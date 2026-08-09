ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ ଘୋଷଣା, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟର 20 ଲକ୍ଷ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ବାସଗୃହ
ଆଜି ସମ୍ବଲପୁରରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା l ଏହି ଅବସରରେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ବଡ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ ବାଦଶାହା ଜୁଶମନ ରଣା
Published : August 9, 2026 at 2:37 PM IST|
Updated : August 9, 2026 at 2:55 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟର 20 ଲକ୍ଷ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏଜିଜେ ଅନ୍ତୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନାରେ ମିଳିବ ବାସଗୃହ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅଢେଇ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଘର ମିଳି ସାରିଛି l ଏହା ସହ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ 5 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅନ୍ତୋଦୟ ଯୋଜନାରେ ବାସଗୃହ ଯୋଗେଇ ଦେବା ନେଇ କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାଏକ ।
ସମ୍ବଲପୁରରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଶୋଭାଯାତ୍ରା
ଆଜି ସମ୍ବଲପୁରରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା l ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସମ୍ବଲପୁର ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସ ପଡିଆରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଟକିଜ ଛକ ଦେଇ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ ଛକ ରାସ୍ତାରେ ସହର ପରିକ୍ରମା କରି ଜେଲ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା l ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ସମ୍ବଲପୁର ସାଂସଦ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ରାଜ୍ୟ ପଂଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାଏକ, ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ବଳିରାମ ବୋନ୍ଦରଙ୍କ ସହ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ, କର୍ମଚାରୀ, ସାଧାରଣ ଜନତା ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ l
ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ ଘୋଷଣା
ଏହି ଅବସରରେ ପଂଚାୟତି ରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବ ସରକାର ଗଲା ପରେ ପିଏମ ଆବାସ ଯୋଜନା ନେଇ ଆମ ପାଖରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ କୌଣସି ତାଲିକା ନଥିଲା l ଏଥିପାଇଁ ଆମ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ସର୍ଭେ କରେଇଲୁ l ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 37 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛୁ l ଆମେ ପ୍ରାଥମିକ ସର୍ଭେ ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଂଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ତାଲିକା ଲଗେଇଛୁ l ଆଗକୁ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପିଏମ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ବାସଗୃହ ଯୋଗେଇ ଦିଆଯିବ l
ଏହା ସହ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଯାତ୍ରା ନେଇ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର ସହର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ମୟ ହୋଇଯାଇଛି l ଝିପି ଝିପି ବର୍ଷାରେ ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର ବାସୀ ଭିଜି ଭିଜି ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି l ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଓ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ଏହି ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଯାତ୍ରାକୁ ସଫଳ କରିଛନ୍ତି l
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ, ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ନେତା କର୍ମୀଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ଗିରଫ କଲା ପୋଲିସ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରେଢ଼ାଖୋଲରେ ତେଜିଲା ରାଜନୈତିକ ବୟାନବାଜି; ନବୀନଙ୍କୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍, ରୋହିତଙ୍କ ପାଲଟା ଜବାବ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର