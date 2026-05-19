ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଖୋଲିଲା ଆଉ ୨ଟି 3R କିଓସ୍କ, ସଂଖ୍ୟା ୬କୁ ବୃଦ୍ଧି
ଅଭାବୀ ଲୋକଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା ଓ ବର୍ଯ୍ୟବସ୍ତୁର ସଠିକ ପରିଚାଳନା ସହ ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ । ରିପୋର୍ଟ ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ
Published : May 19, 2026 at 4:00 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଉଦଘାଟିତ ହେଲା- 'ଥିଲେ ଦିଅ, ନଥିଲେ ନିଅ' କେନ୍ଦ୍ର । ଅଭାବୀ ବା ଆର୍ଥିକ ସ୍ଵଛଳ ନଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା ଓ ବର୍ଯ୍ୟବସ୍ତୁର ସଠିକ ପରିଚାଳନା ସହ ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ତରଫରୁ ରାଜମହଲ ଛକ ନିକଟରେ ଖୋଲିଲା 3R କିଓସ୍କ । 3R ଅର୍ଥାତ ରିଡ୍ୟୁସ, ରିୟୁଜ, ରିସାଇକେଲ (REDUCE, REUSE, RECYCLE) । ବିଧାୟକ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଜେନା ଏବଂ ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ କିଓସ୍କର ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ସହିତ ସାମଗ୍ରୀ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ୩ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗାଡ଼ିକୁ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ପରିତ୍ୟକ୍ତ ନଡ଼ିଆ କିମ୍ବା ପଇଡ଼ ଚୋପାରୁ ଘରସଜା ସାମଗ୍ରୀ ସହ ହାତୀ, ଘୋଡ଼ା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସୁନ୍ଦର ଖେଳଣା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି । ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ସୂଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଏହି ଷ୍ଟଲରେ ବିକ୍ରି କରାଯିବ । ଏଥିସହ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ପୁରୁଣା ପୋଷାକ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବେ ସଫା କରାଯିବ । ଯେଉଁ ଗରିବ ବା ଅଭାବୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପୋଷାକ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ସବୁ ଡ୍ରେସ୍ ଦିଆଯିବ । ସହରର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଦାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ସାମଗ୍ରୀ କଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ୩ଟି ଗାଡ଼ି ସହରରେ ବୁଲିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ଵର ମେୟର ।
ଏହି 3R କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡିକରେ ରାଜଧାନୀବାସୀ ଘରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଯେଉଁ ଗୁଡିକ ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରିବ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଣି ଦାନ କରିପାରିବେ । ପରେ ବିଏମସି ଏହି ଜିନିଷକୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ପୁନ ଚକ୍ରଣ କରି ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ କରିବ । ପରେ ସେହି ସାମଗ୍ରୀଗୁଡିକୁ ସହରର ଗରିବ ଓ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ବିଶେଷକରି ସହରକୁ ସ୍ଵଛ ରଖିବା, ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନା ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେୟର ।
ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଗରୁ ଏହିପରି ୪ଟି 3R କେନ୍ଦ୍ର ଥିବା ବେଳେ ଏହି ଦୁଇଟି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ମିଶାଇ 3R କେନ୍ଦ୍ର ସଂଖ୍ୟା ସମୁଦାୟ ୬ରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଯେଉଁଠି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଘର କରଣା ଜିନିଷ ସହ ଅଭାବୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ଜିନିଷ ମିଳିପାରିବ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର