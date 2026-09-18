କଲରାପତରିଆ ବାଘ ଛାଲ ବିକ୍ରି ଯୋଜନା ପଣ୍ଡ, ବାଲିଗୁଡାରୁ ଜଣେ ଗିରଫ
ବାଲିଗୁଡ଼ା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିକଟରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୁଇଟି କଲରାପତରିଆ ଚମଡ଼ା ଜବତ କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ବାଳକୃଷ୍ଣ ଚର୍ଚ୍ଚି
Published : September 18, 2026 at 2:03 PM IST
ଫୁଲବାଣୀ: ବାଲିଗୁଡ଼ାରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଚମଡ଼ା ବେଆଇନ କାରବାର ନେଇ ବନ ବିଭାଗ ଓ ପୋଲିସ ମିଳିତ ଚଢ଼ାଉ । କଲରାପତରିଆ ବାଘ ଚମଡ଼ା ଜବତ ସହ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ବାଲିଗୁଡା ପୋଲିସ । ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସାମଗ୍ରୀ ବେଆଇନ ଭାବେ ରଖିବା ଓ ବିକ୍ରି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ ବାଲିଗୁଡ଼ା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିକଟରେ ମିଳିତ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏଥିରେ ରତଙ୍ଗ ଗାଁର ଉତ୍ତମ ମାଝୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଦୁଇଟି କଲରାପତରିଆ ଚମଡ଼ା ଜବତ କରାଯାଇଛି ।
ବାଲିଗୁଡ଼ା ACF ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବାଲିଗୁଡ଼ା ରେଞ୍ଜ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମେତ କେ.ନୂଆଗାଁ, କୋଟଗଡ଼, ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଧ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣୀଗାଁ ରେଞ୍ଜର କର୍ମଚାରୀ ଚଢ଼ାଉରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ଏନେଇ ବାଲିଗୁଡ଼ା ରେଞ୍ଜରେ OR କେସ୍ ନମ୍ବର ୪୩/୨୦୨୬-୨୭ ରୁଜୁ ହୋଇଛି । ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ, ୧୯୭୨ର ଧାରା ୩୯(ବି), ୪୮(ଏ) ଓ ୪୯(ବି) ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି । ବାଘ ଛାଲ ଚାଲାଣରେ ଅନ୍ୟ କେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ? ତାହାକୁ ନେଇ ବନ ବିଭାଗର ଏକ ଟିମ ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବାଲିଗୁଡା ଡିଏଫ୍ଓ ଘନଶ୍ୟାମ ମହନ୍ତ ।
ବାଲିଗୁଡା ଡିଏଫଓ ଘନଶ୍ୟାମ ମହନ୍ତ କହିଛନ୍ତି, "ବାଲିଗୁଡ଼ା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିକଟରୁ ୨ଟି କଲରାପତରିଆ ବାଘ ଛାଲ ଜବତ ହୋଇଛି । ଫିରିଙ୍ଗିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରେତଙ୍ଗ ଗାଁର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରୁ ଏହାକୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ସେ ଛାଲ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଏହାକୁ ଚାଲାଣ କରିବା ପାଇଁ ନେଉଥିଲେ । କଲରାପତରିଆ ବାଘକୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ମାରି ନାହାନ୍ତି । ଶିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଚମଡ଼ା ଆଣି ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ନେଉଥିଲେ । ଏ ଘଟଣାରେ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ବାଘ ଛାଲ ବିକ୍ରି ଉଦ୍ୟମ ବେଳେ ମାଡ଼ି ବସିଲା ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ, ଜଣେ ଗିରଫ୍
ଇଟିଭି ଭାରତ, କନ୍ଧମାଳ