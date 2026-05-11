ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିବାଲୋକରେ ପୁଣି ମର୍ଡର; ୨ ଯୁବକଙ୍କୁ ଭୁଜାଲି ଆକ୍ରମଣ, ଜଣେ ମୃତ
ଝାରସୁଗୁଡା ଜିଲ୍ଲା ବେଲପାହାଡ଼ ରେଲୱେ ଫାଟକରେ ଭୁଜାଲି ମାଡ଼ରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଅଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ-ଗୁରୁଚରଣ ବାଘ
Published : May 11, 2026 at 8:44 PM IST
ଝାରସୁଗୁଡା:ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ହେଉଛି । ଗତ କିଛିଦିନ ହେବ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିବାଲୋକରେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ପ୍ରତି ଚାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଆଜି ଝାରସୁଗୁଡା ଜିଲ୍ଲା ବେଲପାହାଡ଼ ରେଲୱେ ଫାଟକ ନିକଟ ଗାନ୍ଧୀନଗରରେ ଭୁଜାଲି ମାଡ଼ରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଅଛନ୍ତି । ଉଭୟ ମୃତ ଓ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତି ବେଲପାହାଡ଼ ଜୁନାଡିହି କଲେଜ ପଡାର ବୋଲି ଜଣା ପଡ଼ିଛି । ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ୩ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଅଟକ ରଖିଛି l ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ସମ୍ବଲପୁର ବୁର୍ଲାର ପ୍ରଦୀପ ବାନଛୋର, ପୁଷ୍ପା ବନଛୋର ଏବଂ କାର ଡ୍ରାଇଭର ଚୁଡାମଣି କଲେତ l ତେବେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଚାନ୍ଦ ବାନଛୋର, ବାବୁ ବାନଛୋର ଫେରାର ଅଛନ୍ତି l
ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୨ ଟାରେ ଏକ କାରରେ ଗାନ୍ଧୀନଗରରୁ ବୁର୍ଲା ପଟେ ଯାଉଥିବାବେଳେ ବାଇକରେ ଯାଉଥିବା ରାହୁଲ ମହତ ଏବଂ ଆକାଶ ସାହୁଙ୍କ ସହ ବେଲପାହାଡ ଫାଟକ ନିକଟ ଗାନ୍ଧୀନଗର ଛକରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଥିଲା l ଏହାପରେ ପାଟି ତୁଣ୍ଡ ହେବାରୁ ରାହୁଲ ଏବଂ ଆକାଶଙ୍କୁ ଚାନ୍ଦ ବାନଛୋର ଏବଂ ବାବୁ ବାନଛୋର ଭୁଜାଲିରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ l ଫଳରେ ରାହୁଲ ମହତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଆକାଶ ସାହୁଙ୍କ ଛାତିରେ ଗୁରୁତର ଆଘାତ ଲାଗିଛି l ଆକାଶ ଝାରସୁଗୁଡା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଚିକିସିତ ହେଉଥିବା ଝାରସୁଗୁଡା sp ଜି.ଆର. ରାଘବେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l
ଏସ.ପି ଜି.ଆର. ରାଘବେନ୍ଦ୍ର ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ବେଲପାହାଡ ଗାନ୍ଧୀ ନଗରରେ ରହୁଥିବା ରିଙ୍କି ବନଛୋରଙ୍କ ଘରକୁ ବୁର୍ଲାରୁ ଗତକାଲି ଏକ ସ୍କୁଟି ଯୋଗେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଚାନ୍ଦ ବନଛୋର ଏବଂ ବାବୁ ବନଛୋର ଆସିଥିଲେ l ଆଜି ସକାଳେ ଚାନ୍ଦଙ୍କ ମା' ପୁଷ୍ପା ବନଛୋର ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟ ପ୍ରଦୀପ ବାନଛୋର କାର ଚାଳକ ଚୁଡାମଣି କଲେତଙ୍କ ସହ ଏକ କାରଯୋଗେ ଗାନ୍ଧୀନଗରକୁ ଆସିଥିଲେ l ଅପରାହ୍ନରେ ଚାନ୍ଦ, ବାବୁ, ପୁଷ୍ପା, ପ୍ରଦୀପ ଏବଂ ଚୁଡାମଣି କାର ଯୋଗେ ବୁର୍ଲା ଫେରୁଥିବାବେଳେ ଗାନ୍ଧୀନଗର ଛକ ନିକଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଥିଲା l ଏହାପରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହୋଇ କଥା ମର୍ଡର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲା l ଚାନ୍ଦ ନାଁରେ ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ବଲପୁର ଥାନାରେ ଏକାଧିକ ମାମଲା ଥିବା ଝାରସୁଗୁଡା ଏସପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା
