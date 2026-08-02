ETV Bharat / state

ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ୧୪ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ୧୯ଟି ଗ୍ରାମ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ

ବନ୍ୟା ପାଣି ଛାଡିବା ପରେ କୃଷି କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରାଯାଇ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯିବ କହିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ । ରିପୋର୍ଟ- ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

PURI FLOOD COMPENSATION
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ୧୪ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ୧୯ଟି ଗ୍ରାମ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 2, 2026 at 10:53 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ପୁରୀ: ଜିଲ୍ଲାରେ ୧୪ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ୧୯ଟି ଗ୍ରାମ ବନ୍ୟାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ଏପଟେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା ଜଳ ପ୍ଲାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରି ପ୍ରଭାବିତଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ଚଳିତ ବନ୍ୟାରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ନିମାପଡା, ପିପିଲି, ଡେଲାଙ୍ଗ, ପୁରୀ ସଦର ଓ କଣାସ ବ୍ଲକର ମୋଟ ୧୪ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ୧୯ଟି ଗ୍ରାମ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ଏଥିରେ ମୋଟ ୧୭୨୨୧ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ଜରୁରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।



ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଯାବତ ୩୪୫ ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ରଖାଯାଇଛି ଓ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । କଣାସ ଦୋକନ୍ଦା ଗ୍ରାମ ପଂଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ୩୦୦, ପିପିଲି ବ୍ଲକ କଣ୍ଟି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ୩୦ ଏବଂ ନିମାପଡା ବ୍ଲକରେ କନପୁର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ୧୫ ଜଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରଖାଯାଇଛି ।

ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ୧୪ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ୧୯ଟି ଗ୍ରାମ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ (ETV Bharat Odisha)



ଏତଦ ବ୍ୟତୀତ ଆଜି କଣାସ ବ୍ଲକରେ ୧୦ ହଜାର ପାଣି ବୋତଲ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି l ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ପରିଡା ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ଉପ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରାଜ କିଶୋର ଜେନାଙ୍କ ସହ କଣାସର ବନ୍ୟା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଂଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ l

ଜିଲ୍ଲା ଜରୁରୀ ବିଭାଗର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ନିମାପଡା ବ୍ଲକର ଶଗଡା ପଞ୍ଚାୟତ, ପିପିଲି ବ୍ଲକର ପୁବା ଶାସନ, କଣ୍ଟି, ପୋପରଙ୍ଗା ଓ ଭାରତୀପୁର ପଞ୍ଚାୟତ, କଣାସ ବ୍ଲକର ବଡାଶ, ଦୋକନ୍ଦା, ପାଣ୍ଡିଆକେରା ଓ ଗଡବଳଭଦ୍ରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ସିଂହବରହମପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୁରୀ ସଦର ବ୍ଲକର ଗୋପୀନାଥପୁର, କାସିହରେକୃଷ୍ଣପୁର, ଶାସନଦା ମୋଦରପୁର, କାସିହରିପୁର ଗ୍ରାମ ପଂଚାୟତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ।

PURI FLOOD COMPENSATION
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ୧୪ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ୧୯ଟି ଗ୍ରାମ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ (ETV Bharat Odisha)

ପ୍ରଭାବିତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୪୬ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚୁଡା ଓ ୫.୩ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଗୁଡ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି । କୃଷି ବିଭାଗର ପ୍ରାଥମିକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାୟ ୩୨୯୯ ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ପାଇଁ କଣାସ, ପୁରୀ ସଦର, ପିପିଲି ବ୍ଲକରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଟିମ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି । ବନ୍ୟାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ପରିଡା ଏକ ଆଭାସୀ ବୈଠକ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ବିଡ଼ିଓ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ।

ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଖାଲୁଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲୋକ ମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ନିରାପଦ ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳରେ ରଖିବା, ଖାଦ୍ୟ,ପାନୀୟ ଜଳ, ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଛି । ପ୍ରଶାସନ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି ଓ ବନ୍ୟାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପରିଡା ସୂଚନା ଦେବା ସହ ଅଯଥା ଭୟଭୀତ ନ ହେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।

PURI FLOOD COMPENSATION
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ୧୪ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ୧୯ଟି ଗ୍ରାମ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ (ETV Bharat Odisha)

ଅପରପକ୍ଷରେ ଜଳସ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଉଛି ବୋଲି ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ପ୍ରେସ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଏହି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।

ପୁରୀ ଜିଲାରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ନଥିବା ଆକଳନ ପରେ ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନ ହେଲେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ-

ହୀରାକୁଦକୁ ମହାନଦୀର ଉପର ମୁଣ୍ଡରୁ ଜଳ ପ୍ରବେଶ କମ୍ ରହିଥିବାବେଳେ ହୀରାକୁଦ ଡ଼୍ୟାମରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ମଧ୍ୟ କମ୍ ରହିଛି। ଏଣୁ ମହାନଦୀର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ନଥିବା ଜଳସେଚନ ବିଭାଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଏଣୁ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଖବର ଆଶ୍ବସ୍ତି ଆଣିଛି ।

ତେବେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ପିପିଲି, କଣାସ, ଡେଲାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୟାନଦୀର ବନ୍ୟାଜଳ କିଛି ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବାରୁ କିଛି ଗାଁ ଏହାଦ୍ବାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। କଣାସର ଦୋକନ୍ଦା, ବଡାସ ଏବଂ ଡେଲାଙ୍ଗର ସିଂବରହମପୁର, ମୋଟରି ସମେତ ଏହାର ଆଖପାଖ ମୋଟ ପାଞ୍ଚଟି ପଞ୍ଚାୟତ ବନ୍ୟାଜଳ ଦ୍ବାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ପିପିଲିର କଣ୍ଟି, ପୁବାଶାସନର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ବନ୍ୟାଜଳ ଦ୍ବାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଏଣୁ ଲୋକ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖି ଖାଦ୍ୟ, ପାନୀୟ ଜଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେଇଛି । ସେପଟେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ଧନୁଆ ନଦୀର ବନ୍ୟାଜଳ ପ୍ରଭାବରେ ଗୋପ, ନିମାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ୬ ରୁ ଅଧିକ ପଞ୍ଚାୟତ ବନ୍ୟା ପାଣି ଦ୍ବାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ବିଶେଷ କରି ଚାଷଜମି ଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ୟାଜଳରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବାରୁ ବ୍ୟାପକ ଫସଲହାନୀ ହୋଇଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ ।

PURI FLOOD COMPENSATION
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ୧୪ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ୧୯ଟି ଗ୍ରାମ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ (ETV Bharat Odisha)
ପୁରୀ ଅଗ୍ନିଶମ କେନ୍ଦ୍ର ର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଫାୟାର ଅଫିସର ପ୍ରଭାତ କୁମାର ରାଉତ କହିଛନ୍ତି, "ଚଳିତ ବନ୍ୟାରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ କଣାସ, ଡେଲାଙ୍ଗରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ବନ୍ୟା ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ତେବେ ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ରୁ ଲୋକ ଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ ରୂପେ ରହିଛି। ଯେଉଁଠି ଲୋକ ଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାର ଅଛି ଖବର ଆସିଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବୋଟ୍ ଓ ରେସ୍କ୍ୟୁ ସରଞ୍ଜାମ ଦ୍ଵାରା ଲୋକ ଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯାଉଛି। ପୁରୀ ସଦର ବ୍ଲକ ମଙ୍ଗରାଜପୁରରେ ଜଣେ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ଆଜି ପାଣି ଘେରରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ତାଳଦା ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟାରେ କିଛି ଗୃହ ପାଳିତ ପଶୁ ଫଶୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଟିମ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସହାୟତା ଓ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ପୁରୀ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ ସଜାଗ ରହିଛି। ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ଏକାଧିକ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇ ସହାୟତା ଓ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ର ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି।୨୪ ଘଣ୍ଟା ଆମେ କାର୍ଯ୍ଯ ଜାରି ରଖିଛୁ ।"
PURI FLOOD COMPENSATION
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ୧୪ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ୧୯ଟି ଗ୍ରାମ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ (ETV Bharat Odisha)
ପୁରୀ ଜିଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମହାନଦୀର ଉପର ମୁଣ୍ଡରୁ ଜଳ ପ୍ରବାହ କମ୍ ରହିଛି ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ । ଏଣୁ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରରୁ ଯେତିକି ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଛି ତାହା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ଲୋକ ମାନେ ଭୟଭୀତ ହେବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ ସଜାଗ ରହିଛି। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଲୋକ ଙ୍କୁ ଯାହା ସୂଚନା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତେ କାର୍ଯ୍ଯ କରିବା ଉଚିତ୍। ତେବେ ପିପିଲି ଓ କଣାସ ବ୍ଲକ୍ ୧୦ ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ବନ୍ୟା ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ରିଲିଫ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ବନ୍ୟା ପାଣି ଛାଡିବା ପରେ କୃଷି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ର ଆକଳନ କରାଯିବା ପରେ ଚାଷୀ ଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।
PURI FLOOD COMPENSATION
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ୧୪ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ୧୯ଟି ଗ୍ରାମ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ (ETV Bharat Odisha)
ଚଳିତ ବନ୍ୟାରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ନିମାପଡ଼ା, ଗୋପ, ପିପିଲି, ଡେଲାଙ୍ଗ ଓ କଣାସ ବ୍ଲକର ଚାଷୀ ମାନେ ବହୁତ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏଣୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରାଯାଇ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ ।
PURI FLOOD COMPENSATION
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ୧୪ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ୧୯ଟି ଗ୍ରାମ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ (ETV Bharat Odisha)

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

TAGGED:

AGRICULTURAL DAMAGE
PURI DISTRICT FLOOD UPDATE
ODISHA FLOOD NEWS
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ୟା
PURI FLOOD COMPENSATION

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.