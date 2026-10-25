ଗ୍ରେଟର ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସ୍ୱପ୍ନ, ହେଲେ ମେଟ୍ରୋରେ ରହିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ
ସ୍ୱପ୍ନ ୨୦୩୬ର ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗ୍ରେଟର ଭୁବନେଶ୍ୱର। କିନ୍ତୁ ବିକାଶର ଏହି ମହାଯୋଜନା ଭିତରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା-ଟ୍ରାଫିକ୍ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି କେବେ? ରିପୋର୍ଟ-ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରାୟ
Published : October 25, 2026 at 5:13 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସ୍ୱପ୍ନ ବଡ଼, ଲକ୍ଷ୍ୟ ୨୦୩୬ । ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଗ୍ରେଟର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ମହତ୍ତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ପରିକଳ୍ପନା। ସହରର ସୀମା ବଢ଼ିବ, ନୂଆ ଅର୍ଥନୈତିକ କରିଡର୍ ଗଢ଼ିଉଠିବ, ଆବାସଠାରୁ ଆଧୁନିକ ପରିବହନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଦଳିବ ସହରୀ ଜୀବନର ଚିତ୍ର। ହେଲେ ଏହି ବିକାଶର ରୋଡମ୍ୟାପ୍ରେ ଏବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଟ୍ରାଫିକ୍ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କ’ଣ ? ଅର୍ବାନ ମୋବିଲିଟି ଇଣ୍ଡିଆ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଗ୍ରେଟର ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝ। ଅନ୍ୟପଟେ ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ସରକାର ଓ ବିରୋଧୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତେଜିଛି ବିତର୍କ। ବଡ଼ ସହରର ପରିକଳ୍ପନା ଭିତରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଯାତାୟାତ ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ।
ସ୍ୱପ୍ନ ୨୦୩୬ର ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗ୍ରେଟର ଭୁବନେଶ୍ୱର। ସହରର ସୀମା ବଢ଼ିବ, ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ,ପୁରୀ ପାରାଦୀପ କୁ ନେଇ ନୂଆ ଅର୍ଥନୈତିକ କରିଡର୍ ଗଢ଼ିଉଠିବ । ବଦଳିବ ସହରୀ ଜୀବନର ଚିତ୍ର। କିନ୍ତୁ ବିକାଶର ଏହି ମହାଯୋଜନା ଭିତରେ ଆଜିର ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା । ଟ୍ରାଫିକ୍ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି କେବେ? ଉନବିଂଶ ଅର୍ବାନ ମୋବିଲିଟି ଇଣ୍ଡିଆ ସମ୍ମିଳନୀରେ ୨୦୩୬ ସୁଦ୍ଧା ସହରୀକରଣ ହାରକୁ ୪୦ ପ୍ରତିଶତରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ସହ ଗ୍ରେଟର ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପରିକଳ୍ପନା ରଖିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ହେଲେ ଅନ୍ୟପଟେ ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଶ୍ନ। ମେଟ୍ରୋ କାହିଁକି ବନ୍ଦ ହେଲା ବୋଲି ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିବା ବେଳେ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥଗିତ ଅଛି, ଚାଲିଛି ସର୍ଭେ। ତେବେ ଛଅ ଲେନ୍ ରାସ୍ତା, ଫ୍ଲାଏଓଭର୍ ଓ ଇ-ବସ୍ ସେବା ଭିତରେ ସହରର ଯାତାୟାତ କେତେ ସୁଗମ ହେବ? କାରଣ ସହରର ପ୍ରକୃତ ବିକାଶ କେବଳ ଏହାର ସୀମା ବଢ଼ିବାରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଲୋକଙ୍କ ଯାତ୍ରା ସମୟ କମିବା, ଘର ମିଳିବା ଓ ଜୀବନ ସହଜ ହେବାରେ। ତେଣୁ ଗ୍ରେଟର ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସ୍ୱପ୍ନ ସହ ଏବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ,ସହର ବଡ଼ ହେବ, ହେଲେ ଲୋକଙ୍କ ଯାତାୟାତର ଯନ୍ତ୍ରଣା କେବେ କମିବ ?
ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଉନବିଂଶ ଅର୍ବାନ ମୋବିଲିଟି ସମ୍ମିଳନୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଛନ୍ତି, ୨୦୩୬ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏହା କେବଳ ଏକ ବର୍ଷ ନୁହେଁ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଗଠନର ଶତବାର୍ଷିକୀର ବର୍ଷ। ସେହି ସମୟ ସୁଦ୍ଧା ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ସରକାର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମତରେ, ରାଜ୍ୟର ସହରୀକରଣ ହାର ଏବେ ପ୍ରାୟ ୧୭ ପ୍ରତିଶତ। ଏହାକୁ ୨୦୩୬ ସୁଦ୍ଧା ୪୦ ପ୍ରତିଶତକୁ ନେବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶର ଏକ ବଡ଼ ଇଞ୍ଜିନ୍ ହେବ ସହର। ଏଥିପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ପାରାଦୀପ ଓ ପୁରୀକୁ ଯୋଡ଼ି ଉପକୂଳ ଅର୍ଥନୈତିକ କରିଡର୍ର ପରିକଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।
ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, " ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତିଲ୍ ହୋଇନାହିଁ, ବରଂ ସ୍ଥଗିତ ରହିଛି। ସହରର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଏହାର ସମ୍ଭାବନା ନେଇ ସର୍ଭେ ଚାଲିଛି। ଏବେ ସରକାରଙ୍କ ଫୋକସ୍ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବସ୍ରୁ ଅନ୍ୟ ବସ୍, ବସ୍ରୁ ରେଳ ଏବଂ ଶେଷ ମାଇଲ୍ରେ ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରାକୁ ସହଜ କରିବା। ଅର୍ଥାତ୍, କେବଳ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଯୋଡ଼ିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ।"
ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ପିଏମ୍ ଇ-ବସ୍ ସେବାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ସହ ନଗର ଯୋଜନାକୁ ସରଳ ଓ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବା ପାଇଁ ଟାଉନ୍ ପ୍ଲାନିଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡବୁକ୍ ଲୋକାର୍ପିତ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ, ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଆବାସ, ରାସ୍ତା ଓ ମୌଳିକ ସେବାକୁ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଯୋଜନାର ସଫଳତା ମାପିବାର ମାପକାଠି ହେବ ଲୋକଙ୍କ ଯାତ୍ରା ସମୟ କମୁଛି କି ନାହିଁ, ସହରର ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସୁଛି କି ନାହିଁ ଏବଂ ଆବାସ ସହ ମୌଳିକ ସେବା ବାସ୍ତବରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି କି ନାହିଁ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର