ETV Bharat / state

ଲିଫ୍ଟ ଦେବା ଆଳରେ 2 ଆଦିବାସୀ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ, 5 ଅଟକ

ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୁଇଜଣ ଆଦିବାସୀ ଝିଅଙ୍କୁ ମୋଟରସାଇକେଲରେ ଲିଫ୍ଟ ଦେବା ଆଳରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଯୁବକ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ।

Representational Picture
ପ୍ରତିକାତ୍ମକ ଚିତ୍ର (ETV Bharat)
author img

By PTI

Published : September 17, 2026 at 7:24 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ସୁନ୍ଦରଗଡ଼: ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୁଇ ଜଣ ଆଦିବାସୀ ଝିଅଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ । ମୋଟରସାଇକେଲରେ ଲିଫ୍ଟ ଦେବା ଆଳରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଯୁବକ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଏନେଇ ବୀରମିତ୍ରପୁର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ ହେବା ପରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି । ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି ।

ଲିଫ୍ଟ ଦେବା ଆଳରେ..

ବୀରମିତ୍ରପୁର ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ସୋମବାର ରାତି ପ୍ରାୟ 10ଟା ସମୟରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ​​। ଦୁଇ ଯୁବତୀ କର୍ମା ପୂଜାରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଯାଇଥିଲେ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେମାନଙ୍କ ଗାଁକୁ ଫେରୁଥିଲେ । ଫେରିବା ସମୟରେ, ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଯୁବକ ବାଇକରେ ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ ଲିଫ୍ଟ ଦେବାକୁ କହିଥିଲେ ।

ଦୁଇ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ:

ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ଲିଫ୍ଟ ଦେବାକୁ କହି ସେମାନଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ । ସେଠାରେ ସେମାନେ ଦୁଇ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଗାଁରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ । ତେବେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଯୁବତୀ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସହ ପୂର୍ବରୁ ପରିଚିତ ଥିଲେ ବୋଲି ପୋଲିସ କହିଛି ।

ବୀରମିତ୍ରପୁର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ:

ଯୁବତୀମାନେ ଘରକୁ ଫେରିବାରେ ପରେ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ । ପ୍ରଥମେ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବୟସ୍କଙ୍କ ସହିତ ଏହି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା । ପରେ ଏନେଇ ଗତକାଲି (ବୁଧବାର) ଦିନ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ବୀରମିତ୍ରପୁର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯାଇ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଏକ ଏଫଆଇଆର ଦାଖଲ କରିଥିଲେ ।

ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଯୁବକ ଅଟକ:

ପରେ ଦୁଇ ଯୁବତୀଙ୍କ ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି । ପୋଲିସ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି । ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ବୋଲି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଚାକିରି ଦେବା ଆଳରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ: ହୋଟେଲରେ ପୋଲିସର ଚଢ଼ାଉ, ୫ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଅଟକ
ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ: ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ୍ କଲା ଭରତପୁର ପୋଲିସ

TAGGED:

ବୀରମିତ୍ରପୁର ଦୁଷ୍କର୍ମ
BIRAMITRAPUR GANG RAPE
SUNDERGARH RAPE CASE
SUNDARGARH MINOR RAPE
TRIBAL GIRL RAPE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.