ETV Bharat / state

ଯାଜପୁର ଗୁଳିମାଡ଼ ଘଟଣା; ପୁରୀରୁ ଗିରଫ ହେଲେ ୨ ଅଭିଯୁକ୍ତ, ବନ୍ଧୁକ ଓ ବାଇକ ଜବତ

ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ରକରି ଗତ ୨ ଦିନ ତଳେ ଏହି ଗୁଳିମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା । ପୂର୍ବକୋଟ ଅଞ୍ଚଳର ୨ ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ବାଇକରେ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୁଳିମାଡ଼ କରିଥିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ। ରିପୋର୍ଟ-ଜ୍ଞାନ ରଞ୍ଜନ ଓଝା

2 accused arrested from Puri in Jajpur firiing incident
ଯାଜପୁର ଗୁଳିମାଡ଼ ଘଟଣା; ପୁରୀରୁ ଗିରଫ ହେଲେ ୨ ଅଭିଯୁକ୍ତ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 24, 2026 at 3:56 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଯାଜପୁର: ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା କୋରେଇ ଥାନା ପୂର୍ବକୋଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥିବା ଗୁଳିମାଡ଼ ଘଟଣାରେ ସଂପୃକ୍ତ ୨ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି କୋରେଇ ପୋଲିସ। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନିକଟରୁ ୨ଟି ବନ୍ଧୁକ (ଗୋଟିଏ ଅସଲି, ଗୋଟିଏ ନକଲି), ଖୋକା, ୨ଟି ବାଇକ୍ ଓ ୨ଟି ମୋବାଇଲ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଆଜି(ବୁଧବାର) ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବ। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଯଖପୁରା ଥାନା ଦଶମାଣିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ଭୋଳା ପ୍ରଧାନ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।

ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ରକରି ଗତ ୨ ଦିନ ତଳେ ଏହି ଗୁଳିମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା । ପୂର୍ବକୋଟ ଅଞ୍ଚଳର ୨ ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ବାଇକରେ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୁଳିମାଡ଼ କରିଥିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ। ଏନେଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହେବାପରେ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଆଧାରରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ତେବେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପୁରୀରୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି କୋରେଇ ପୋଲିସ।

ଯାଜପୁର ଗୁଳିମାଡ଼ ଘଟଣା; ପୁରୀରୁ ଗିରଫ ହେଲେ ୨ ଅଭିଯୁକ୍ତ (Etv Bharat)

ଏନେଇ ଥାନା ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ। ଅତିରିକ୍ତ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, 'ଗତ ଶନିବାର ଦିନ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକ କନ୍ତର ପୂର୍ବକୋଟ ନିକଟରେ ମଦ୍ୟପାନ କରୁଥିଲେ l ହଠାତ କୌଣସି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କର ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଲାଗିଥିଲା l ପରେ ଉଭୟଙ୍କ ମୁରବି ଆଲୋଚନା କରି ରବିବାର ଦିନ ସମାଧାନ କରିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ l ମାତ୍ର ରବିବାର ଦିନ ଏହି ଘଟଣାର ସମାଧାନ ହେଇ ନଥିଲା l'

ଅତିରିକ୍ତ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ,' ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରଧାନ ଓ ଭୋଳା ପ୍ରଧାନ ଏକ ବାଇକରେ ଆସି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିଥିବା ଯୁବକଙ୍କୁ ଗୋଡେଇ ଗୋଡେଇ ଗୁଳି ମାରିଥିଲେ l ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଯୁବକ ତିନିଜଣଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି ହେଇ ନଥିଲା l ମାତ୍ର ବାଇକରେ ଗୁଳି ବାଜିଥିଲା l ଏହି ଘଟଣାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଯାଜପୁର ଏସପି ୟସ ପ୍ରତାପ ଶ୍ରୀମଲଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ କୋରେଇ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସିସିଟିଭିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ । ପରେ କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ପୁରୀର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଥାନାକୁ ଆଣିଥିଲେ l'

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ନୟାଗଡ଼ରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା; ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଜାରି

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ମାମଲା; ୩ ସପ୍ତାହ ପରେ ଆଉ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ, ମୋଟ୍ ଗିରଫଦାରୀ ୧୯ରେ ପହଞ୍ଚିଲା

TAGGED:

ACCUSED ARRESTED
ACCUSED ARRESTED FROM PURI
ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାରୁ ଗୁଳିମାଡ଼
ଯାଜପୁରରେ ଗୁଳିମାଡ଼
JAJPUR FIRIING INCIDENT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.