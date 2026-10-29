ETV Bharat / state

ମହାବାତ୍ୟା ମହାବିପତ୍ତିକୁ 27 ବର୍ଷ, ଜଗତସିଂହପୁରବାସୀଙ୍କ ମନରୁ ଲିଭିନି ସେ କଳାରାତିର କରାଳ ରୂପ

1999 Super Cyclone ବିଧ୍ୱଂସକାରୀ ମହାବାତ୍ୟା ଜଗତସିଂହପୁର ଏରସମା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଛାରଖାର କରିଦେଇଥିଲା । ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା ରାଜ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ । ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ: ସୁଶାନ୍ତ ପାତ୍ର

1999 Odisha Super Cyclone 27 Years Jagatsinghpur Survivors Still Haunted by the Deadly Night
ମହାବାତ୍ୟା ମହାବିପତ୍ତିକୁ 27 ବର୍ଷ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 29, 2026 at 8:17 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ଜଗତସିଂହପୁର: "ରାତି 4ଟାରେ ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା । ସକାଳୁ ଆଉ ପଦାକୁ ବାହାରି ହେଲାନାହିଁ । ଗୋଟି ଗୋଟି ହୋଇ ଗଛ ଲୋଟି ପଡ଼ିଲା..ଘରଦ୍ବାର ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଗଲା... ଗାଈ ଗୋର, ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ସବୁ ମରିଗଲେ । 5 ଦିନ ନଖାଇ ନପିଇ ଉପାସରେ ରହିଲୁ...।" ମହାବାତ୍ୟାକୁ 27 ବର୍ଷ ପୁରିଛି, ହେଲେ ଆଜି ବି ପ୍ରଭାବିତଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ନାଚି ଉଠୁଛି ସେ ଦିନର ମହାବିଧ୍ୱଂସକାରୀ ମହାବାତ୍ୟାର ଚିତ୍ର । ସେହି ପ୍ରକୃତିର କରାଳ ରୂପକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏରସମା ଅଞ୍ଚଳ ବଟକୃଷ୍ଣ ସେଠୀ । ମହାବିପଦର କଥା କହୁକହୁ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଜକେଇ ଆସୁଛି ।

ମହାବାତ୍ୟା ମହାବିପତ୍ତିକୁ 27 ବର୍ଷ (ETV Bharat)

ଅକ୍ଟୋବର 29ରେ ମନେ ପଡେ ମହାବାତ୍ୟାର କରାଳ ରୂପ:

1999 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 29 ତାରିଖ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଅଲିଭା ଅଧ୍ଯାୟ ହୋଇ ରହିଛି । ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସର ଏମିତି ଏକ କଳା ତାରିଖକୁ ମନେ ପକାଇଲେ ଆଜି ବି ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠେ, ଭୟରେ ଆଉ ଛାତି ଥରିଉଠେ । ସେଦିନ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 300 କିମି ବେଗ ପବନ ମାଡରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱସ୍ଥ ହୋଇ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା । ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ହଜାର ହଜାର ପରିବାରର ସ୍ୱପ୍ନ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା । କିଏ ପରିଜନଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲା ତ ଆଉ କିଏ ପୂରା ପରିବାରକୁ ହରାଇ ସର୍ବଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଚାହୁଁଚାହୁଁ ସବୁକିଛି ଛାରଖାର କରିଦେଇଥିଲା ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ମହାବାତ୍ୟା । ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ, ଦୀର୍ଘ ଅଢେଇ ଦଶନ୍ଧି ବିତିଗଲାଣି । ତଥାପି ଅକ୍ଟୋବର 29 ତାରିଖ ଆସିଲେ ମହାବିପତ୍ତି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ନାଚି ଉଠେ ପ୍ରଳୟର ତାଣ୍ଡବ ରୂପ ।

People are being transported by boat.
ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡଙ୍ଗାରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉଛି (FILE Photo)

ନଡି଼ଆ ଖାଇ ଜିଇଁଥିଲୁ:

ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଜଗତସିଂହପୁର ଏରସମାର ବାବୁଲି ଭୋଇ କହିଛନ୍ତି, "ସେହି କଳା ଦିନ ମନେ ପଡିଗଲେ ଅଖି ଓଦା ହୋଇଯାଏ ଓ ଭୟରେ ଦେହ କମ୍ପି ଉଠେ । ବତ୍ୟା ପରେ ଖାଇବାକୁ ପାଇଲୁ ନାହିଁ । ବାତ୍ୟା ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ଜାଣି ନଥିଲୁ । ଅବଶ୍ୟ ମାଇରେ ବାତ୍ୟା ନେଇ ପ୍ରଚାର କରାଯାଇଥିଲା, ହେଲାେ ଆମେ ଏତେ ସତର୍କ ନଥିଲୁ । ବାତ୍ୟା ଏଭଳି କରାଳ ରୂପ ଧାରଣ କରିବା ବୋଲି ଆମ ଭାବନା ବାହାରେ ଥିଲା । ହଠାତ ପବନ ଆସି ସବୁ ଉଜାଡି ଦେଲା । ଖାଇବାକୁ କିଛି ମିଳିନି । ନଡିଆ ଆଉ ପାଣି ପିଇ ଜିଇଁଥିଲୁ ।"

A vehicle has been smashed to pieces due to the impact of the super cyclone.
ମହାବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ଏକ ଗାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି ଖଣ୍ଡଖଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଛି (FILE Photo)

300 କିମି ପବନ ସହ 8 ମିଟର ଜୁଆର:

ପୂର୍ବ ଆଶଙ୍କା ଓ ସମସ୍ତ ଆକଳନଠାରୁ ଢେର ଗୁଣା ଅଧିକ ବିନାଶକାରୀ ରୂପ ନେଇଆସିଥିଲା । ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି 300 କିଲୋମିଟର ପବନ ସାଙ୍ଗକୁ ସମୁଦ୍ରରେ 6ରୁ 8 ମିଟର ଉଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୁଆର ଉଠିଥିଲା । ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ 29 ଅକ୍ଟୋବରରୁ ନଭେମ୍ବର 1 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାୟ 447 ମିଲିମିଟରରୁ 955 ମିଲିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା । ମହାବାତ୍ଯା ପରେ ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବରେ ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା । ବୁଢାବଳଙ୍ଗ, ବୈତରଣୀ ଓ ସାଳନ୍ଦୀ ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିବାରୁ ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, ବାଲେଶ୍ବର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା ।

The scene after the super cyclone
ମହାବାତ୍ୟା ପରର ଦୃଶ୍ୟ (FILE Photo)

ମନରୁ ଲିଭିନି ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ମହାବାତ୍ୟାର ଛାତିଥରା ସ୍ମୃତି:

ମହାବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଜଗତସିଂହପୁରର ଗୋପୀନାଥ କହିଛନ୍ତି, "1999 ମସିହାର ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ତାହା ଜୀବନ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁଲିହେବ ନାହିଁ । ଆଖି ଆଗରେ ପାଣି ମାଡ଼ି ଆସିଲା ।ହଜାର ହଜାର ଲୋକେ ଭାସି ଗଲେ । ସରକାରୀ ହିସାବରେ ଯେତିକି ମୃତାହତ ହୋଇଥିବା କୁହାଗଲା ତାହାଠାରୁ ବହୁଗୁଣରେ ମଣିଷ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା । ସେଦିନର ସେ କଳା ରାତି ଆଜିବି ମନ ପଡିଲେ ଦେହ ଶୀତେଇ ଉଠେ ।"

Relief is being provided to people via the air route.
ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରିଲିଫ୍‌ ଦିଆଯାଉଛି (FILE Photo)

ସରକାରୀ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ମହାବାତ୍ୟାରେ ଓଡିଶାରେ ହୋଇଥିବା କ୍ଷୟକ୍ଷତି:

  • ରାଜ୍ୟର ମୋଟ 128ଟି ବ୍ଲକରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା ।
  • ମୋଟ 1.89 କୋଟି ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ ।
  • 46ଟି ସହରାଞ୍ଚଳ, 2,399 ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ 14ଟି ଜିଲ୍ଲାର 17,993ଟି ଗ୍ରାମ ବାତ୍ୟାରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା ।
  • 4.45 ଲକ୍ଷ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ।
  • ମୋଟ 15,79,582 ପକ୍କା ଓ କଚ୍ଚା ଘର ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ।
  • 18.43 ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟରରେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ।
  • ଭିତ୍ତିଭୂମିର ମୋଟ କ୍ଷତି ପ୍ରାୟ 6243.96 କୋଟି ହୋଇଥିଲା ।

ମହାବାତ୍ୟା ଏସବୁ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା:

ମହାବାତ୍ୟାରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବତ ହୋଇଥିଲା । ଜିଲ୍ଲାର ବନ୍ଦରନଗରୀ ପାରାଦ୍ବୀପ ସମେତ, କୁଜଙ୍ଗ, ଏରସମା ବ୍ଲକ ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ଏରସମା ବ୍ଲକର ଜପା, ଦହିବର, ଟାଙ୍କଳ ଆଦି ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଫଳରେ ହଜାର ହଜାର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଥିଲା । ଏପରିକି କେତେକ ଗାଁ ନିଶ୍ଚହ୍ନ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା ।ପାର୍ଶ୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, ଭଦ୍ରକ, ପୁରୀ ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଢେଙ୍କାନାଳ, ନୟାଗଡ ପରି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ ଆଶିଂକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

1999 ମହାବାତ୍ୟା..ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ନୁହେଁ, ଏକ ଅଭିଶାପ; ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଜିଲେ ଆଜି ବି ଥରି ଉଠେ ଲୋକଙ୍କ ଛାତି

Ground Report: ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ କିପରି ରହୁଛନ୍ତି ଲୋକେ, ପାତ୍ରପୁରରେ ସ୍ଥିତି ପରଖିଲା ଇଟିଭି ଭାରତ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଜଗତସିଂହପୁର

TAGGED:

ODISHA SUPER CYCLONE 1999
୧୯୯୯ ମହାବାତ୍ୟା ଓଡ଼ିଶା
JAGATSINGHPUR CYCLONE TRAGEDY
ଜଗତସିଂହପୁର ମହାବାତ୍ୟା
29 OCTOBER 1999 CYCLONE ODISHA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.