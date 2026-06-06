ETV Bharat / state

ITDA ସହକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଲକରରୁ ମିଳିଲା ନଗଦ ୨ କୋଟି, ଅଧିକ ଖୋଲତାଡ଼ କରୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ

ITDAର ସହକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ (AEE) ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ବେହେରାଙ୍କ ଘରୁ ବିପୁଳ ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ

2 crore cash recovered in ITDA assistant executive engineer's locker, vigilance is unearthing more
ITDA ସହକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଲକରରୁ ମିଳିଲା ନଗଦ ୨ କୋଟି, ଅଧିକ ଖୋଲତାଡ଼ କରୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ (ETV BHARAT ODISHA)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 6, 2026 at 11:08 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ITDA ENGINEER VIGILANCE RAID, ଭୁବନେଶ୍ବର: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଥିବା କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଗୁଡ଼ା ସମନ୍ୱିତ ଆଦିବାସୀ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା (ITDA)ର ସହକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ (AEE) ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ବେହେରାଙ୍କ ଘରୁ ବିପୁଳ ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ଲକରରୁ ନଗଦ ୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଚକିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।

ITDA ସହକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଲକରରୁ ମିଳିଲା ନଗଦ ୨ କୋଟି, ଅଧିକ ଖୋଲତାଡ଼ କରୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ (ETV BHARAT ODISHA)


ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରେସ ରିଲିଜ ଅନୁଯାୟୀ, ବୈକୁଣ୍ଠଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ହିଁ ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ ଲକର୍ ଚଳାଉଥିଲେ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ । ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର Axis Bank ଏବଂ Union Bank of Indiaରେ ଏହି ଦୁଇ ଲକର୍ ରହିଛି । ଏହାବ୍ୟତୀତ ବୈକୁଣ୍ଠଙ୍କ ୫ଟି ବହୁତଳ କୋଠା ଏବଂ ୧୪ଟି ବହୁମୂଲ୍ୟ ପ୍ଲଟ୍ ଠାବ ହୋଇଛି । ପ୍ଲଟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୁଖ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ୮ଟି ପ୍ଲଟ୍, ଧର୍ମଶାଳାରେ ୫ଟି ଓ ବାରିପଦାରେ ଗୋଟିଏ ରହିଛି । ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟେକ୍ନିକାଲ ୱିଂ କୋଠା ଓ ପ୍ଲଟଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି । ଏହାଛଡା ଘରୁ ଆଉ ୨ ଲକ୍ଷ ୬୬ ହଜାର ୪୦୦ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଛି । ଘରୁ ୩୪୧ ଗ୍ରାମର ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ମିଳିଥିବା ବେଳେ ବୈକୁଣ୍ଠ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟରେ ୪୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜମାରାଶି ରଖିଛନ୍ତି ।


ଆୟ ବହିର୍ଭୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଆଜିଠୁ ବୈକୁଣ୍ଠଙ୍କ ଘର ଓ ଅଫିସ ସମେତ ବାଲିଗୁଡ଼ା, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବାରିପଦା, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଶାଳାର ୯ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ଉ କରାଯାଉଛି । ଏହି ଚଢ଼ାଉରେ ଦୁଇ ଜଣ ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି, ୫ ଜଣ ଡିଏସପି, ୬ ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।


ଚଢ଼ଉ ଚାଲିଥିବା ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାରସ୍ଥିତ ୪ ମହଲା କୋଠା, ଶୈଳଶ୍ରୀ ବିହାରସ୍ଥିତ ୩ ମହଲା କୋଠା, ପଟିଆ କାନନ ବିହାରସ୍ଥିତ ୨ ମହଲା କୋଠା, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁରରେ ଦୁଇ ମହଲା କୋଠା, ଧର୍ମଶାଳାରେ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଥିବା ଦୁଇ ମହଲା କୋଠା, ବାରିପଦା ଦେଉଳ ସାହିରେ ଥିବା ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘର, ଧର୍ମଶାଳା କଲେଜ ନିକଟରେ ଥିବା ଆଉ ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘର, ବାଲିଗୁଡ଼ା ITDA ସ୍ଥିତ ଅଫିସ ଚାମ୍ବର ଓ ITDA ଅଫିସ ନିକଟରେ ଥିବା କ୍ୱାର୍ଟର ରହିଛି । ପଟିଆ ସ୍ଥିତ ୨ ମହଲା କୋଠାରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ITDA ସହକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ; 4 ଜିଲ୍ଲାରେ 9ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢାଉ, ପୁଳାପୁଳା ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

TAGGED:

VIGILANCE RECOVERED 2 CRORE CASH
ITDA BALIGUDA KANDHAMAL
BAIKUNTHA NATH BEHERA
ITDA ସହକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ
ITDA ENGINEER VIGILANCE RAID

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.