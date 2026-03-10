2ଟି ନୂତନ ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ଶୁଭାରମ୍ଭ, କମିବ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ, ପୂର୍ବ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଦୂରତା
Published : March 10, 2026 at 7:36 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ପକ୍ଷରୁ 2ଟି ନୂତନ ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ଶୁଭାରମ୍ଭ । ଦୂର ସ୍ଥାନଗୁଡିକୁ ରେଳ ସଂଯୋଗୀକରଣ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ଯାତ୍ରା ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ ଦିଗରେ ରେଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି । କାମାକ୍ଷା–ଚର୍ଲାପାଲ୍ଲି ଓ ପୋତନୁର-ଧାନବାଦକୁ 2ଟି ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ଚଳାଚଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହା ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ସହିତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଏକ ଆରାମଦାୟକ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଏହି 2ଟି ଟ୍ରେନ୍ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଭାରତ, ପୂର୍ବ ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଯୋଗ କରିବ ।
କାମାକ୍ଷା – ଚର୍ଲାପାଲ୍ଲି ସାପ୍ତାହିକ ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ:
ଏହି ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ, ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଭାରତର ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ସିଧାସଳଖ ରେଳ ସଂଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଯାତ୍ରା ସମୟରେ, ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲା ଯଥା: ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଗଞ୍ଜାମ, ଶ୍ରୀକାକୁଲମ୍ ଏବଂ ବିଶାଖାପାଟଣାମ୍ ଦେଇ ଚଳାଚଳ କରିବ । ଓଡ଼ିଶା, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉପକୃତ କରିବ। ଏହି ଟ୍ରେନଟି ପ୍ରତି ରବିବାର କାମାକ୍ଷାରୁ ନିଜ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବ ଏବଂ ପ୍ରତି ବୁଧବାର ଚର୍ଲାପାଲ୍ଲିରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବ ।
ପୋତନୁର (କୋଏମ୍ବାଟୁର) – ଧନବାଦ ଅମୃତ ଭାରତ ସାପ୍ତାହିକ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍:
ପୋତନୁର–ଧାନବାଦ ଅମୃତ ଭାରତ ସାପ୍ତାହିକ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ତାମିଲନାଡୁର ପୋତନୁରକୁ ପୂର୍ବ ଭାରତର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିଳ୍ପ ସହର ଧନବାଦ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବ । ଟ୍ରେନଟି ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲା ଯଥା ବିଶାଖାପାଟଣାମ୍, ବିଜୟନଗରମ୍, ପାର୍ବତୀପୁରମ୍ ମାନ୍ୟମ୍, ରାୟଗଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, ବଲାଙ୍ଗୀର, ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଦେଇ ଚଳାଚଳ କରିବ । ଏହା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଭାରତର କୋଇଲା ବେଲ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ନତ ରେଳ ସଂଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ପ୍ରତି ଶନିବାର ପୋତନୁରରୁ ନିଜ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବ ଏବଂ ପ୍ରତି ସୋମବାର ଧାନବାଦରୁ ପ୍ରସ୍ତାନ କରିବ ।
ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା:
ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ହେଉଛି ଏକ ଆଧୁନିକ LHB କୋଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟ୍ରେନ ଅଟେ । ଯାହା ଉନ୍ନତ ପୁସ୍-ପୁଲ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାରେ ସଜ୍ଜିତ, ଉନ୍ନତ ଗତି, ସୁଗମ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆରାମ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏହି ଟ୍ରେନରେ ଏରଗୋନୋମିକାଲି ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଥିବା ବର୍ଥ, ମଡ୍ୟୁଲାର୍ ଶୌଚାଳୟ, LED ଆଲୋକୀକରଣ, CCTV ନିରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ଚାର୍ଜିଂ ଭଳି ସୁବିଧା ସମେତ ଅନେକ ଆଧୁନିକ ଯାତ୍ରୀ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
ଯାତ୍ରା, ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଆଦିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ:
ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଚଳନ ରେଳ ସଂଯୋଗକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ । ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ କ୍ଷେତ୍ରାଧିକାର ଅଧୀନରେ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଦେଇ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉପକୃତ କରିବ । ଏହି 2ଟି ଅମୃତ ଭାରତ ଟ୍ରେନର ପ୍ରଚଳନ ଛାତ୍ର, ଶ୍ରମିକ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ସାହାୟକ ହେବ । ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ ।
