ବିଲରେ କାମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ବଜ୍ରାଘାତରେ ଚାଲିଗଲା ଦୁଇ ମହିଳାଙ୍କ ଜୀବନ
ଉଭୟ ମହିଳା ସମ୍ପର୍କୀୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବଜ୍ରାଘାତରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲି ଯାଇଛି ଉଭୟଙ୍କ ଜୀବନ । ରିପୋର୍ଟ ରାଜେଶ ସରାପ
Published : September 18, 2026 at 7:44 AM IST
ବରଗଡ: ସୋହେଲା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁସୁର୍ଡାରେ ବଜ୍ରାଘାତରେ ଦୁଇ ମହିଳା ମୃତ। ଗୁରୁବାର ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ବେଳେ ସୋହେଲା ନିକଟସ୍ଥ ପାଣିମୋରା ପଞ୍ଚାୟତର କୁସୁର୍ଡା ଗ୍ରାମରେ ବଜ୍ରାଘାତରେ ଦୁଇ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ମୃତକମାନେ ହେଲେ କଟାପାଲି ଗ୍ରାମର 45 ବର୍ଷୀୟା ଜାହ୍ନବୀ ପଧାନ ଓ 32 ବର୍ଷୀୟ ରିତା ପଧାନ । ଉଭୟ ମହିଳା ସମ୍ପର୍କୀୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବଜ୍ରାଘାତରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲି ଯାଇଛି ଉଭୟଙ୍କ ଜୀବନ ।
ବଜ୍ରାପାତରେ ଚାଲିଗଲା 2 ଜୀବନ
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଉଭୟ ମହିଳା ଚାଷ କାମ ପାଇଁ କୁସୁର୍ଡା ଗ୍ରାମକୁ ଆସିଥିଲେ । ତେବେ ଚାଷଜମିରେ କାମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସେମାନେ ଏକ ଗଛ ତଳେ ବସି ବିଶ୍ରାମ କରୁଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ହଠାତ ବଜ୍ରପାତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବଜ୍ରାଘାତର ଶିକାର ହୋଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ଉଭୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ତେବେ ଗଛ ତଳେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଦୁଇଜଣ ଯାକ ପଡିରହିଥିବା କିଛି ଲୋକେ ଦେଖି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ପହଁଛି ଉଭୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସୋହେଲା ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଥିଲେ । ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ଉଭୟଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ଉଭୟ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ପରେ ଗ୍ରାମରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଥିଲା ।
ବଜ୍ରାଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଖବର ପାଇ ଯୁବ ନେତା ସୁବ୍ରତ ସିଂ ସୋହେଲା ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇ ସମବେଦନା ଜଣାଇଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଠାରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ଏହି ଜିଲ୍ଲାକୁ ବଜ୍ରାପାତ ଆଲର୍ଟ
ଏପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ଧରି ବଜ୍ରପାତ ସହ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବର୍ଷାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD)ର ୧୭ ସେପ୍ଟେମ୍ବରର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ବୁଲେଟିନ ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟର ଗୋଟିଏ ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ସହ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନରେ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବଜ୍ରପାତ ସହ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଏବଂ ୩୦ରୁ ୪୦ କିମି ପ୍ରତିଘଣ୍ଟା ବେଗରେ ଝଟକା ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ୧୭ରୁ ୨୧ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ପାଣିପାଗ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି।
ବିଶେଷକରି ୧୭ ସେପ୍ଟେମ୍ବରର ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ତାଲିକାରେ ବରଗଡ଼ ସମେତ ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଦେବଗଡ଼, ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗିର, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ ଓ ମାଲକାନଗିରି ଭଳି ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକରେ ଗୋଟିଏ ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ବଜ୍ରପାତ ସହ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଏବଂ ଝଟକା ପବନର ଆଶଙ୍କା ଦର୍ଶାଯାଇଛି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବଜ୍ରାଘାତରେ ଜଳିଲା ତାଳଗଛ ଭୟଭୀତ ଲୋକେ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସରବରାହ ଠପ୍
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବଜ୍ରାଘାତର କାରଣ କଣ ? କିଭଳି ରହିବେ ସୁରକ୍ଷିତ, ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ଗବେଷକ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବରଗଡ