ଗଛରେ ପିଟି ହେଲା କାର, 2 ଯୁବକ ମୃତ
ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏକ କାର ଗଛରେ ପିଟି ହୋଇଯିବାରୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ନନ୍ଦପୁର ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ଏହି ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ।
Published : March 20, 2026 at 9:56 AM IST
ରିପୋର୍ଟ: ଶାନ୍ତାକାର ସି
କୋରାପୁଟ: ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଗଛରେ ପିଟି ହେଲା କାର । ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କାର୍ରେ ଥିବା 2 ଜଣ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଗତକାଲି (ଗୁରୁବାର) ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କୋରାପୁଟ ନନ୍ଦପୁର ଠାରୁ ପାଡୁଆ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ।
ଗଛରେ ପିଟି ହେଲା କାର:
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, OR 18 A 6336 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ କାର କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ନନ୍ଦପୁରରୁ ପାଡୁଆ ରାସ୍ତା ଆଡକୁ ଯାଉଥିଲା । କାରଟି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ନନ୍ଦପୁର ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ଡ୍ରାଇଭର ହଠାତ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ଦେଇଥିଲେ । ଯାହା ଫଳରେ ଗାଡ଼ିଟି ରାସ୍ତାରୁ ଓଲଟି ପଡି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ଏକ ବଡ଼ ଗଛରେ ପିଟି ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଦୁର୍ଘଟଣା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ, କାରର ଆଗ ଭାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା । କାର୍ରେ ଥିବା 2 ଜଣ ଯୁବକ ଭିତରେ ଫସି ରହିଥିଲେ ।
ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇ ନନ୍ଦପୁର ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଏଏସଓ ହେମନ୍ତ କୁମାର ସାମଲ, ପ୍ରକାଶ କିଷାନଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ ସହଯୋଗୀମାନେ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଥିଲେ । ଗାଡ଼ିର ଡୋର୍ ଭାଙ୍ଗି ଆହତ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ । ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନନ୍ଦପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ସେମାନଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ।
ମୃତକଙ୍କ ପରିଚୟ:
ମୃତକମାନେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଗୋଲୁର ଗାଁର ଲବ ଖରା ଓ ଖୁଡୁବ ଗାଁର ଅନନ୍ତ ପାଙ୍ଗି ବୋଲି ପରିଚୟ ମିଳିଛି । ଦୁହେଁ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ନନ୍ଦପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ ନିଜ ଗାଁକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଘଟିଛି । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ନନ୍ଦପୁର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ତ୍ରିନାଥ ତୋଟାପାଡ଼ିଆ, ଏସଆଇ ବେଦବର ସାହୁ ଓ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ଗୌଡ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି । ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ପିଚୁ କାରଖାନାରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ, ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ
