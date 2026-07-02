ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆଉ ୧୯୫ ଓଏଏସ୍ ଓ ଓଆରଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ହେଲେ ଏକ୍ସିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ
ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗର ୨୩ ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ଓଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି ।
Published : July 2, 2026 at 9:17 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରଥଯାତ୍ରା - ୨୦୨୬ ଅବସରରେ ପୁରୀରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ । ଆଉ ୧୯୫ ଜଣ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା (ଓଏଏସ୍-ଏ, ଜୁନିୟର ବ୍ରାଞ୍ଚ) ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ରାଜସ୍ୱ ସେବା (ଓଆରଏସ୍) ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏକ୍ସିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମଙ୍ଗଳବାର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗର ୨୩ ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ଓଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ୧୯୫ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି
ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ସୁରକ୍ଷା ସଂହିତା, ୨୦୨୩ର ଧାରା-୧୪ ଅନୁଯାୟୀ ୧୯୫ ଜଣ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି । ନିଯୁକ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନେ ୧ ଜୁଲାଇରୁ ୨୭ ଜୁଲାଇ, ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ୍ସିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ । ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା, ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଜନସୁରକ୍ଷା, ଟ୍ରାଫିକ୍ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ସେମାନେ ତୁଲାଇବେ । ଏହି ତାଲିକାରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ଡେପୁଟି କଲେକ୍ଟର, ସହକାରୀ କଲେକ୍ଟର, ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର, ଭୂମି ଅଧିକାରୀ, ଡେପୁଟି କମିଶନର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାରୀ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି ।
ସେହିପରି ବିଏମସି, ସିଏମସି, ଏସ୍ଏମ୍ସି, ଆଇଡିକୋ, ଏସ୍ଆର୍ସି, ଓଏଭିଏସ୍, ଓଏଫ୍ଡିସି, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା, ଏସ୍ଏସ୍ଇପିଡି ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି । ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ସମସ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ଯେ, ନିଯୁକ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଅବ୍ୟାହତି ଦେଇ ୨ ଜୁଲାଇ ସୁଦ୍ଧା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଯୋଗଦାନ କରାଯିବ । ତେବେ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଇଆରଓ (AERO) ଏବଂ ଏସ୍ଆଇଆର୍ (SIR) ସମ୍ପର୍କିତ ନିର୍ବାଚନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅବ୍ୟାହତି ନ ଦେବାକୁ ବିଭାଗ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ୮ ବିଭାଗର ୧୨ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ; ଦ୍ଵିତୀୟ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ସହ ବହୁ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗ୍ରୀନ ସିଗନାଲ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ମୋହନ ସରକାର ଆଣିଲେ 'ଜ୍ଞାନୋଦୟ ଶିକ୍ଷାରୁ ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା'; KGରୁ PG ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା, ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ଅଟକିବନି ପାଠପଢା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର