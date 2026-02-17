ETV Bharat / state

ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାଇଲରେ ବାଳ ସୁଧାରଗୃହରୁ ଦୁଇ ଅନ୍ତେବାସୀ ଚମ୍ପଟ

ଅନୁଗୋଳ ବାଳ ସୁଧାରଗୃହରୁ ଦୁଇ ଅନ୍ତେବାସୀ ଚମ୍ପଟ । ପୋସ୍କୋ କେସରେ ଗତ ଦେଢ଼ ମାସ ତଳେ ଆସିଥିଲେ । ଫେରାର ନେଇ ପୋଲିସରେ ହୋଇଛି ମାମଲା ।

ଅନୁଗୋଳ ପ୍ରୋବେସନ ହଷ୍ଟେଲ (ETV Bharat Odisha)
Published : February 17, 2026 at 8:48 PM IST

Juvenile Inmates Escape ଅନୁଗୋଳ: ବାଳ ସୁଧାରଗୃହରୁ ଦୁଇ ଅନ୍ତେବାସୀ ଫେରାର । ଗୁପ୍ତ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଡ୍ରେନ ତାଡି ଚମ୍ପଟ ମାରିଲେ ଦୁଇ ଅନ୍ତେବାସୀ । ଗତ ଫେବୃଆରୀ ୧୪ରେ ସେମାନେ ଡ୍ରେନ ପଟେ ଲୁଚି ପଳାଇଥିଲେ । ହଷ୍ଟେଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଘଟଣା ପରେ ଅନୁଗୋଳ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଦୁଇ ବାଳ ଅନ୍ତେବାସୀ ନାବାଳିକା ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ହଷ୍ଟେଲରେ ଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣେ କଟକର ।

ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାଇଲରେ ବାଳ ସୁଧାରଗୃହରୁ ଦୁଇ ଅନ୍ତେବାସୀ ଚମ୍ପଟ (ETV Bharat Odisha)

ଡ୍ରେନ ବାଟେ ମାରିଲେ ଚମ୍ପଟ:

ଗତ ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ ମାସ ହେଲା ସେମାନେ ଅନୁଗୋଳ ପ୍ରୋବେସନ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଥିଲେ । ହଷ୍ଟେଲରେ ପ୍ରାୟ ୩୦ଜଣ ବାଳ ଅନ୍ତେବାସୀ ରହୁଛନ୍ତି । ଗତ ଫେବୃଆରୀ ୧୪ରେ ହଷ୍ଟେଲରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ହଠାତ ଦୁଇଜଣ ଯୋଜନା କରି ଫେରାର ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ । ହଷ୍ଟେଲ ଭିତରେ ଡ୍ରେନ କାମ ଚାଲିଥିବା ସୁଯୋଗ ନେଇ ପାଚେରୀ ତଳ ପଟେ ଗଳି ବାହାରକୁ ପଳାଇଥିଲେ ।

ଅନୁଗୋଳ ଥାନା (ETV Bharat Odisha)

ପୋଲିସରେ ଅଭିଯୋଗ:

ହଷ୍ଟେଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବହୁ ଖୋଜା ଖୋଜି କରି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପତ୍ତା ପାଇ ନଥିଲେ । ତୁରନ୍ତ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେବା ପରେ ପୋଲିସ ଚାରିଆଡେ ଖୋଜା ଖୋଜି କରିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଫେରାର ବାଳ ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ କୌଣସି ଖୋଜ ଖବର ମିଳିନାହିଁ । ସେପଟେ ପୋଲିସ ଘଟଣା ଏକ ମାମଲା ଦାୟର କରି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି ।

ଡ୍ରେନ ତାଡି ଚମ୍ପଟ ମାରିଲେ ଦୁଇ ଅନ୍ତେବାସୀ (ETV Bharat Odisha)

ପ୍ରାର୍ଥନା ବେଳେ ଫେରାର:


ଏନେଇ ବାଳ ସୁଧାରଗୃହର ସୁପରିଟେଣ୍ଡ ଇନଚାର୍ଜ ପ୍ରଦୀପ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, ‘ଗତ 14 ତାରିଖରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ବାଳ ଅନ୍ତବାସୀ ସୁଯୋଗ ନେଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି । ଖୋଜା ଖୋଜି ପରେ ସେମାନଙ୍କ କୌଣସି ଖୋଜଖବର ନମିଳିବା ପରେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛୁ ।’

ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଫେରାର ବାଳ ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ କୌଣସି ଖୋଜ ଖବର ମିଳିନାହିଁ । ତେବେ ଡ୍ରେନ ବାହାରକୁ ବାଟ ଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ ହେଲେ ନାହିଁ କାହିଁକି ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।

ବାଳସୁଧାର ଗୃହ (ETV Bharat Odisha)

ସୂଚନା ଥାଉକି, ହଷ୍ଟେଲ ଭିତର ଡ୍ରେନ କାମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନିଜେ କରିଥିବା ବେଳେ ବାହାର କାମ ପୌରପାଳିକା କରିଥିଲା ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଅନୁଗୋଳ

