ପାଇଖାନା ଟାଙ୍କିରେ ପଶିବା ହେଲା କାଳ; ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇ 2 ମୃତ ଓ 2 ଗୁରୁତର
ସମ୍ବଲପୁର ମହୁଲପାଲି ଥାନା କେସେଇବାହାଲରେ ବଡ ଅଘଟଣ । ପାଇଖାନା ସେପ୍ଟିକ୍ ଟାଙ୍କିରେ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଚାଲିଗଲା ଦୁଇ ଜୀବନ । ରିପୋର୍ଟ- ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା
Published : March 31, 2026 at 3:49 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ନବନିର୍ମିତ ପାଇଖାନା ସେପ୍ଟିକ୍ ଟାଙ୍କିରେ ପଶିବା ହେଲା କାଳ । ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇ 2 ମୃତ ଓ 2 ଗୁରୁତର ଅସୁସ୍ଥ l ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଛି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡ ମହୁଲପାଲି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କେସେଇବାହାଲ ଗାଁରେ l ଆଜି ଦିନ ପ୍ରାୟ 10ଟା ସମୟରେ କେସେଇବାହାଲ ଗାଁର ଲୋକନାଥ ବେହେରାଙ୍କ ଘରର ନବନିର୍ମିତ ପାଇଖାନା ସେଫଟି ଟାଙ୍କିରେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି l ଏହି ଘଟଣାରେ ସୁଶୀଲ ନାଏକ (30) ନାମକ ଜଣେ ଶ୍ରମିକ ଓ ଭିକାରୀ ଚରଣ ବେହେରା (55) ଘର ମାଲିକଙ୍କ ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି l
ମହୁଲପାଲି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଓରାମଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଲୋକନାଥ ବେହେରା ନିଜ ଘର ପାଖରେ 18 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପାଇଖାନାର ସେଫଟି ଟାଙ୍କି ତିଆରି କରିଥିଲେ l ଆଜି ଏହି ଟାଙ୍କିର ସେଣ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଖୋଲିବାକୁ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଓ କେତେକ ଶ୍ରମିକ ଆସିଥିଲେ l ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ସେପ୍ଟିକ ଟାଙ୍କି ଭିତରକୁ ପଶିବା ପରେ ନିଜେ ଅଣ ନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲେ l ପରେ ନିଜେ ଘର ମାଲିକ ଲୋକନାଥ ବେହେରା ମଧ୍ୟ ଭିତରକୁ ପଶି ସ୍ଥିତି ପରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ସେ ମଧ୍ୟ ଅଣ ନିଶ୍ୱାସୀ ହେବାରୁ ତୁରନ୍ତ ବାହାରକୁ ଆସିଗଲେ l
ତେବେ ପରେ ଜଣେ ଶ୍ରମିକ ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଇଥିଲେ ଓ ଟାଙ୍କି ଭିତରେ ବେହୋସ ହୋଇ ପଡିଗଲେ, ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଯାଇ ଲୋକନାଥ ବେହେରାଙ୍କ 2 ଜଣ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆଉ ଜଣେ ଶ୍ରମିକ ଟାଙ୍କି ଭିତରକୁ ପଶି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଟାଙ୍କି ଭିତରେ ଅଚେତ ହୋଇ ପଡିଗଲେ l ଏହାକୁ ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଏକ ଜେସିବି ଆଣି ଟାଙ୍କିର ଉପର ଛାତକୁ ଭାଙ୍ଗି 4 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ବାହାର କରି କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ l
"ହସ୍ପିଟାଲରେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ବେଳେ 2 ଜଣ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି," ବୋଲି ମହୁଲପାଲି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଓରାମ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l
ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ନେଇ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ପଚରା ଉଚରା ଜାରି ରଖିଛି l ଏନେଇ ମହୁଲପାଲି ଥାନାରେ କେସ ନମ୍ବର 6 ଓ 7ରେ 2ଟି ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର