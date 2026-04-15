ସ୍କୁଲ ପାଚେରୀ ପଡ଼ି 2 ଛାତ୍ରୀ ମୃତ, RDC ସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏ ଆର୍ଥୀକ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ରିପୋର୍ଟ- ହରିହର ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ ।
Published : April 15, 2026 at 10:24 PM IST
ଗଜପତି/ଭୁବନେଶ୍ବର: ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନାରେ ଭାଙ୍ଗିଲା ସ୍କୁଲ ପାଚେରୀ । ଯେଉଁଥିରେ 2 ଜଣ ଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି । ପାଚେରୀ ଭାଙ୍ଗି ଯିବାରୁ ତା ତଳେ ଚାପି ହୋଇ 2 ଛାତ୍ରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ରା. ଉଦୟଗିରି ଥାନା ୠବୁଡିସିଂ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ । ମୃତ 2 ଛାତ୍ରୀ ହେଲେ 9 ବର୍ଷୀୟା ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀର ଇଡନ୍ତି ରଇତ ଓ 10 ବର୍ଷୀୟା ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ବେକିଲେସ ରଇତ । ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛୁଟି ପରେ ଏହି ଦୁଇ ଛାତ୍ରୀ ଇଡ଼ନ୍ତି ଓ ବେକିଲେସ ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ ଏପରି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି । ସେପଟେ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ରା.ଉଦୟଗିରି ପୋଲିସ ଓ ନୂଆଗଡ଼ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।
RDC ସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ କାକବନ୍ଧ ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲରେ ବିଷାକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଶତାଧିକ ଅନ୍ତେବାସୀ ଅସୁସ୍ଥ ହେବା ଓ ଜଣେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଚିକିତ୍ସାଧିନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ଘଟଣାର ମାତ୍ର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଭଳି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ସାମନାକୁ ଆସିଛି । ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ନୂଆଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରୁବିଡିସିଂ ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଚେରୀ ପଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଦୁଇ ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ପ୍ରାଣ ହରାଇବା ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ RDC ସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
CMRFରୁ ୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏ ସହାୟତା ଘୋଷଣା
ସ୍କୁଲରେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ତାହାର ସବିଶେଷ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ RDC ସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ରାଜସ୍ବ କମିଶନର ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ମହାପାତ୍ର ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବେ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ପ୍ରତି ସମବେଦନା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରର ନିକଟତମ ଆତ୍ମୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ ଫଣ୍ଡରୁ ୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏ ଆର୍ଥୀକ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଗଜପତି/ଭୁବନେଶ୍ବର