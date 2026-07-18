ରଥଯାତ୍ରା ଠେଲାପେଲାରେ ୨ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା; ରିପୋର୍ଟ ତଲବ କଲେ OHRC
ଆଗାମୀ ଅଗଷ୍ଟ ୨୮ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : July 18, 2026 at 12:47 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ବିଶ୍ବ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଠେଲାପେଲାରେ ଅଣନିଃଶ୍ୱାସୀ ହୋଇ ୨ ଜଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାକୁ ଓଡ଼ିଶା ମାନବିକ ଅଧିକାର ଆୟୋଗ ଗୁରୁତର ସହ ନେଇଛନ୍ତି । ଏହି ଘଟଣାରେ ଆଇନଜୀବୀ ନିଶିକାନ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଆବେଦନକୁ ବିଚାର କରି କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ ତଲବ କରିଛନ୍ତି। ଗୃହ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ଏବଂ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ କମିଶନ ଜବାବ ତଲବ କରିଛନ୍ତି।
ରିପୋର୍ଟ ତଲବ କଲେ OHRC
ଆଗାମୀ ଅଗଷ୍ଟ ୨୮ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ଆହତମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇଦେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ମଧ୍ୟ କମିଶନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିସହ ବାହୁଡା଼ ଯାତ୍ରାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଗୃହ ବିଭାଗ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ପୁରୀ ଏସପିଙ୍କୁ ମାନବାଧିକାର କମିଶନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଶିକାନ୍ତ ଏହି ଘଟଣାରେ କମିଶନଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରି ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ଦର୍ଶାଇ ଏକାଧିକ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଘଟଣାରେ ତଦନ୍ତ କରି ଦାୟିତ୍ବରେ ଅବହେଳା କରିଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସେ ଅଭିଯୋଗରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ।
କମିଶନଙ୍କ ତଦନ୍ତ ଟିମ୍ ଦ୍ୱାରା ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ବିଭିନ୍ନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ତଲବ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। ଜୁଲାଇ ୧୬ (ରଥଯାତ୍ରା) ଦିନ ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୨ଟା ବେଳେ ପହଣ୍ଡି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଥିଲା। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ମରିଚିକୋଟ ଛକ ନିକଟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଭିଡ ଯୋଗୁ ଦଳାଚକଟା ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିଲା। ଏଥିରେ ଅନେକ ଭକ୍ତ ଅଣନିଃଶ୍ୱାସୀ ହୋଇ ତଳେ ପଡିଯାଇଥିଲେ।
ଅସୁସ୍ଥ ଓ ଆହତମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ତୁରନ୍ତ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ମୃତକଦ୍ୱୟ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସିର୍ଲୋ ଗ୍ରାମର ଅନିଲ ଦାସ ଓ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ରାଓ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ ପ୍ରାୟ ୫୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ଭକ୍ତ ଆହତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟରେ ଶାସକ ଓ ବିରୋଧୀ ମଧ୍ୟରେ ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ଲାଗି ରହିଛି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରଥଯାତ୍ରା ବେଳେ ପୁରୀ ପୋଲିସର ଆକ୍ସନ, 103 ଲୁଟେରା ଗିରଫ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଦଳାଚକଟା ! ମରିଚିକୋଟ ଛକରେ ଅଣନିଶ୍ବାସୀ ହୋଇ 2 ଭକ୍ତ ମୃତ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର