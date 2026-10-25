'ଅର୍ବାନ୍ ମୋବିଲିଟି ଇଣ୍ଡିଆ' ସମ୍ମିଳନୀ ଉଦ୍ଯାପିତ; ଭୁବନେଶ୍ବରରେ କାହିଁକି ବନ୍ଦ ହେଲା ମେଟ୍ରୋ ? ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ...
ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ ୧୯ତମ ଜାତୀୟ 'ଅର୍ବାନ୍ ମୋବିଲିଟି ଇଣ୍ଡିଆ' ସମ୍ମିଳନୀ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଛି । ଭୁବନେଶ୍ବରରେ କାହିଁକି ବନ୍ଦ ହେଲା ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ ? ଜାଣନ୍ତୁ...
Published : October 25, 2026 at 12:56 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ୧୯ତମ ଜାତୀୟ 'ଅର୍ବାନ୍ ମୋବିଲିଟି ଇଣ୍ଡିଆ' (UMI) ସମ୍ମିଳନୀ ଉଦ୍ଯାପିତ । ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଯାତାୟାତ ଓ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ସୁଗମ, ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି । ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଆସିଥିବା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଭବିଷ୍ୟତର ଆଧୁନିକ ପରିବହନ ଯୋଜନା ଓ ଅଭିନବ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଉପରେ ନିଜ ନିଜର ମତାମତ ରଖିଥିଲେ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୋଟ ୧୪ଟି ଶେସନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ୧୫୦୦ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗଦେଇଥିଲେ ।
ଗତକାଲି (ଶନିବାର) ଉଦ୍ଯାପନୀ ଅଧିବେଶନରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳ ବ୍ୟାପାର ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ମନୋହର ଲାଲ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ,ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ ।
'ଅର୍ବାନ୍ ମୋବିଲିଟି ଇଣ୍ଡିଆ' ସମ୍ମିଳନୀ ଉଦ୍ଯାପିତ:
ଏହି ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମନୋହର ଲାଲ୍ କହିଥିଲେ ଯେ, ଆମେ ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା କଲେ ଏହାର ଶୀର୍ଷକକୁ କାମରେ ଲଗାଇ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅପିଲ । ଗତିଶୀଳତା ଉପରେ ହିଁ ବିକଶ ନିର୍ଭର କରୁଛି । ସମୟ ସହିତ ଆମ ବିକାଶ ବଦଳୁଛି ଓ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବିକାଶ ହେବ । ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ଓ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନଜରେ ରଖି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛୁ । ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନଜରରେ ରଖି ସ୍ୱଳ୍ପ ଟଙ୍କାରେ ସୁଗମ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଯୋଜନା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଜାରି ରହିଛି । ଭିତିଭୂମି ବଢାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ନିଷ୍ପତି ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଉଛି । ଆସନ୍ତାବର୍ଷକୁ ନଜରରେ ରଖି ଏବେ ଠୁ ଯୋଜନା କରିବା ଦରକାର, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ପାଖରେ ରହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଆଗକୁ ବୁଲେଟ ଟ୍ରେନ ଭାରତରେ ଚାଲିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ବିକଶିତ ଭାରତ ସ୍ବପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବ। ଏଥିସହ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଇ-ବସ, ଇ-ରିକ୍ସା ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
କାହିଁକି ବନ୍ଦ ହେଲା ମେଟ୍ରୋ ?
ଏହି ଅବସରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କିଛି ଏପରି କହିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ମନୋହର ଲାଲ । ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଆମର ପ୍ଲାନିଂ ଅନୁସାରେ ଆମ ଦିଗ ବେଳେ ବେଳେ ଭୁଲ ହୋଇଯାଏ । ମେଟ୍ରୋ ଅନୁମୋଦନ ହୋଇଥିଲା ତାପରେ ଏହା ଉପରେ କାମ କରାଗଲା, ତାପରେ ସେଥିରେ କିଛି କମି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା । ତାପରେ ଏହାକୁ ବାତିଲ କରାଗଲା । ଏହା କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ନେତୃତ୍ୱ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁନାହିଁ । ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ଚଳାଇବା ଵାଲା ଅଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନେ ସେମାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବା ଦିଗ ସଠିକ ରହିବା ଦରକାର । ଯଦି ଥରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଠିକ ହୋଇଯିବ, ତାପରେ ଏହାକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢାଇବା ଦରକାର । ଆମକୁ ପାଦରେ ପାଦ ମିଳଇ ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ ।
୨୦୩୬ ଲକ୍ଷ୍ୟ...
ସେପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସହରୀକରଣ କେବଳ ଜନବସତିର ବିସ୍ତାର ନୁହେଁ, ଏହା ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶର ଏକ ବଡ଼ ଆଧାର । ୨୦୩୬ ସୁଦ୍ଧା ୫୦୦ ବିଲିୟନ୍ ଡଲାର ଅର୍ଥନୀତି ଗଠନ ଏବଂ ‘ବିକଶିତ ଭାରତ ୨୦୪୭’ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ସହରାଞ୍ଚଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଗଣପରିବହନ ଓ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନମାନ ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି । ଆମ ବସ୍ ସେବାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର-କଟକ-ପୁରୀ-ପାରାଦୀପ ଅର୍ଥନୈତିକ କରିଡର ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ଏହି ଯୋଜନାର ଅଂଶ । କିନ୍ତୁ ଯୋଜନା ସହ ତାହାର ସଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଓ ଲୋକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାର ସମନ୍ୱୟ ହିଁ ହେବ ପ୍ରକୃତ ପରୀକ୍ଷା ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର