରି ଚାବି ଅଖର ବାହାରପଟୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥାଏ । ଗରଗରା ତିନି ରଥର ଦଣ୍ଡା ଉପରେ ବାଡ଼ିଆ ହୋଇଥାଏ । ରଥର ପିଣ୍ଡି ନିର୍ମାଣରେ ଗୟଳ କଣ୍ଟା ଓ ଛନ୍ଦା ଗୟଳ କଣ୍ଟା ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ ।

ଛୋଟ କଣ୍ଟା ନାମ ଗୋଡିସାଲ, ବଡକଣ୍ଟା ନାଁ ଜଙ୍ଗା (ETV Bharat Odisha)

ବାନ୍ଧେଣି ପାଈଁ ଯୋଖା କଣ୍ଟା ଓ ଚାରି ନାହାକାକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ପାଇଁ ୧୫୦ରୁ ଅଧିକ କଇଁଚ କଣ୍ଟା ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଭୂଇଁ ଓ ଓରା କଣ୍ଟା ଗୁଡ଼ିକ ଚାରି ନାହାକ ଉପରେ ଭୂଇଁରେ ବାଡ଼ିଆ ହୋଇଥାଏ । ଚାରମାଳ ବନ୍ଧା ପାଇଁ ଚାର ପରିଛା କଣ୍ଟା ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ । ତିନି ରଥର ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତାଙ୍କୁ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ୬୦ଟି ଶିଖ ଡମ୍ବରୁ କଣ୍ଟା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ।

ବରିଷ୍ଠ ଓଝା ସେଵକ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାରଣା କୁହନ୍ତି, ‘ଆମେ ଛୋଟ ପିଲା ଥିବା ବେଳେ ଆମ ବାପା ଜେଜେ ବାପାଙ୍କ ସହ ଆସି ଏହି କଣ୍ଟା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିଲୁ। ଏବେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କରୁଛୁ। ଆମ ପର ପିଢ଼ି ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଯୁଗ ଯେତେ ଆଧୁନିକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେହି ପାରମ୍ପରିକ ହାତ ହତିଆରରେ କଣ୍ଟା ତିଆରି କରୁ । ସକାଳ ୮ ଟା ରୁ ରାତି ୮ ଟା ଯାଏ ଆମେ ଅସ୍ଥାୟୀ କମାରଶାଳରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ । ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯୁବ ସେବକ ମାନେ ଯେତେ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସବୁବେଳେ ସମର୍ପିତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ଯ କରିବାକୁ ଆମେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାଉ । କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ଆଗରେ ସବୁ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଓ ଚାକିରି ସବୁ ତୁଚ୍ଛ’’।

ରଥ ନିର୍ମାଣ କାମରେ ମହାରଣା ସେବାୟତ (ETV Bharat Odisha)

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

