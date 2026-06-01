ପୁଣି ଆମ୍ବ ଗୋଟାଇବାକୁ ଯାଇ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ
ଦୁଇ ପୃଥକ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ ଦୁଇ ଜଣ । ରିପୋର୍ଟ ସଂଗ୍ରାମ ରଞ୍ଜନ ନାଥ
Published : June 1, 2026 at 12:56 PM IST
ଅନୁଗୋଳ: ପୁଣି ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ଆମ୍ବ ଗୋଟାଇବାକୁ ଯାଇ ହାତୀ ହାବୁଡରେ ପଡିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ। ପୃଥକ ଭାବେ ଜିଲ୍ଲାର ଅନୁଗୋଳ ବନଖଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଛେଣ୍ଡିପଦା ବନାଞ୍ଚଳରେ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି।
ଝିଅ ଘରକୁ ଆସି ଦନ୍ତା ହାବୁଡରେ ପଡିଲେ ମହିଳା
ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଜିଲ୍ଲା ଛେଣ୍ଡିପଦା ବନାଞ୍ଚଳ ନୂଆଗାଁରେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଆଜି ସକାଳେ ଆମ୍ବ ଗୋଟାଉଥିବା ବେଳେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ମୃତ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ହେଲେ ବାଗଡିଆ ଥାନା ଜରିପାଳ ଗାଁର ପ୍ରମିଳା ରାଉଳ। ସେ ନିଜ ଝିଅ ଘର ନୂଆଗାଁକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଆଜି ଭୋରରେ ନୂଆଗାଁ ଖମଣ ନାଳ ନିକଟସ୍ଥ ରାଘି ଆମ୍ବ ତୋଟାକୁ ଆମ୍ବ ଗୋଟାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ l ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାରି ଆସିଥିବା ଏକ ଗୋଠ ଛଡା ଦନ୍ତା ହାତୀ ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ପ୍ରମିଳା l ଫଳରେ ଗୋଠ ଛଡା ଦନ୍ତା ଶୁଣ୍ଢରେ ତାଙ୍କୁ କଚାଡି ଦେଇଥିଲା। ବନବିଭାଗ ତୁରନ୍ତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଛେଣ୍ଡିପଦା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଇଥିଲେ l ସେଠାରେ ପ୍ରମିଳାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ଛେଣ୍ଡିପଦା ବାଗଡିଆ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଛି।
ସେହିପରି ଅନୁଗୋଳ ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧୀନସ୍ଥ ମୂଷାପାପୁଲି ଗାଁରେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି । ମୃତକ ହେଲେ ଗନ୍ଧର୍ବ ସାହୁ । ତାଙ୍କ ବୟସ ୬୫ ବର୍ଷ ହେବ। ଆଜି ସକାଳ ସାଢ଼େ ୬ଟା ବେଳେ ଗନ୍ଧର୍ବ ଗାଁ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ହାତୀ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଦଳି ଦେଇଥିଲା। ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ହିଁ ଗନ୍ଧର୍ବଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଗାଁ ଲୋକେ ବନ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେବା ପରେ ଟିମ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଛି ।
ଘଟଣା ନେଇ ଅନୁଗୋଳ DFO ନୀତିଶ କୁମାର କହିଛନ୍ତି ‘‘ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆମ୍ବ ଓ ପଣସ ସମୟରେ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଆମ୍ବ ତୋଟାକୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସଚେତନ କରାଯାଉଛି। ତଥାପି କିଛି ଲୋକ ନ ମାନି ଏଭଳି ଅପମୃତ୍ୟକୁ ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି। ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଅଛି ତାହା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ’’ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଆମ୍ବ ଗୋଟାଇବାକୁ ଯାଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦଳିଦେଲା ଦନ୍ତା, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଛୁଆ ହାତୀର ମୃତଦେହ ଠାବ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସହରରେ ପଶିଲା ହାତୀ, ଆକ୍ରମଣରେ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ଗୁରୁତର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଅନୁଗୋଳ