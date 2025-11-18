ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ; ଓଡିଆ ଭାଷା ବ୍ୟବହାରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅ, ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅ
ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ୯ ସୁତ୍ରୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । କ୍ଷମତାର ଉଚିତ ବ୍ୟବହାର କରି ସବୁସ୍ତରରେ ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ତାଗିଦ ବି କରିଛନ୍ତି ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର:'ମିଶନ ପାୱାର’ ଅଧିନରେ ୨୦୨୭ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମକୁ ସବୁଦିନିଆ ରାସ୍ତା, ବିଦ୍ୟୁତ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ କାର୍ଯ କରନ୍ତୁ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ଯୋଜନା ବାବଦ ଖର୍ଚ୍ଚ ଓ ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତି ତିନି ଚାରି ମାସରେ ଥରେ ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ । ସରକାରୀ ନଥିପତ୍ର, ନୋଟିସ, ବିବରଣୀ ଓ ବିଜ୍ଞାପନରେ ଓଡିଆ ଭାଷା ବ୍ୟବହାରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ହେବା ସହ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ୯ ସୁତ୍ରୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । କ୍ଷମତାର ଉଚିତ ବ୍ୟବହାର କରି ସବୁ ସ୍ତରରେ ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ତାଗିଦ ବି କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।
"ଯିଏ ଯେଉଁ ପଦବୀରେ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ସମସ୍ତେ ଜନସେବା ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ:-
ମଙ୍ଗଳବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା 2 ଦିନିଆ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକଙ୍କ ମିଳିତ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ଏହି ଅବସରରେ ଉଦବୋଧନ ଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଯିଏ ଯେଉଁ ପଦବୀରେ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ସମସ୍ତେ ଜନସେବା ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ । ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ଆମେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ । ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶନ୍ତୁ । ସାଧାରଣ ଲୋକଟିର କଥା ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଶୁଣନ୍ତୁ । ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ । ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ସୁଶାସନର ମୂଳଦୁଆ । ଯୋଜନା ଯେତେ ଅଭିନବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ସଫଳତା ଏହାର ସଠିକ ରୂପାୟନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସଚ୍ଚୋଟ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ ହୁଅନ୍ତୁ । ଦିନରାତି ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଜନାର ସଫଳ ରୂପାୟନ କରନ୍ତୁ ।"
୨୦୩୬ ସୁଦ୍ଧା ଅର୍ଥନୀତି ୪ ଗୁଣା ବୃଦ୍ଧି ଲକ୍ଷ୍ୟ:-
ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟର ଜିଡିପି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତୁଳନାରେ ଆଗରେ ରହିଛି । ଓଡିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନର ଶତବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ ବେଳେ ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୀତି ୪ ଗୁଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି । ୨୦୩୬ ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତି ୫୦୦ ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାରରେ ପହଁଚିବ । ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟି କୋଣରୁ ଓଡିଶା ଦେଶର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ୫ ବିକାଶ ରାଜ୍ୟ ସୂଚୀରେ ସାମିଲ ହେବ । ଓଡ଼ିଶାର କୃଷି ଭିର୍ତ୍ତିକ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇପାରିଲେ ଭିଜନ ୨୦୩୬ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରିବା । କାରଣ ରାଜ୍ୟର ୬୦ ପ୍ରତିଶତ ଲୋକ କୃଷି ଏବଂ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି । ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି, ମାଛ ଚାଷ ଓ କୁକୁଡ଼ା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି । କୃଷି ଭିର୍ତ୍ତିକ ଅର୍ଥନୀତିରୁ ମିଶ୍ରିତ ଅର୍ଥନୀତି ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ପଡିବ । ଆମକୁ ଏଥିପାଇଁ ଫସଲ ବିବିଧିକରଣ ଆଡକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।
ଇଜ ଅଫ ଡୁଇଙ୍ଗ ବିଜିନେସ ପାଇଁ ଆଇନରେ ସଂଶୋଧନ:-
ସେହିପରି ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିବେଶ ଓଡିଶା ପାଇଁ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ଆସିଛି । ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡିଶା ମେକ ଇନ ଓଡିଶା - ୨୦୨୫ କନକ୍ଲେଭ ଉତ୍ସହଜନକ ରହିଛି । ବିଜେପି ସରକାରର ପ୍ରଥମ ସମ୍ମିଳନୀରେ ୨୨ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବା ସହ ୧୭ ଲକ୍ଷ କୋଟିର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ବିଜେଡି ସରକାର ପରି ବିଜେପି ସରକାର ଏହା ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ କରୁନାହାନ୍ତି । ଗତ ୯ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ୨ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିର୍ତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି । ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ପ୍ରାୟ ଅଢେ଼ଇ ଲକ୍ଷର ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ଦ୍ରୁତ ଶିଳ୍ପାୟନ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମାନଙ୍କର ରହିଛି ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା । ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜିଲ୍ଲା ବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି । ଇଜ ଅଫ ଡୁଇଙ୍ଗ ବିଜିନେସ ପାଇଁ ଆଇନରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ । ଓଡିଶା ସରକାର ସମସ୍ତ ୨୩ ଟି ଆଇନରେ ସଂଶୋଧନ କରିସାରିଲେଣି ।
ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଗ୍ରଗତିର ନିୟମିତ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ସିଏସ ଓ ଡିସି:-
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଗତ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ଭିତରେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗସ୍ତ କରିଛି । ସବୁଠୁ ଅଧିକ କଟକକୁ ୩୪ ଥର, କେନ୍ଦୁଝର ୩୨ ଥର, ପୁରୀ ୨୭ ଥର, ସମ୍ବଲପୁରୀ ୮ ଥର, ମୟୁରଭଞ୍ଜ ୭ ଥର ଓ ନୂଆପଡା ୬ ଥର ଗସ୍ତ କରିଛି । ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ନଜରକୁ ଆସିଛି । ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରିଛି । ତୁରନ୍ତ ସେ ଘୋଷଣାକୁ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ଵୟନ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ । ସେହିପରି ବିଭିନ୍ନ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଘୋଷଣା କରନ୍ତି । ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ନଜର ଦେବେ । ମିଶନ ପାୱାରକୁ ମିଶନ ମୋଡ଼ରେ ନେଇଛନ୍ତି ସରକାର । ସବୁ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା, ପାଣି, ବିଦ୍ୟୁତ ବିଗତ ସରକାରମାନେ ଯୋଗାଇ ନାହାନ୍ତି । ଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ଆମ ସରକାର କରିବେ । ୨୦୨୭ ସୁଦ୍ଧା ଏହାକୁ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ବଜେଟ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଧିମା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି । ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଶେଷ ବେଳକୁ ଏଥିରେ ଗତି ଲାଗେ । କାର୍ଯ୍ୟ ଭଲ ଭାବେ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ । ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ପ୍ରକଳ୍ପର ଅଗ୍ରଗତି ନିୟମିତ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଓ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନରଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ମଞ୍ଚରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ:-
ଭଞ୍ଜନଗରର ଗୋଟେ ଗାଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରେ ଏବେ ବି ବିଦ୍ୟୁତ ପହଁଚି ପାରିନାହିଁ ବୋଲି ଟିଭିରେ ଦେଖିଥିଲି । ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମାନେ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା କଥା । ଏମିତି ଅନେକ ଷ୍ଟୋରି ଟିଭିରେ ଆସୁଛି । ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମ୍ମିଳନୀ ମଞ୍ଚରୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ତୁରନ୍ତ ଫୋନ କରି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ।
ରାଜନୈତିକ ଚାପର ଶିକାର ନହୋଇ ନିଅନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ:-
ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବାଲି ଓ ଲଘୁ ଖଣିଜ ଖୁଲମ ଖୋଲା ଚୋରାଚାଲାଣ ଚାଲିଛି । ଚୋରା କାରବାର ବିରୋଧରେ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି କ୍ଷମତା । ଦରକାର ହେଲେ ଡ୍ରୋନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ରାଜନୈତିକ ଚାପର ଶିକାର ନ ହୋଇ ନିଅନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ । ସରକାରଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଅଛି । ଚୋରା ମଦ ଭାଇରସକୁ ନିପାତ କରନ୍ତୁ । ଚୋରା ମଦ କାରବାର ରୋକିବା ପାଇଁ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତୁ । ଯଦି କୌଣସି ଅଘଟଣ ଘଟେ ସେଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦାୟୀ ରହିବେ । ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷର ଭୁଲକୁ ସଂଶୋଧନ କରି ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ସଠିକ ରୂପେ କରନ୍ତୁ । ଧାନ ଚୋରା ଚାଲାଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ୯ ପରାମର୍ଶ :
ଦୁର୍ନୀତି ମୁକ୍ତ ପ୍ରଶାସନ, ନିୟମିତ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ, ଶାସନ ଓ ପ୍ରଶାସନରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବ୍ୟବହାର, ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି, ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଜରିଆରେ ଅଭିଯୋଗ ସଂଗ୍ରହ ଓ ସମାଧାନ, ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସୁଥିବା ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ, ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଉଟସୋର୍ସିଙ୍ଗ ବନ୍ଦ, ଗାଦି ମାଡି ବସିଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ବଦଳି ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।
- କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଚ୍ଚୋଟ ଓ ସାଧୁତା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ । ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତି ପାଇଁ ସରକାର ବଦନାମ ହେଲେ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ ।
- ନିୟମିତ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ ବା ଫିଲଡ ଭିଜିଟ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ । କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନରୁ ବାହାରି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ଭରସା ବଢିବ ।
- ନିୟମିତ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ । ଜିଲ୍ଲାରେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଲେ ଦୂର ଦୁରାନ୍ତରୁ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଲୋକେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।
- ସରକାରୀ ନଥି ପତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର କରଯାଉ । ଏବେ ବି ବହୁ ଅଧିକାରୀ ଓଡ଼ିଆରେ ଚିଠି ପତ୍ର ନେଣଦେଣ କରୁନାହାନ୍ତି । ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି । ତେଣୁ ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କମ କର ।
- ସରକାରୀ କାର୍ଯାଳୟକୁ ଆସୁଥିବା ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ । ୱାର୍ଡମେମ୍ଵର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ସହ ବ୍ୟବହାର କର । ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଖରାପ ବ୍ୟବହାରର ମୁଁ ଭୁକ୍ତ ଭୋଗୀ । ଗତ ସରକାରରେ ଜଣେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ମୋତେ ଗେଟ ଆଉଟ ଓ ଜଣେ ଜିଲ୍ଲପାଳ ମୋତେ ଗିରଫ ପାଇଁ କହିଥିଲେ ।
- ବହୁ ଅଧିକାରୀ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଗାଦି ମାଡି ବସିଛନ୍ତି । ଏ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଗାଦି ମାଡି ବସିଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବଦଳି ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ।
- ଶାସନ ଓ ପ୍ରଶାସନରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବ୍ୟବହାର ସହ ରିୟଲ ଟାଇମ ଡାଟାବେସ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସମସ୍ୟାର କରାଯାଉ ସମାଧାନ ।
- ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଚାର ଏବଂ ପ୍ରସାର ପାଇଁ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ବ୍ୟବହାର ।
- ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ PMU ଓ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଆଉଟସୋର୍ସିଙ୍ଗ କମେଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ।
ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ନାରୀ ସଶକ୍ତୀକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆନ୍ଦୋଳନ :-
ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ସରକାର ଓ ପ୍ରଶାସନର ଗତି ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବେ ନ ରହିଲେ ସମାଜର ଶେଷଧାଡି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଜନାର ସୁଫଳ ପହଞ୍ଚିବ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କ ସରକାରରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯାହା ସବୁ ଯୋଜନା ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ତାକୁ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ସାରି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ । ୧୬ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ କଲ୍ୟାଣକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ନିୟମିତ ଭାବେ ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳ ଗସ୍ତ କରି ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଶୁଣନ୍ତୁ । ତା’ର ପ୍ରତିବିଧାନ କରନ୍ତୁ । ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ନାରୀ ସଶକ୍ତୀକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ୧ କୋଟି ୫ ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏକାକାଳୀନ ସୁଭଦ୍ରା ପଇସା ଦେଇଛୁ । ଯାହାକି ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ । କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ୬୦ ଲକ୍ଷ ଟପି ନାହାନ୍ତି । ଆମେ କିନ୍ତୁ ୧ କୋଟି ଟପିଛେ ।
ଦପ୍ତର ଦଲାଲ ମୁକ୍ତ ହେବା ସହ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ବନ୍ଦ :-
ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି, "୨ କୋଟି ୨୦ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ଆମ ସରକାର । ୨୪ ହଜାର ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ପଟ୍ଟା ଦେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛୁ । ୨୫ ହଜାର ଭୂମିହୀନଙ୍କୁ ଜମି ଦେଇଛୁ । ଜନଗଣନା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆବେଦନ କରିଥିବା ପଡା ଗାଁ'କୁ ରାଜସ୍ବ ଗାଁରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା । ଲୋକଟିଏ ଜମି ଡିମାର୍କେଶନ ପାଇଁ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବାରମ୍ବାର ଆସିବ ନାହିଁ । କୌଣସି ଦପ୍ତରରେ ଦଲାଲ ରହିବେ ନାହିଁ । ଦପ୍ତର ଦଲାଲ ମୁକ୍ତ ସହ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ବନ୍ଦ ହେବ ଦରକାର । ଜବର ଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ ରାଜସ୍ବ ବିଭାଗ ପାଇଁ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି । ବହୁବଳୀଙ୍କ କବଳରୁ ଜମି ମୁକ୍ତ କରିବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ । ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢିବା କିମ୍ବା ସମୟ ଗଡିଲେ, ଲୋକଟିଏ ସେବା ପାଇବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୁଏ । କିନ୍ତୁ ଆମ ସରକାରରେ ଏହାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ।
ଗୃହ ଓ ରାଜସ୍ବ ବିଭାଗ ବିରୋଧରେ ଅଧିକ ଅଭିଯୋଗ :-
ଗୃହ ଓ ରାଜସ୍ବ ବିଭାଗ ବିରୋଧରେ ଅଧିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି । ତାକୁ କମାଇବା ଆବଶ୍ୟକ । ଉଭୟ ବିଭାଗ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଅଧିକାରୀ ଜନତାଙ୍କ ସେବକ । ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇବା ଆମ ଦାୟିତ୍ଵ । ଅଫିସ ଆସିବ କ୍ଷଣି ମାଲିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇବା । ଫିଲ୍ଡ ଭିଜିଟ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ । ସମ୍ପୂର୍ଣ ଦୁର୍ନୀତି ମୁକ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ହେବା ଦରକାର । ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ଥା ଘର ବୋଧେ ଓଡ଼ିଶା ହୋଇଯାଇଛି । ଯେବେ ଦେଖିଲେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ । ଖାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଧିକାରୀ ନୁହେଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ଵ ନିଅନ୍ତୁ । ଭିଜିଲାନ୍ସ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କାହିଁକି ଧରିବା ନାହିଁ । ନାକ ତଳେ ଯିଏ ଦୁର୍ନୀତି କରୁଛି ତାକୁ ଧରନ୍ତୁ । ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ, ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ବିସ୍ଥାପିତ ଜନତାଙ୍କୁ ଉଚିତ ରିଲିଫ ଓ ଥଇଥାନ ପ୍ରଦାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକ People Friendly Administration ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ ।
ସମନ୍ୱୟ ଅଭାବରୁ ସମସ୍ୟାରେ ପଡୁଛନ୍ତି ଲୋକେ :-
ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜା କହିଛନ୍ତି, "ସ୍କୁଲ ଯାଇ ଶିକ୍ଷକ ଆସୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ପିଲା ଠିକରେ ପଢୁଛନ୍ତି କି ତାହା ଦେଖିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି । ବାରମ୍ବାର ଲୋକ ଯେମିତି ନ୍ୟାୟ ନ ମାଗନ୍ତୁ । ତାଙ୍କର ହକ ଆମେ ଦେଇ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଲୋକଙ୍କର ଫିଡ ବ୍ୟାକ ନେଲେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସହଯୋଗ ମିଳିବ । ଅଫିସକୁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକଟେ ଆସୁଛି ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଖାଲି ଲୋକ ନୁହେଁ ଆଜିକା ଦିନରେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ ବି ଅଫିସରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ସୁବିଧାରେ ସେବା ମିଳିବ ତାକୁ ଆମକୁ ଗୁରୁତ୍ଵ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କେବଳ ସରକାର କରିବେ ତାହା ନୁହେଁ ଆପଣମାନେ ବି ନିଜ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ କରି ପାରିବେ । ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେବାକୁ ହେବ । ମୋ ପାଖକୁ ଲୋକ ଏବେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଫାଇଲ ବିଭାଗକୁ ବିଭାଗ ବୁଲୁଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ । ଆମ ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟର ଅଭାବ ରହିଛି । ଯାହା ପାଇଁ ଫାଇଲ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ବି ଧିମା ହେଉଛି ।
ଫୋକ୍ସରେ ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ ଓ କୋରାପୁଟ ଭଳି ଜିଲ୍ଲା :-
ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ଅନୁ ଗର୍ଗ କହିଛନ୍ତି, "ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ ଓ କୋରାପୁଟ ଭଳି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଫୋକସ ରହିଛି । ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି । ଶିକ୍ଷା, ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ, ପାନୀୟ ଓ ଗମନାଗମନକୁ ଗୁରୁତ୍ଵ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଆଉ ତାକୁ ବିଭାଗ ଦ୍ଵାରା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଦରକାର । ତଳସ୍ତର ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର
