ସ୍କୁଲ ପାଚେରୀ ପଡ଼ି 2 ଛାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା: ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ସ୍ଥିତି ପରଖିଲେ ରାଜ୍ୟ ଶିଶୁ ଆୟୋଗ
ରୁବୁଡିସିଂ ଗାଁ ସ୍କୁଲ ଗେଟ୍ ପଡ଼ି ଦୁଇ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ ଯିବା ଘଟଣାରେ ରାଜ୍ୟ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଆୟୋଗ ଅଧ୍ୟକ୍ଷାଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା ପରେ ହୋଇଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ । ରିପୋର୍ଟ- ହରିହର ପଟ୍ଟନାୟକ
Published : April 17, 2026 at 6:27 PM IST
ଗଜପତି: ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ନୂଆଗଡ଼ ବ୍ଲକ ରୁବୁଡିସିଂ ଗାଁ ସ୍କୁଲ ଗେଟ୍ ପଡି ଦୁଇ ଜଣ କୋମଳମତି ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ ଯିବା ଘଟଣାରେ ରାଜ୍ୟ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଆୟୋଗ ଅଧ୍ୟକ୍ଷାଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା ପରେ ହୋଇଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ । ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ ଏବଂ କୋଠା କାମ କରୁଥିବା ଠିକାଦାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି ପ୍ରଶାସନ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଘଟଣାରେ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଦୁଇ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଏପରିକି ଏହି ଘଟଣାର ଆରଡିସି ସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ଶିଶୁ ଆୟୋଗ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ସ୍ଥିତି ପରଖିଛନ୍ତି ।
ଘଟଣା ପରେ ରା.ଉଦୟଗିରି ପୋଲିସ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରିବା ସହ ମୃତଦେହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଇଛି । କେବଳ ପୋଲିସ ନୁହେଁ, ପ୍ରଶାନିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଉପ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅନୁପ ପଣ୍ଡା ଘଟଣା ସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ l କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଆୟୋଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ବବିତା ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି l ଏହାପରେ ସେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଏନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ମୃତ ଦୁଇ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଥିବା ବେଳେ ଅତିଶୀଘ୍ର ତାହା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ସେହିପରି ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକ ଶ୍ବେତ ରାଇକାଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସ୍କୁଲ କୋଠା କାମ କରୁଥିବା ଠିକାଦାର ପ୍ରମିଳା ପୂଜାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି । ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ସପ୍ତାହକ ମଧ୍ୟରେ ଦେବାକୁ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଆୟୋଗ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ସହ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟର ପାଚେରୀ କିମ୍ବା ଗେଟ୍ ଏବଂ କୋଠାର ମରାମତି ଶୀଘ୍ର କରିବାକୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ସେହିପରି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ନିକଟସ୍ଥ ଯାଜପୁର ଗ୍ରାମର ଅଙ୍ଗନୱାଡି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଓ ଆର୍ ସିତପୁର ସ୍ଥିତ ଉତ୍କଳ ବାଳାଶ୍ରମକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅଚାନକ ପରିଦର୍ଶନରେ ଯାଇଥିଲେ, ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଆୟୋଗ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା । ସେଠାରେ ସେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ପିଲାଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ସଠିକ୍ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରାଯାଇ ପାରୁନଥିଲା ବେଳେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଭିତରେ ଥିବା ବିପଦ ସଙ୍କୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିବା କୁଅକୁ ନେଇ ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରି ବର୍ଷିଥିଲେ କମିଶନର । ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ତାଗିଦ୍ କରିବା ସହ ଉତ୍କଳ ବାଳାଶ୍ରମର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏସବୁକୁ ନେଇ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଆୟୋଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ବବିତା ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ।
ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ନୂଆଗଡ଼ ବ୍ଲକ ରୁବୁଡିସିଂ ଗାଁ ସ୍କୁଲ ଗେଟ୍ ପଡ଼ି ଦୁଇ ଜଣ କୋମଳମତି ଛାତ୍ରୀ ବେକିଲସ ଓ ଇଡନ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି । ରୁବୁଡିସିଂ ଗାଁର ବିନୋଦ ରଇତଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଓ ଗୋଟିଏ ପୁଅ । ଘରର ବଡ଼ ଝିଅ ବେକିଲସ । ବିନୀୟମ ରଇତଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଓ ଦୁଇ ପୁଅ । ବୁଧବାର ସ୍କୁଲ ନିକଟରେ ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ ବିପଦସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ସ୍କୁଲ ଗେଟ୍ ହଠାତ୍ ଭୂଷୁଡି ପଡ଼ିଥିଲା । ସଂପୃକ୍ତ ଗେଟ୍ ଟି ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡିଯିବାରୁ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ହିଁ ବେକିଲସ ଓ ଇଡନ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାକୁ ଇତି ମଧ୍ୟରେ 3 ଦିନ ବିତିଛି । କିନ୍ତୁ ଗାଁରେ ଏବେ ବି ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ । ଘରର ଝିଅକୁ ହରାଇ ଉଭୟ ପରିବାର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗିପଡିଛନ୍ତି । ଝିଅ ବଡ଼ ହେବ, ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବ, ଚାକିରି କରି ବାପା ମାଙ୍କ ଆଶା ବାଡି ସାଜିବ ବୋଲି ସ୍କୁଲକୁ ପଠାଇଥିଲେ । ହେଲେ ସେହି ସ୍କୁଲ ଗେଟ୍ ହିଁ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାଳ ସାଜିବ ଏକଥା କେହି କେବେ ଭାବିନଥିଲେ । ଦୁଇ ପରିବାରର ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଝିଅକୁ ହରେଇ ଏକ ପ୍ରକାର ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି । ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନ ପାଇଁ ବିନୀୟମ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଚେନ୍ନାଇ ଯାଇଛନ୍ତି l ହେଲେ ହଠାତ୍ ଝିଅର ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଶୁଣି ସେ ଗାଁକୁ ଫେରିଛନ୍ତି । ଝିଅର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଶେଷ ଥର ବି ତାର ମୁହଁ ଦେଖିପାରି ନଥିବାରୁ ଖୁବ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି l ଏହି ଦୁଇ ପରିବାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ୟ ପିଲାଙ୍କ ପଢ଼ା ଦାୟିତ୍ୱ ସରକାର ନେବାକୁ ସେମାନେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ।
ଜିଲ୍ଲାରେ ଏମିତି ଅନେକ ବିପଦସଂକୁଳ ପାଚେରୀ ଏବଂ କୋଠା ରିଛି । ଯାହାର ପୁନଃଉଦ୍ଧାର ଜରୁରୀ ହୋଇପଡିଛି । ନଚେତ ଏମିତି କେତେବେଳେ କାହା ଜୀବନ ଯିବ ତାହା କହିବା ମୁସ୍କିଲ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଗଜପତି