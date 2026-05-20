ଅନୁଗୋଳରେ ଆମ୍ବ ଗୋଟାଇବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦଳିଦେଲା ଦନ୍ତା

ପୁଣି ଥରେ ଅନୁଗୋଳରେ ଜୀବନ ନେଲା ହାତୀ । ଦୁଇଟି ପୃଥକ ଆକ୍ରମଣରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ । ରିପୋର୍ଟ ସଂଗ୍ରାମ ରଞ୍ଜନ ନାଥ ।

Elephant Attack Angul
ଅନୁଗୋଳ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣ (ଫାଇଲ ଫଟୋ)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 20, 2026 at 11:20 AM IST

ଅନୁଗୋଳ: ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ଅନୁଗୋଳ ବନଖଣ୍ଡର ଅନୁଗୋଳ ରେଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ବନ୍ତଳା ବନାଞ୍ଚଳରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ମାରିଛି ହାତୀ। ଉଭୟ ଆମ୍ବ ଗୋଟାଇବାକୁ ପାଖ ଆମ୍ବ ବଗିଚାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ହାତୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଳି ଦେଇଛି । ଆକ୍ରମଣର ଦୃଶ୍ୟ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଯେ ଜଣଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଗୋଡ ଅଲଗା କରିଦେଇଛି ହାତୀ ।

ମୃତଦେହ ରଖି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ

ବନ ବିଭାଗର ସୂଚନା ମୁତାବକ ଅନୁଗୋଳ ବନାଞ୍ଚଳ ପୁରୁଣାଗଡ଼ ସେକସନର ଚନ୍ଦନପୁର ଗାଁରେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି । ମୃତକ ଜଣକ ହେଲେ ଭୋଲେଶ୍ୱର ପ୍ରଧାନ । ସେ ନିଜ ଘର ପଛପଟେ ଆମ୍ବ ଗୋଟାଉଥିବା ବେଳେ ହଠାତ ହାତୀ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ବନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ମୃତଦେହ ନେଇ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବାବେଳେ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ପୁଣି ଗାଁକୁ ଫେରିଛନ୍ତି । ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଆସି କ୍ଷତିପୂରଣ ସହ ହାତୀ ଘଉଡ଼ାଇବାକୁ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର କରିବା ପାଇଁ ଲୋକେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ଟିକରପଡା ରାସ୍ତାରେ ମୃତଦେହ ରଖି ସେମାନେ ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।

ସେପଟେ ବନ୍ତଳା ବନାଞ୍ଚଳର ପୋକତୁଙ୍ଗା ବିଟ ଅଧିନସ୍ଥ ମଧୁପୁରର ବାଘୁଆ ପାଟ ନିକଟରେ ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ ହାତୀ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି । ମୃତକ ହେଲେ ଧୁଳିଆ ଦେହୁରୀ। ସେ ଆମ୍ବ ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ହାତୀ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡିଥିଲେ। ହାତୀ ତାଙ୍କୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଘୋଷାଡି ମାରି ଦେଇଛି। ଘଟଣା ନେଇ ଅନୁଗୋଳ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକୀୟ କ୍ଷତିପୂରଣ ଅଛି ତାହା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସକାଳ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆମ୍ବ ଗୋଟାଇବାକୁ ନ ଯିବାକୁ ସେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି।

ଗତମାସରେ ମା ଝିଅଙ୍କୁ ଦଳି ଦେଇଥିଲା

ଗତମାସରେ ବନ୍ତଳା ବନାଞ୍ଚଳର ମଧୁପୁର ଗାଁକୁ ଦଣ୍ଡ ନାଚ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବାବେଳେ ବାପା, ମାଆ ଓ ଝିଅକୁ ମଧୁପୁର ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ଆମ୍ବ ବଗିଚା ପାଖରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ହାତୀ । ଆକ୍ରମଣରୁ ବାପା ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ମାଆ ଓ ଝିଅଙ୍କୁ ହାତୀ ଦଳି ଦେଇଥିଲା । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଅନୁଗୋଳ

