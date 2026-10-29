ମହାବାତ୍ୟା ମହାବିପତ୍ତିକୁ 27 ବର୍ଷ, ଜଗତସିଂହପୁରବାସୀଙ୍କ ମନରୁ ଲିଭିନି ସେ କଳାରାତିର କରାଳ ରୂପ
1999 Super Cyclone ବିଧ୍ୱଂସକାରୀ ମହାବାତ୍ୟା ଜଗତସିଂହପୁର ଏରସମା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଛାରଖାର କରିଦେଇଥିଲା । ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା ରାଜ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ । ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ: ସୁଶାନ୍ତ ପାତ୍ର
Published : October 29, 2026 at 8:17 PM IST
ଜଗତସିଂହପୁର: "ରାତି 4ଟାରେ ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା । ସକାଳୁ ଆଉ ପଦାକୁ ବାହାରି ହେଲାନାହିଁ । ଗୋଟି ଗୋଟି ହୋଇ ଗଛ ଲୋଟି ପଡ଼ିଲା..ଘରଦ୍ବାର ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଗଲା... ଗାଈ ଗୋର, ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ସବୁ ମରିଗଲେ । 5 ଦିନ ନଖାଇ ନପିଇ ଉପାସରେ ରହିଲୁ...।" ମହାବାତ୍ୟାକୁ 27 ବର୍ଷ ପୁରିଛି, ହେଲେ ଆଜି ବି ପ୍ରଭାବିତଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ନାଚି ଉଠୁଛି ସେ ଦିନର ମହାବିଧ୍ୱଂସକାରୀ ମହାବାତ୍ୟାର ଚିତ୍ର । ସେହି ପ୍ରକୃତିର କରାଳ ରୂପକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏରସମା ଅଞ୍ଚଳ ବଟକୃଷ୍ଣ ସେଠୀ । ମହାବିପଦର କଥା କହୁକହୁ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଜକେଇ ଆସୁଛି ।
ଅକ୍ଟୋବର 29ରେ ମନେ ପଡେ ମହାବାତ୍ୟାର କରାଳ ରୂପ:
1999 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 29 ତାରିଖ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଅଲିଭା ଅଧ୍ଯାୟ ହୋଇ ରହିଛି । ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସର ଏମିତି ଏକ କଳା ତାରିଖକୁ ମନେ ପକାଇଲେ ଆଜି ବି ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠେ, ଭୟରେ ଆଉ ଛାତି ଥରିଉଠେ । ସେଦିନ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 300 କିମି ବେଗ ପବନ ମାଡରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱସ୍ଥ ହୋଇ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା । ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ହଜାର ହଜାର ପରିବାରର ସ୍ୱପ୍ନ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା । କିଏ ପରିଜନଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲା ତ ଆଉ କିଏ ପୂରା ପରିବାରକୁ ହରାଇ ସର୍ବଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଚାହୁଁଚାହୁଁ ସବୁକିଛି ଛାରଖାର କରିଦେଇଥିଲା ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ମହାବାତ୍ୟା । ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ, ଦୀର୍ଘ ଅଢେଇ ଦଶନ୍ଧି ବିତିଗଲାଣି । ତଥାପି ଅକ୍ଟୋବର 29 ତାରିଖ ଆସିଲେ ମହାବିପତ୍ତି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ନାଚି ଉଠେ ପ୍ରଳୟର ତାଣ୍ଡବ ରୂପ ।
ନଡି଼ଆ ଖାଇ ଜିଇଁଥିଲୁ:
ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଜଗତସିଂହପୁର ଏରସମାର ବାବୁଲି ଭୋଇ କହିଛନ୍ତି, "ସେହି କଳା ଦିନ ମନେ ପଡିଗଲେ ଅଖି ଓଦା ହୋଇଯାଏ ଓ ଭୟରେ ଦେହ କମ୍ପି ଉଠେ । ବତ୍ୟା ପରେ ଖାଇବାକୁ ପାଇଲୁ ନାହିଁ । ବାତ୍ୟା ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ଜାଣି ନଥିଲୁ । ଅବଶ୍ୟ ମାଇରେ ବାତ୍ୟା ନେଇ ପ୍ରଚାର କରାଯାଇଥିଲା, ହେଲାେ ଆମେ ଏତେ ସତର୍କ ନଥିଲୁ । ବାତ୍ୟା ଏଭଳି କରାଳ ରୂପ ଧାରଣ କରିବା ବୋଲି ଆମ ଭାବନା ବାହାରେ ଥିଲା । ହଠାତ ପବନ ଆସି ସବୁ ଉଜାଡି ଦେଲା । ଖାଇବାକୁ କିଛି ମିଳିନି । ନଡିଆ ଆଉ ପାଣି ପିଇ ଜିଇଁଥିଲୁ ।"
300 କିମି ପବନ ସହ 8 ମିଟର ଜୁଆର:
ପୂର୍ବ ଆଶଙ୍କା ଓ ସମସ୍ତ ଆକଳନଠାରୁ ଢେର ଗୁଣା ଅଧିକ ବିନାଶକାରୀ ରୂପ ନେଇଆସିଥିଲା । ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି 300 କିଲୋମିଟର ପବନ ସାଙ୍ଗକୁ ସମୁଦ୍ରରେ 6ରୁ 8 ମିଟର ଉଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୁଆର ଉଠିଥିଲା । ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ 29 ଅକ୍ଟୋବରରୁ ନଭେମ୍ବର 1 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାୟ 447 ମିଲିମିଟରରୁ 955 ମିଲିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା । ମହାବାତ୍ଯା ପରେ ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବରେ ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା । ବୁଢାବଳଙ୍ଗ, ବୈତରଣୀ ଓ ସାଳନ୍ଦୀ ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିବାରୁ ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, ବାଲେଶ୍ବର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା ।
ମନରୁ ଲିଭିନି ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ମହାବାତ୍ୟାର ଛାତିଥରା ସ୍ମୃତି:
ମହାବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଜଗତସିଂହପୁରର ଗୋପୀନାଥ କହିଛନ୍ତି, "1999 ମସିହାର ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ତାହା ଜୀବନ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁଲିହେବ ନାହିଁ । ଆଖି ଆଗରେ ପାଣି ମାଡ଼ି ଆସିଲା ।ହଜାର ହଜାର ଲୋକେ ଭାସି ଗଲେ । ସରକାରୀ ହିସାବରେ ଯେତିକି ମୃତାହତ ହୋଇଥିବା କୁହାଗଲା ତାହାଠାରୁ ବହୁଗୁଣରେ ମଣିଷ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା । ସେଦିନର ସେ କଳା ରାତି ଆଜିବି ମନ ପଡିଲେ ଦେହ ଶୀତେଇ ଉଠେ ।"
ସରକାରୀ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ମହାବାତ୍ୟାରେ ଓଡିଶାରେ ହୋଇଥିବା କ୍ଷୟକ୍ଷତି:
- ରାଜ୍ୟର ମୋଟ 128ଟି ବ୍ଲକରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା ।
- ମୋଟ 1.89 କୋଟି ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ ।
- 46ଟି ସହରାଞ୍ଚଳ, 2,399 ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ 14ଟି ଜିଲ୍ଲାର 17,993ଟି ଗ୍ରାମ ବାତ୍ୟାରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା ।
- 4.45 ଲକ୍ଷ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ।
- ମୋଟ 15,79,582 ପକ୍କା ଓ କଚ୍ଚା ଘର ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ।
- 18.43 ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟରରେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ।
- ଭିତ୍ତିଭୂମିର ମୋଟ କ୍ଷତି ପ୍ରାୟ 6243.96 କୋଟି ହୋଇଥିଲା ।
ମହାବାତ୍ୟା ଏସବୁ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା:
ମହାବାତ୍ୟାରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବତ ହୋଇଥିଲା । ଜିଲ୍ଲାର ବନ୍ଦରନଗରୀ ପାରାଦ୍ବୀପ ସମେତ, କୁଜଙ୍ଗ, ଏରସମା ବ୍ଲକ ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ଏରସମା ବ୍ଲକର ଜପା, ଦହିବର, ଟାଙ୍କଳ ଆଦି ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଫଳରେ ହଜାର ହଜାର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଥିଲା । ଏପରିକି କେତେକ ଗାଁ ନିଶ୍ଚହ୍ନ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା ।ପାର୍ଶ୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, ଭଦ୍ରକ, ପୁରୀ ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଢେଙ୍କାନାଳ, ନୟାଗଡ ପରି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ ଆଶିଂକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
1999 ମହାବାତ୍ୟା..ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ନୁହେଁ, ଏକ ଅଭିଶାପ; ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଜିଲେ ଆଜି ବି ଥରି ଉଠେ ଲୋକଙ୍କ ଛାତି
Ground Report: ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ କିପରି ରହୁଛନ୍ତି ଲୋକେ, ପାତ୍ରପୁରରେ ସ୍ଥିତି ପରଖିଲା ଇଟିଭି ଭାରତ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଜଗତସିଂହପୁର