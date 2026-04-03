ଅବକାରୀ ବିଭାଗର 3.67 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେରଫେର ମାମଲା; 2 ଅବକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଗିରଫ୍
ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଜୁନିୟର ଆସିସଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସନ୍ଦୀପ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ ଏଏସଆଇ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା l ରିପୋର୍ଟ- ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା
Published : April 3, 2026 at 4:54 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ସମ୍ବଲପୁର ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ରେ ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ସମ୍ବଲପୁର ଅଇଁଠାପାଲି ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା 2 ଗିରଫ l ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଜୁନିୟର ଆସିସଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସନ୍ଦୀପ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ ଏଏସଆଇ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା l ସନ୍ଦୀପ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଠାରୁ 23,46,500 ନଗଦ ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ l ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ମୋଟ୍ 3.67 କୋଟି ଟଙ୍କା ବେଆଇନ ଭାବେ ଉଠାଣ କରିଥିବା ଅଇଁଠାପାଲି ଥାନାରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା l ଆଜି ଏସପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ସମ୍ବଲପୁର ଏସପି ମୁକେଶ ଭାମୁ l
ସମ୍ବଲପୁର ଏସପି ମୁକେଶ ଭାମୁ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଅଚ୍ୟୁତ ଦେହୁରୀଙ୍କୁ ପେନସନ ଓ ଏରିଅର ବାବଦରେ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ନଭେମ୍ବର 2022ରୁ ଅକ୍ଟୋବର 2025 ମଧ୍ୟରେ IFMS ପୋର୍ଟାଲ ଜରିଆରେ 3.67 କୋଟି ଟଙ୍କା ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଚଞ୍ଚକତା କରି ଦେଇଥିଲେ l ହେଲେ ଅଡିଟ ସମୟରେ ସେହି ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସେତିକି ପ୍ରାପ୍ୟ ନଥିଲା ବୋଲି ଜଣା ପଡ଼ିଥିଲା l ତେବେ ଅଡିଟ କରିବା ସମୟରେ ଟଙ୍କା ହେରଫେର ହୋଇଥିବାର ଜଣା ପଡ଼ିବା ପରେ ଗତ 09-03-2026ରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଅଶୋକ ସେଠ୍ ଅଇଁଠାପାଲି ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା l ଯାହାକୁ ନେଇ ଅଇଁଠାପାଲି ପୋଲିସ ଖୋଳତାଡ଼ କରିବା ପରେ ଅବାକରୀ ବିଭାଗର 2 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ଏହି ଟଙ୍କା ହେରଫେର ଘଟଣା କରିଥିବା ଜଣାପଡିଥିଲା l ତେବେ ଅଇଁଠାପାଲି ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାରେ 2 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି l ଏହାସହ ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ 23 ଲକ୍ଷ 46 ହଜାର ଟଙ୍କା ଜବତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି l ଏହା ସହ ଟଙ୍କା ନେଇଥିବା ଅଚ୍ୟୁତ ଦେହୁରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଫ୍ରିଜ୍ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାର ଆହୁରି ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଏସପି ମୁକେଶ କୁମାର ଭାମୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l
ଏନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ଅଇଁଠାପାଲି ଥାନାରେ ଗତ 09-03-2026 ତାରିଖରେ ଅଇଁଠାପାଲି ପୋଲିସ କେସ୍ ନମ୍ବର -73, U/S-316(5)/3(5) BNS turned to 316(5)/336(3)/340(2)/344/3(5)/61(2) BNS ରେ ମାମଲା ୠଜୁ ହୋଇଥିଲା l
