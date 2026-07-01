ETV Bharat / state

ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଶିକାର ପାଇଁ ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ ନିର୍ମାଣ କାରଖାନ ଠାବ, 2 ଭାଇଙ୍କୁ ମାଡି ବସିଲା ପୋଲିସ ଓ ବନ ବିଭାଗ

ଗିରଫ ଦୁଇ ଭାଇ ଏସବୁ ବନ୍ଧୁକ ନିଜ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା ନା ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ନେଇ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ।  ରିପୋର୍ଟ: ସଂଗ୍ରାମ ରଞ୍ଜନ ନାଥ

2 brothers arrested by Angul Police and Forest Dept allegedly manufacturing domestic guns for wildlife hunting
ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଶିକାର ପାଇଁ ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ ନିର୍ମାଣ କାରଖାନ ଠାବ, 2 ଭାଇଙ୍କୁ ମାଡି ବସିଲା ପୋଲିସ୍ ଓ ବନ ବିଭାଗ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 1, 2026 at 1:46 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଅନୁଗୋଳ: ପୋଲିସ ଓ ବନ ବିଭାଗ ମିଳିତ ଅପରେସନରେ ଏକ ବେଆଇନ ବନ୍ଧୁକ ତିଆରି କାରଖାନା ଠାବ କରାଯାଇଛି । ଉକ୍ତ କାରଖାନାରୁ ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀ, ଗୁଳି ସହିତ ଶାଗୁଆନ ଓ ଶାଳ କାଠ ଜବତ ହୋଇଛି । ଏଠାରେ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଶିକାର ପାଇଁ ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି । ବିଶ୍ବସ୍ତ ସୁତ୍ରରୁ ଏନେଇ ତଥ୍ୟ ପାଇବା ପରେ ମିଳିତ ଭାବେ ଚଢାଉ କରିଥିଲେ ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲା ଜରପଡ଼ା ପୋଲିସ ଓ ବନ ବିଭାଗ ।

ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଶିକାର ପାଇଁ ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ ନିର୍ମାଣ କାରଖାନ ଠାବ, 2 ଭାଇଙ୍କୁ ମାଡି ବସିଲା ପୋଲିସ୍ ଓ ବନ ବିଭାଗ (ETV Bharat Odisha)

ଆକ୍ସନ ମୋଡ୍‌ରେ ବନ ବିଭାଗ ଓ ଜରପଡ଼ା ଥାନା ପୋଲିସ, 2 ଭାଇ ଗିରଫ:
ଏହି ଅପରେସନ୍ ବିଷୟରେ ଜରପଡ଼ା ରେଞ୍ଜ ଅଫିସର ମାଧବ ନାଏକ କହିଛନ୍ତି, "ଜରପଡା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦୁର୍ଗାପୁର ଗ୍ରାମରେ ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ କାରଖାନା ଚାଲିଥିବା ଏବଂ ସେଠାରେ ବେଆଇନ କାଠ ଗଚ୍ଛିତ ରଖାଯାଇଥିବା ନେଇ ଅନୁଗୋଳ ବନଖଣ୍ଡ ଜରପଡ଼ା ବନାଞ୍ଚଳର କର୍ମଚାରୀ ଖବର ପାଇଥିଲେ । ଏହି ସୂଚନା ଆଧାରରେ ବନ ବିଭାଗ ସହ ଜରପଡ଼ା ଥାନା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିତ ଚଢ଼ଉ କରାଯାଇଥିଲା ।"

2 ଭାଇ ଗିରଫ:
ଦୁର୍ଗାପୁର ଗାଁ ମଠମୁଣ୍ଡିଆ ସାହିରେ ଚଢ଼ଉ ବେଳେ ଅଭୟ ନାୟକ(୩୦) ଓ ତାଙ୍କ ଭାଇ ମଳୟ ନାୟକ(୩୨) ନିଜ ଘର ପଛରେ ବନ୍ଧୁକ ତିଆରି କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା । ବନ ବିଭାଗ ଓ ପୋଲିସ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଆଣି ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲେ । ପରେ ପୋଲିସ ଉଭୟଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି । ବନ୍ଧୁକ ତିଆରି ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀକୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି ।

ଜବତ ସାମଗ୍ରୀ:
ଉକ୍ତ କାରଖାନାରୁ୨ଟି ବନ୍ଧୁକ ବ୍ୟାରେଲ୍‌, ୨ଟି ଗଜବାଡ଼ି, ଗୋଟିଏ କାଠରେ ତିଆରି ଅଧାଗଢ଼ା ବନ୍ଧୁକ ଫ୍ରେମ୍, ୨୦ ଗ୍ରାମ୍‌ର ବାରୁଦ, ୨୩ଟି ଗୁଳି ଓ ବନ୍ଧୁକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଥିବା ଅନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ ହୋଇଛି । ସେହିପରି ୧୪ ଖଣ୍ଡ କାଠପଟା, ୧୨ ଖଣ୍ଡ ଶାଳ କାଠ, ଗୋଟିଏ ପୁରୁଣା ଗଛ କଟା ମେସିନ୍, ୨ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍‌ କରତ, ୨ଟି ଜିଗ୍‌ଜାଗ୍ କଟିଂ ମେସିନ୍, ଗୋଟିଏ କାଠ ପଲିସ୍ ମେସିନ୍ ଜବତ ହୋଇଛି । ଜରପଡ଼ା ପୋଲିସ କେସ୍ ନମ୍ବର ୩୩୪ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିବା ବେଳେ ବନ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ କାଠ ଜବତ ଘଟଣାରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି । ତେବେ ଗିରଫ ଦୁଇ ଭାଇ ବନ୍ଧୁକ ନିଜ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା ନା ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ନେଇ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଶୁଣିଲେନି ସରକାର; ହାତୀ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା, ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମରେ 4KM ସୋଲାର ବାଡ କଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ

ଗାଁ ମଝିରେ ଚାଲିଥିଲା ନିଶା ବେପାର, ଗ୍ରାହକ ସାଜି ମାଡ଼ି ବସିଲା ପୋଲିସ, ଘରୁ ମିଳିଲା ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା

ଗହଣା ଦୋକାନରେ କାମ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀ ହିଁ ଲୁଟପାଟର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ- SP ଅନୁଗୋଳ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଅନୁଗୋଳ

TAGGED:

ଅନୁଗୋଳ ବନ୍ଧୁକ ତିଆରି କାରଖାନା ଠାବ
ANGUL POLICE AND FOREST DEPT RAIDS
WILDLIFE HUNTING GUNS MANUFACTURE
INDIGENEOUS GUN MANUFACTURING UNIT
JARAPADA POLICE FOREST DEPT RAID

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.