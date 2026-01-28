ETV Bharat / state

ବୋଲଗଡ ବିଡିଓଙ୍କୁ ବିରୋଧ: ବଦଳି ଦାବିରେ ଏକାଠି ହେଲେ 19 ପଞ୍ଚାୟତ

ବୋଲଗଡ଼ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ବଦଳି ଦାବିରେ ବୋଲଗଡରେ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରା । ଏକାଠି ହେଲେ ଶହ ଶହ ଜନସାଧାରଣ । ବଜାର ପରିକ୍ରମା କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦେଲେ ଦାବିପତ୍ର ।

Protest Against Bolgarh BDO
ବୋଲଗଡ ବିଡିଓଙ୍କୁ ବିରୋଧ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 28, 2026 at 7:47 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Protest Against Bolgarh BDO ଖୋର୍ଦ୍ଧା: ବୋଲଗଡ ବିଡିଓଙ୍କ ବଦଳି ଦାବିରେ ତେଜିଛି ଆନ୍ଦୋଳନ । ବୋଲଗଡ ବିଡିଓଙ୍କ ମନମାନି ବିରୋଧରେ ବୋଲଗଡ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମେଳି ହୋଇ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ତୁରନ୍ତ ବଦଳି ଦାବି କରି ଶହ ଶହ ଜନତା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ନିକଟରେ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନକୁ ନଆସି ବିବାଦ ଘେରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବିଡିଓ ।

ବୋଲଗଡ ବିଡିଓଙ୍କୁ ବିରୋଧ (ETV Bharat Odisha)

କାହିଁକି ବୋଲଗଡ ବିଡିଓଙ୍କୁ ବିରୋଧ ?

ସରକାରୀ ଜନଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଶାସନରେ ବିଡିଓ ନିଜ ଭଡା ଗାଡିର ଡ୍ରାଇଭରର ଜନ୍ମ ଦିବସ ପାଳନ କରିବା ଏବଂ ଗତ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେପରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ନିଜେ କିମ୍ବା ବ୍ଲକର କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ନରହିବା । ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲି ଆସୁଥିବା ବୋଲଗଡ ବାମନ ହାଇସ୍କୁଲ ପଡିଆରେ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ସମ୍ମିଳିତ ପରେଡ ବନ୍ଦ କରିବା ପ୍ରତିବାଦରେ ଜନତାଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଆସିଲେ, ବଦଳି ଦାବି କଲେ:

ଆଜି(ବୁଧବାର) ସକାଳୁ ବୋଲଗଡ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିକଟରୁ ଶତାଧିକ ଜନସାଧାରଣ ଏକାଠି ହୋଇ ବୋଲଗଡ ବିଡିଓଙ୍କ ତୁରନ୍ତ ବଦଳି ଦାବି କରି ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରି ବଜାର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ । ଏଥିସହ ବିଡିଓଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନାରାବାଜି କରିଥିଲେ । ଏହି ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ମୁଖ୍ଯମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ଯରେ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ସେହିପରି ବୋଲଗଡ ବିଡିଓ ସୁମନ ସୁଧା କୁଣ୍ଡୁଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ବୋଲଗଡରୁ ବଦଳି କରି ଜଣେ ଭଲ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ।

କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି:

ଆଇନଜୀବୀ ଶ୍ରୀତମ କୁମାର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, ‘ବୋଲଗଡ଼ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅବହେଳା କରିଛନ୍ତି । ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିଜ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବା ବିରୋଧରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଏହାର ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଶାସନ ସଚିବ । ଗତ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ଯେଭଳି ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅବହେଳା କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ।’

Protest Against Bolgarh BDO
ବୋଲଗଡ ବିଡିଓଙ୍କୁ ବିରୋଧ (ETV Bharat Odisha)

ଏକାଠି ହେଲେ 19 ପଞ୍ଚାୟତ ବାସିନ୍ଦା:

ସେହିଭଳି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଗୌରୀ ଦେବୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ବୋଲଗଡ଼ର 19ଟି ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଜନସାଧାରଣ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲଗଡ଼ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ମନମୁଖୀ ଶାସନ ବିରୋଧରେ । ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିବା ସମୂହ ପରେଡକୁ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ବିଡ଼ିଓ । ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ସରକାର କହିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ବିଡ଼ିଓ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି ।’


ବୋଲଗଡ଼ ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ଅଧକ୍ଷ ତଥା ବ୍ଲକ ବିଜେଡି ସଭାପତି ବାନାମ୍ବର ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସକୁ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ଅସହଯୋଗ ବୋଲଗଡ଼ ବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ଦେଇଛି ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ସମାଜସେବୀ, ଆଇନଜୀବୀ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏହାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହ ତୁରନ୍ତ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ବିଦା କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।’

ବାରମ୍ବାର ନିରାଶ:

ବିଜେପି ପୂର୍ବତନ ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ଅଜିତ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, ‘ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ବୋଲଗଡ଼ ବିଡ଼ିଓ ସୁମନ ସୁଧା କୁଣ୍ଡୁ କୌଣସି ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ପଚାରୁ ନାହାନ୍ତି କିଛି ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ କଥା ଶୁଣୁ ନାହାନ୍ତି ଆମେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରି ନିରାଶ ହୋଇଛୁ ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ଏଭଳି ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ବଦଳି କରାଯାଉ ।’

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନକୁ ଆସିଲେନି ବିଡିଓ, ଥାନାରେ ଏତଲା

ସୁନ୍ଦରପଦା ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ମାମଲାରେ NIA ଏଣ୍ଟ୍ରି, ପୂର୍ବ-ପର ଲିଙ୍କ ଖୋଜୁଛି ପୋଲିସ

କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟରେ ଝିଅକୁ ଅପମାନ ! ଜୀବନ ହାରିଲେ ବାପା

ଦାବିପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କଲେ ତହସିଲଦାର:

ସେହିପରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦାବିପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବୋଲଗଡ଼ ତହସିଲଦାର ବିଜୟ କୁମାର ସେଠୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନକଲେ ଏହାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବି ।’ ସେପଟେ କିନ୍ତୁ ବୋଲଗଡ଼ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଫୋନ ଉଠାଇ ନଥିଲେ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା

TAGGED:

BOLAGARH BDO
PROTEST AGAINST BOLGARH BDO
BOLAGARH BDO TRANSFER DEMAND
ବୋଲଗଡ ବିଡିଓ ବଦଳି ପ୍ରତିବାଦ
BOLGARH PROTEST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.