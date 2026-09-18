ETV Bharat / state

କଲରାପତରିଆ ବାଘ ଛାଲ ବିକ୍ରି ଯୋଜନା ପଣ୍ଡ, ବାଲିଗୁଡାରୁ ଜଣେ ଗିରଫ

ବାଲିଗୁଡ଼ା ବସ୍‌ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିକଟରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୁଇଟି କଲରାପତରିଆ ଚମଡ଼ା ଜବତ କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ବାଳକୃଷ୍ଣ ଚର୍ଚ୍ଚି

leopard skin seized in Baliguda
କଲରାପତରିଆ ବାଘ ଛାଲ ଜବତ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 18, 2026 at 2:03 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଫୁଲବାଣୀ: ବାଲିଗୁଡ଼ାରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଚମଡ଼ା ବେଆଇନ କାରବାର ନେଇ ବନ ବିଭାଗ ଓ ପୋଲିସ ମିଳିତ ଚଢ଼ାଉ । କଲରାପତରିଆ ବାଘ ଚମଡ଼ା ଜବତ ସହ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ବାଲିଗୁଡା ପୋଲିସ । ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସାମଗ୍ରୀ ବେଆଇନ ଭାବେ ରଖିବା ଓ ବିକ୍ରି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ ବାଲିଗୁଡ଼ା ବସ୍‌ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିକଟରେ ମିଳିତ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏଥିରେ ରତଙ୍ଗ ଗାଁର ଉତ୍ତମ ମାଝୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଦୁଇଟି କଲରାପତରିଆ ଚମଡ଼ା ଜବତ କରାଯାଇଛି ।

କଲରାପତରିଆ ବାଘ ଛାଲ ଜବତ (ETV Bharat)

ବାଲିଗୁଡ଼ା ACF ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବାଲିଗୁଡ଼ା ରେଞ୍ଜ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମେତ କେ.ନୂଆଗାଁ, କୋଟଗଡ଼, ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଧ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣୀଗାଁ ରେଞ୍ଜର କର୍ମଚାରୀ ଚଢ଼ାଉରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ଏନେଇ ବାଲିଗୁଡ଼ା ରେଞ୍ଜରେ OR କେସ୍ ନମ୍ବର ୪୩/୨୦୨୬-୨୭ ରୁଜୁ ହୋଇଛି । ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ, ୧୯୭୨ର ଧାରା ୩୯(ବି), ୪୮(ଏ) ଓ ୪୯(ବି) ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି । ବାଘ ଛାଲ ଚାଲାଣରେ ଅନ୍ୟ କେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ? ତାହାକୁ ନେଇ ବନ ବିଭାଗର ଏକ ଟିମ ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବାଲିଗୁଡା ଡିଏଫ୍‌ଓ ଘନଶ୍ୟାମ ମହନ୍ତ ।

leopard skin seized in Baliguda
କଲରାପତରିଆ ବାଘ ଛାଲ ଜବତ (ETV Bharat)


ବାଲିଗୁଡା ଡିଏଫଓ ଘନଶ୍ୟାମ ମହନ୍ତ କହିଛନ୍ତି, "ବାଲିଗୁଡ଼ା ବସ୍‌ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିକଟରୁ ୨ଟି କଲରାପତରିଆ ବାଘ ଛାଲ ଜବତ ହୋଇଛି । ଫିରିଙ୍ଗିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରେତଙ୍ଗ ଗାଁର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରୁ ଏହାକୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ସେ ଛାଲ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଏହାକୁ ଚାଲାଣ କରିବା ପାଇଁ ନେଉଥିଲେ । କଲରାପତରିଆ ବାଘକୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ମାରି ନାହାନ୍ତି । ଶିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଚମଡ଼ା ଆଣି ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ନେଉଥିଲେ । ଏ ଘଟଣାରେ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।"

leopard skin seized in Baliguda
କଲରାପତରିଆ ବାଘ ଛାଲ ଜବତ (ETV Bharat)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ବାଘ ଛାଲ ବିକ୍ରି ଉଦ୍ୟମ ବେଳେ ମାଡ଼ି ବସିଲା ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ, ଜଣେ ଗିରଫ୍

ବାଘ ଛାଲ ଡିଲ୍‌ ବେଳେ ମାଡିବସିଲା ବନ ବିଭାଗ, 8 ଗିରଫ

ଇଟିଭି ଭାରତ, କନ୍ଧମାଳ

TAGGED:

BALIGUDA LEOPARD SKIN
କଲରାପତରିଆ ବାଘ
ବାଲିଗୁଡା ବାଘ ଛାଲ ଜବତ
ANIMAL HUNTING
WILD ANIMAL SKIN

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.