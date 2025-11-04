ETV Bharat / state

ଆଇନଜୀବୀ ପୀତବାସ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଆଉ 2 ଗିରଫ, ସାର୍ପସୁଟର କୁରୁପତି ଓ ଉମାକୁ ମିଶାଇ ମୋଟ୍ ୧୬ ଗିରଫ୍

ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପରେ ସାର୍ପସୁଟର କୁରୁପତି ଏବଂ ପ୍ଲାନର ଉମା ଉଭୟ ଫେରାର ହୋଇ ପ୍ରଥମେ ଜୟପୁର ଓ ପରେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ।

ଆଇନଜୀବୀ ପୀତବାସ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଆଉ 2 ଗିରଫ, ସାର୍ପସୁଟର କୁରୁପତି ଓ ଉମାକୁ ମିଶାଇ ମୋଟ୍ ୧୬ ଗିରଫ୍
ଆଇନଜୀବୀ ପୀତବାସ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଆଉ 2 ଗିରଫ, ସାର୍ପସୁଟର କୁରୁପତି ଓ ଉମାକୁ ମିଶାଇ ମୋଟ୍ ୧୬ ଗିରଫ୍
By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 4, 2025 at 11:03 PM IST

3 Min Read
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଗିରଫ ହେଲେ ସାର୍ପସୁଟର କୁରୁପତି ଏବଂ ଡିଲ୍ କରାଇଥିବା ଉମା। ଏଥିସହ ଏହି ମାମଲାରେ ମୋଟ୍ ଗିରଫ୍ ଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୧୬ରେ ପହଞ୍ଚିଛି।

ଗତ କୁମାରପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତିରେ ପୀତବାସଙ୍କୁ ଗୁଳିକରି ହତ୍ୟା କରିଥିବା ସାର୍ପସୁଟର ୩୫ ବର୍ଷୀୟ କୁରୁପତି ଭୂୟାଁ ଓ ସୁପାରିକିଲର୍ ଯୋଗାଡ଼ କରି ପ୍ଲାନ୍ -ଏ ଏବଂ ପ୍ଲାନ୍ -ବି କରି ହତ୍ୟା କରାଇଥିବା ଏହି ଘଟଣାର ପ୍ଲାନର ଉମାଶଙ୍କର ବିଷୋୟୀ (୩୩) କୁ ଶେଷରେ ଗିରଫ କରିବା ପରେ ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ରାତିରେ ଏହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ପୋଲିସ।

ସାର୍ପସୁଟର କୁରୁପତି ଓ ଉମାକୁ ମିଶାଇ ମୋଟ୍ ୧୬ ଗିରଫ୍
ସାର୍ପସୁଟର କୁରୁପତି ଓ ଉମାକୁ ମିଶାଇ ମୋଟ୍ ୧୬ ଗିରଫ୍ (ETV BHARAT ODISHA)

ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପରେ ସାର୍ପସୁଟର କୁରୁପତି ଏବଂ ପ୍ଲାନର ଉମା ଉଭୟ ଫେରାର ହୋଇ ପ୍ରଥମେ ଜୟପୁର ଓ ପରେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଶେଷରେ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ ଉଭୟଙ୍କୁ ପୋଡଶୀ ରାଜ୍ୟରୁ ଉଠାଇ ଆଣିବା ପରେ କୌଣସି ଏକ ଅଜ୍ଞାତ ସ୍ଥାନରେ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରିବା ପରେ ଶେଷରେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି।


ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଥମେ ୧୨ ଜଣ ଓ ପରେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ତଥା ଜୟପୁରର ନିବାସୀ ସୁନିଲ ହୋତାକୁ ଗିରଫ କରିବା ପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ସୁପାରିକିଲରଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଥିବା ଶୂନ୍ୟଚନ୍ଦ୍ର ଦାଶ ଏବଂ ଶେଷରେ ଏହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମିଶାଇ ପୋଲିସ ଇତିମଧ୍ୟରେ ମୋଟ ୧୬ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିସାରିଲାଣି।


ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଖୁଲାସା କରିବା ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ତଥା ବିଜେପି ନେତା ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ କୁରୁପତି ବନ୍ଧୁକରେ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଥିବା ବେଳେ ଉମା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ଲାନ୍ ର ବୋଲି କହିବା ସହିତ, ଏହି ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର ରହିଥିବା କୁହାଯାଇଥିଲା । ଏପରିକି ଏହି ହାଇପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଲାଗି ଗିରଫ ଉମା ବିଷୋୟୀ କୁଆଡେ ପ୍ରଥମେ ବିହାରର ସୁପାରିକିଲର ଯୋଗାଡ଼ କରିଥିଲା। ଉମାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ପ୍ରଥମ ଦଫାରେ ଗିରଫ ହୋଇସାରିଥିବା ଦୁଇ ବିହାରୀ ସୁଟର୍‌ ଶିଶୁପାଳ କୁମାର ପାଶୱାନ ଓ କୁନ୍ଦନ କୁମାରଙ୍କ ସମେତ ବିପିନ ସ୍ବାଇଁ ଓ ସୀମାଞ୍ଚଳ ନାୟକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟାଇବାକୁ ପ୍ଲାନ୍ -ଏ ମୁତାବକ ଆସିଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ ହୋଇସାରିଥିବା ଛାତ୍ର ନେତା ଯୋଗୀ ରାଉତ ଡକାଇଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅଣାଯିବା ପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ଶରଧାବାଲରି ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଥିବା ଶୂନ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ଘରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୦ରୁ ୧୪ ଯାଏଁ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଉମା ସେମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲା। ଏପରିକି ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ରେକି କରିବା ପାଇଁ ମୋଟର ସାଇକେଲରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଖାଇବା ରହିବା ସହିତ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗାଇଥିଲା। ଆଉ ଶେଷରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୪ରେ ହେବାକୁ ରହିଥିବା ପ୍ଲାନ୍ -ଏ ର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଉମା ହିଁ ବିହାରୀ ସୁଟର୍‌ଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁକ ଯୋଗାଇଥିବା ଜଣାପଡିଥିଲା । ଏଥିପାଇଁ ସେ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଡିଲ୍ ହୋଇଥିଲା, ହେଲେ କୌଣସି କାରଣ ମୁତାବକ ବିହାରରୁ ଆସିଥିବା ଦୁଇ ସୁପାରିକିଲର ହଠାତ୍ କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଚାଲିଯିବାରୁ ଉକ୍ତ ଯୋଜନା ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ପୋଲିସ ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ଦେଇସାରିଛି ।

ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଉମା କୁଆଡେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଯୋଜନା କରିଥିଲା। ଏହାକୁ ପ୍ଲାନ୍ -ବି ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ସେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର କୁରୁପତି ଭୂୟାଁ ସହିତ ବେଙ୍ଗାଳୁରୁରେ ରହି ଆସୁଥିବା ଚିଣ୍ଟୁ ପ୍ରଧାନ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରାଇଥିଲା। ଯାହାକି କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣମା ରାତିରେ ଗତ ଅକ୍ଟୋବର ୬ ତାରିଖ ଦିନ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟସାରି ପୀତବାସ ସ୍କୁଟି ଯୋଗେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ । ପ୍ଲାନ୍ -ବି ଅନୁଯାୟୀ କୁରୁପତି ଭୂୟାଁ ବନ୍ଧୁକ ଧରି ଗୁଳି ମାରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବେଙ୍ଗାଳୁରୁରୁ ଆସିଥିବା ଘଟଣା ଦିନ ଚିଣ୍ଟୁ ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥିଲା। ଗୁଳି ଚଲାଇଲେ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ମୋଟର ସାଇକଲେ ଚଲାଇଲେ ତିନି ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା।


ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାକୁ ଇତିମଧ୍ୟରେ ୩୦ ଦିନ ବିତିଯିବାକୁ ବସିଥିବା ବେଳେ କୁରୁପତି ଓ ଉମା ଫେରାର ହୋଇ ଜୟପୁରର ଏକ ପ୍ଲାର୍ମ ହାଉସ୍ ରେ ରହିଥିବା ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ଚଢାଉ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ହୁହେଁ ଫେରାର ହୋଇଯିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ଗିରଫ ଉମା ଓ କୁରୁପତି ବାରମ୍ବାର ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଥିବା ନେଇ ପୋଲିସ ଧରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଶେଷରେ ଦୁହେଁ ଗିରଫ ହୋଇ କୋର୍ଟଚାଲାଣ ହେବାପରେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମଣ୍ଡଳ କାରଗାରାକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି।

ସେପଟେ ଉଭୟ ଗିରଫ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ପୋଲିସ ପଚରାଉଚରା ସମୟରେ ଘଟଣାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ପୋଲିସ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିବା ପ୍ରେସ ବିବୃତିରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ଡ. ଶ୍ରର୍ବଣା ବିବେକ୍ ଏମ୍ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର

