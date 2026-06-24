ଯାଜପୁର ଗୁଳିମାଡ଼ ଘଟଣା; ପୁରୀରୁ ଗିରଫ ହେଲେ ୨ ଅଭିଯୁକ୍ତ, ବନ୍ଧୁକ ଓ ବାଇକ ଜବତ
ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ରକରି ଗତ ୨ ଦିନ ତଳେ ଏହି ଗୁଳିମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା । ପୂର୍ବକୋଟ ଅଞ୍ଚଳର ୨ ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ବାଇକରେ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୁଳିମାଡ଼ କରିଥିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ। ରିପୋର୍ଟ-ଜ୍ଞାନ ରଞ୍ଜନ ଓଝା
Published : June 24, 2026 at 3:56 PM IST
ଯାଜପୁର: ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା କୋରେଇ ଥାନା ପୂର୍ବକୋଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥିବା ଗୁଳିମାଡ଼ ଘଟଣାରେ ସଂପୃକ୍ତ ୨ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି କୋରେଇ ପୋଲିସ। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନିକଟରୁ ୨ଟି ବନ୍ଧୁକ (ଗୋଟିଏ ଅସଲି, ଗୋଟିଏ ନକଲି), ଖୋକା, ୨ଟି ବାଇକ୍ ଓ ୨ଟି ମୋବାଇଲ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଆଜି(ବୁଧବାର) ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବ। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଯଖପୁରା ଥାନା ଦଶମାଣିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ଭୋଳା ପ୍ରଧାନ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ରକରି ଗତ ୨ ଦିନ ତଳେ ଏହି ଗୁଳିମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା । ପୂର୍ବକୋଟ ଅଞ୍ଚଳର ୨ ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ବାଇକରେ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୁଳିମାଡ଼ କରିଥିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ। ଏନେଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହେବାପରେ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଆଧାରରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ତେବେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପୁରୀରୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି କୋରେଇ ପୋଲିସ।
ଏନେଇ ଥାନା ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ। ଅତିରିକ୍ତ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, 'ଗତ ଶନିବାର ଦିନ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକ କନ୍ତର ପୂର୍ବକୋଟ ନିକଟରେ ମଦ୍ୟପାନ କରୁଥିଲେ l ହଠାତ କୌଣସି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କର ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଲାଗିଥିଲା l ପରେ ଉଭୟଙ୍କ ମୁରବି ଆଲୋଚନା କରି ରବିବାର ଦିନ ସମାଧାନ କରିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ l ମାତ୍ର ରବିବାର ଦିନ ଏହି ଘଟଣାର ସମାଧାନ ହେଇ ନଥିଲା l'
ଅତିରିକ୍ତ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ,' ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରଧାନ ଓ ଭୋଳା ପ୍ରଧାନ ଏକ ବାଇକରେ ଆସି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିଥିବା ଯୁବକଙ୍କୁ ଗୋଡେଇ ଗୋଡେଇ ଗୁଳି ମାରିଥିଲେ l ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଯୁବକ ତିନିଜଣଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି ହେଇ ନଥିଲା l ମାତ୍ର ବାଇକରେ ଗୁଳି ବାଜିଥିଲା l ଏହି ଘଟଣାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଯାଜପୁର ଏସପି ୟସ ପ୍ରତାପ ଶ୍ରୀମଲଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ କୋରେଇ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସିସିଟିଭିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ । ପରେ କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ପୁରୀର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଥାନାକୁ ଆଣିଥିଲେ l'
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ନୟାଗଡ଼ରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା; ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଜାରି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ମାମଲା; ୩ ସପ୍ତାହ ପରେ ଆଉ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ, ମୋଟ୍ ଗିରଫଦାରୀ ୧୯ରେ ପହଞ୍ଚିଲା