ETV Bharat / state

19 ବର୍ଷର ନିଆରା ସମ୍ପର୍କର ଅନ୍ତ, ପରଲୋକରେ ପୋଷା ଛେଳି 'କୁଆଁର' , ଚାରିକାନ୍ଧ ଦେଲେ ପରିବାର ଓ ପଡ଼ୋଶୀ

ଦୁଃଖସୁଖରେ ସାଥୀ ପୋଷା ଛେଳିକୁ ହରାଇ ଭାଙ୍ଗିପଡିଛନ୍ତି ଅଭିରାମ ଖରସେଲ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ । ଜଣେ ମୃତ ମଣିଷ ଭଳି 'କୁଆଁର' ର ଶେଷକୃତ୍ୟ କରାଯାଇଛି ।ରିପୋର୍ଟ: ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା

Unique human-animal bond, family members performed last rites of pet goat
ମଣିଷ-ପଶୁର ନିଆରା ସମ୍ପର୍କ, ପୋଷା ଛେଳି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଚାରିକାନ୍ଧ ଦେଲେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 2, 2026 at 2:15 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

SAMBALPUR GOAT STORY ସମ୍ବଲପୁର: ଦୀର୍ଘ 19 ବର୍ଷର ସମ୍ପର୍କ ... ଏବେ କେବଳ ରହିଗଲା ତା' ସହିତ ବିତିଥିବା ମିଠା ସ୍ମୃତି । 19 ବର୍ଷ ତଳେ ଏକ ଛେଳିକୁ ଘରକୁ ଆଣିଥିଲେ ଅଭିରାମ ଖରସେଲ୍ । ସଭିଏଁ ସ୍ନେହରେ ତାକୁ ‘କୁଆଁର’ ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ । ସମୟ ସହିତ ସେ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ବନି ଯାଇଥିଲା । ଏତେ ଦିନ ଧରି ଦୁଃଖସୁଖରେ ସାଥ୍ ଦେଇଥିବା କୁଆଁର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆଖିବୁଜି ଦେଇଛି । ପୋଷା ଛେଳିକୁ ହରାଇ ଭାଙ୍ଗିପଡିଛନ୍ତି ଅଭିରାମ ଓ ପରିବାର ଲୋକ । ଛେଳିକୁ ଚାରିକାନ୍ଧ ଦେଇ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଭିରାମ ।ETV Bharatର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନାରେ ଜାଣିବା ଅଭିରାମ ଓ କୁଆଁରଙ୍କ କାହାଣୀ ....

ମଣିଷ ସ୍ବାର୍ଥ ପାଇଁ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କକୁ ପର କରିବାକୁ ପଛାଏ ନାହିଁ । ହେଲେ ଏକ ନିରୀହ ପଶୁର ଭଲ ପାଇବାରେ ନଥାଏ ଛଳ ଓ ଦ୍ବେଷ ଭଳି ହୀନ ଭାବନା । ଏହା ଏପରି ଏକ ସମ୍ପର୍କ ପାଲଟିଯାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ଶବ୍ଦର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େନାହିଁ । ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ ଓ ଭଲ ପାଇବା ପାଲଟିଯାଏ ସବୁକିଛି । ଏହାର ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ବାମରା ନିକଟ ଝାରସୁଗୁଡା ଜିଲ୍ଲାର ଲାଇକେରା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ତପଗୁଞ୍ଜା ଆମମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମରେ ...

ମଣିଷ-ପଶୁର ନିଆରା ସମ୍ପର୍କ, ପୋଷା ଛେଳି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଚାରିକାନ୍ଧ ଦେଲେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ (ETV Bharat Odisha)

ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ପାଲଟିଥିଲା:
ସମାଜସେବୀ ତଥା ଜାମମାଲର ପୂର୍ବତନ ନାଏବ ସରପଞ୍ଚ ଅଭିରାମ ଖରସେଲଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା ପୋଷା ଛେଳି 'କୁଆଁର' । 19 ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ଛେଳିକୁ ପାଳି ଆସୁଥିଲେ ଅଭିରାମଙ୍କ ପରିବାର । ପରିବାରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ଗୁଣିଥିଲେ ଅଭିରାମ । ତାକୁ ମଣିଷ ଭଳି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାଣି ଦେଉଥିଲେ । ଶୋଇବା ପାଇଁ ଗୁହାଳ ବଦଳରେ ଏକ ରୁମ୍ ରେ ରହୁଥିଲା । ତା ପାଇଁ ଥିଲା ମଶାରୀ ଏବଂ ଫ୍ୟାନ ।

ଗତ ଅଗଷ୍ଟ 29 ତାରିଖ (ଶନିବାର)ରେ ହଠାତ ଅସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରିଥିଲା କୁଆଁର(ଛେଳି) । ତାକୁ ପାରାଲିସସ୍ ରୋଗ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିପାଇଁ ନିୟମିତ ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା । ହେଲେ ସେହିଦିନ ଛେଳିଟିର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ।

2007 ମସିହା ଜୁନ 1 ତାରିଖରେ କୁଆଁରର ଜନ୍ମ । ଛୋଟ ଛେଳିଟି ତାର ମା'ର କ୍ଷୀର ପିଉଥିବାର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଅଭିରାମ ଖରସେଲ । ସେ କୁହନ୍ତି, ଛେଳିଟି ପ୍ରଥମ କିଛି ବର୍ଷ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା । ହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ସେ ଆଉ ଚରିବାକୁ ଗଲାନାହିଁ । ସବୁବେଳେ ଘର ଏବଂ ଅଗଣାରେ ବୁଲୁଥିଲା । ରାତିରେ ସେ ଅଭିରାମଙ୍କ ନିକଟରେ ଶୋଉଥିଲା ।

Abhiram's pet goat 'Kuwar'
ଅଭିରାମଙ୍କ ପୋଷା ଛେଳି ‘କୁଆଁର’ (ETV Bharat Odisha)

ସ୍ନେହ ଆଦରରେ ବଢିଥିଲା କୁଆଁର(ଛେଳି):
ଅଭିରାମ ଛେଳିଟିକୁ ମଣିଷ ଭଳି ସ୍ନେହ ଆଦର କରୁଥିଲେ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଭଳି ସେ ମଧ୍ୟ ଭାତ କିମ୍ଵା ରୁଟି ଖାଉଥିଲା । ବଜାରରୁ ତା ପାଇଁ ଆଳୁଚପ୍ ଓ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଆସୁଥିଲା । ସେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଭଳି ଫଳ ମୂଳ ମଧ୍ୟ ଖାଉଥିଲା । 'କୁଆଁର' ବୋଲି ଡାକିଦେଲେ, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲା । ସେ ଛେଳିଟିଏ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅଭିରାମଙ୍କ ପରିବାର ସହ ନିଆରା ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଇଥିଲା ।

ପରିବାର ସଦସ୍ୟକୁ ଅଶ୍ରୁଳ ବିଦାୟ:
ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି କୁଆଁର ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା । ପରିବାର ଲୋକେ ତାହାର ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ । ମାତ୍ର ଶେଷରେ 19 ବର୍ଷର ଏହି ପ୍ରିୟ ସାଥୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା ପରେ ଘରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି । "କୁଆଁର"ର ଶେଷକୃତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପରିବାରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଭଳି ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ କରାଯାଇଛି । ଅନ୍ତିମ ବିଦାୟ ସମୟରେ ଅଭିରାମଙ୍କ ଆଖିରୁ ଝରି ପଡ଼ିଥିଲା ଲୁହ । ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା କେବଳ ଏକ ଛେଳିକୁ ହରାଇବା ନୁହେଁ, ବରଂ ଦୀର୍ଘ 19 ବର୍ଷର ଜଣେ ସାଥୀ ଓ ପରିବାରର ଅନ୍ୟତମ ସଦସ୍ୟକୁ ହରାଇବାର ଦୁଃଖ ଥିଲା ।କୁଆଁରର ଶେଷ ଦର୍ଶନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ପଡ଼ୋଶୀ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ । ବିଦାୟ ବେଳାର ଦୃଶ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାବବିହ୍ୱଳ କରିଥିଲା ।

Abhiram's Pet Goat 'Kuwar'
ଅଭିରାମଙ୍କ ସହିତ ‘କୁଆଁର’ (ETV Bharat Odisha)

ଅଭିରାମଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ' ଆମ ସମାଜରେ ଜଣେ ମଣିଷର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ଯେପରି ଶେଷକୃତ୍ୟ କରାଯାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି କୁଆଁରର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ରୀତିନୀତି ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଆଯିବ। '

Last rites of Goat 'Kuwar'
‘କୁଆଁର’ର ଶେଷକୃତ୍ୟ (ETV Bharat Odisha)

ଅଭିରାମଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ବେଦବ୍ୟାସ ଭଏଁସା କହିଛନ୍ତି, "ଅଭିରାମ ଭାଇ ଛେଳିଟିକୁ ନିଜ ଭାଇ ଭଳି ଦେଖୁଥିଲେ । ଛେଳି କେବେ ବି ତଳେ ଶୋଉ ନଥିଲା । ତା ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଖଟ ଓ କମ୍ବଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା । ଆମେ ବାହାରୁ ଘରକୁ ଆସିଲେ ସେ ଆମ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସେ । ଆମେ ମଧ୍ଯ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ତା' ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳମୂଳ ଆଣି ଦେଉଥିଲୁ । "

Last rites of Goat 'Kuwar'
‘କୁଆଁର’ର ଶେଷକୃତ୍ୟ (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ସମ୍ବଲପୁର ବାଘଲତ ଗାଁରେ ବାଟ ହୁଡ଼ିଛି ବିକାଶ ! ନାହିଁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା, ଖଟିଆରେ ବୁହା ହୁଅନ୍ତି ଗର୍ଭବତୀ ଏବଂ ରୋଗୀ

ପୁଣି ବିସ୍ଥାପନର ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ହୀରାକୁଦ ବିସ୍ଥାପିତ, 50 ଦିନ ହେଲା ଧାରଣାରେ 60ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର

କୌଳିକ ବୃତ୍ତିରେ ବନ୍ଧା 'ଝରା ଆଦିବାସୀ'..ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣିରେ ଖୋଜନ୍ତି ଜୀବନ ଜୀବିକା


ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

TAGGED:

ସମ୍ବଲପୁର ପୋଷା ଛେଳି
PET GOAT DIES
ପୋଷା ଛେଳି କୁଆଁର
HUMAN ANIMAL BONDING
SAMBALPUR GOAT STORY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.