ଲିଫ୍ଟ ଦେବା ଆଳରେ 2 ଆଦିବାସୀ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ, 5 ଅଟକ
ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୁଇଜଣ ଆଦିବାସୀ ଝିଅଙ୍କୁ ମୋଟରସାଇକେଲରେ ଲିଫ୍ଟ ଦେବା ଆଳରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଯୁବକ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ।
By PTI
Published : September 17, 2026 at 7:24 AM IST
ସୁନ୍ଦରଗଡ଼: ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୁଇ ଜଣ ଆଦିବାସୀ ଝିଅଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ । ମୋଟରସାଇକେଲରେ ଲିଫ୍ଟ ଦେବା ଆଳରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଯୁବକ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଏନେଇ ବୀରମିତ୍ରପୁର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ ହେବା ପରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି । ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି ।
ଲିଫ୍ଟ ଦେବା ଆଳରେ..
ବୀରମିତ୍ରପୁର ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ସୋମବାର ରାତି ପ୍ରାୟ 10ଟା ସମୟରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ଦୁଇ ଯୁବତୀ କର୍ମା ପୂଜାରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଯାଇଥିଲେ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେମାନଙ୍କ ଗାଁକୁ ଫେରୁଥିଲେ । ଫେରିବା ସମୟରେ, ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଯୁବକ ବାଇକରେ ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ ଲିଫ୍ଟ ଦେବାକୁ କହିଥିଲେ ।
ଦୁଇ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ:
ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ଲିଫ୍ଟ ଦେବାକୁ କହି ସେମାନଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ । ସେଠାରେ ସେମାନେ ଦୁଇ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଗାଁରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ । ତେବେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଯୁବତୀ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସହ ପୂର୍ବରୁ ପରିଚିତ ଥିଲେ ବୋଲି ପୋଲିସ କହିଛି ।
ବୀରମିତ୍ରପୁର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ:
ଯୁବତୀମାନେ ଘରକୁ ଫେରିବାରେ ପରେ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ । ପ୍ରଥମେ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବୟସ୍କଙ୍କ ସହିତ ଏହି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା । ପରେ ଏନେଇ ଗତକାଲି (ବୁଧବାର) ଦିନ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ବୀରମିତ୍ରପୁର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯାଇ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଏକ ଏଫଆଇଆର ଦାଖଲ କରିଥିଲେ ।
ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଯୁବକ ଅଟକ:
ପରେ ଦୁଇ ଯୁବତୀଙ୍କ ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି । ପୋଲିସ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି । ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ବୋଲି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।