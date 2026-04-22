୧୮ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ, ୩୮୭୭ କୋଟି ନିବେଶରେ ୭୫୬୫ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ

ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସିଙ୍ଗଲ୍ ଉଇଣ୍ଡୋ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଅଥରିଟି ବା ଏସଏଲଏସଡବ୍ଲୁସିଏର ୧୪୬ ତମ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ

ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକ
ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 22, 2026 at 7:19 AM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ମୋଟ ୩୮୭୭.୧୪ କୋଟି ନିବେଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖୁଥିବା ୧୮ଟି ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି । ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡିକ ବାଲେଶ୍ୱର, ଦେବଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଯାଜପୁର, ଝରସୁଗୁଡା, କେନ୍ଦୁଝର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କୋରାପୁଟ, ପୁରୀ, ସମ୍ବଲପୁର ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଭଳି ୧୧ ଜିଲ୍ଲାରେ ୭୫୬୫ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ।

ଏସଏଲଏସଡବ୍ଲୁସିଏ ବୈଠକରେ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଉନ୍ନତ ଉତ୍ପାଦନ, ସବୁଜ ଶିଳ୍ପ, ଭିତ୍ତିଭୂମି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଇକୋ ସିଷ୍ଟମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରହିଛି । ଯାହା ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ । ଧାତୁ, ଇସ୍ପାତ ଓ ଏଲୁମିନିୟମ ଡାଉନଷ୍ଟ୍ରିମ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାର ଧାତୁ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ଉତ୍ପାଦକୁ ସୁଦୃଢ଼, ରୁନାୟା ଏକ୍କାର୍ଟ ଆଲୁମିନିୟମ ପାଉଡର ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ ଏକ ଆଲୁମିନିୟମ ଡାଉନଷ୍ଟ୍ରିମ ଉତ୍ପାଦନ ସୁବିଧା ସ୍ଥାପନ କରିବ । ଯାହା ଉନ୍ନତ ପଦାର୍ଥ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ଡାଉନଷ୍ଟ୍ରିମ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ଉତ୍ପାଦକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବ । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ୩୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶରେ ୫୦୦ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ ।

ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକ
ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକ (ETV Bharat)

ସାରା ଓଡିଶାରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ

ଧାତବ ଇକା ସିଷ୍ଟମର ବିକାଶକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ସ୍କାନ ଷ୍ଟିଲ୍ସ ଲିମିଟେଡ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଷ୍ଟିଲ ଆଣ୍ଡ ପାଓ୍ୱାର ଲିଃ. ଓ ଏସଏସ ଆଲୁଫଏଲ୍ସ ଲିମିଟେଡ ଇସ୍ପାତ, ଲୌହ ଓ ଫେରୋ-ଆଲୟ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରିବେ । ଯାହା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ଧାତୁ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ସୁଦୃଢ କରିବ । ଏହା ସହିତ ଶିଳ୍ପ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗଦାନ ଦେବ । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ୫୦୩.୬୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶରେ ୫୫୦ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି । ସୋଲାର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ ଝାରସୁଗୁଡାରେ ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ଉତ୍ପାଦନ ସୁବିଧା ସ୍ଥାପନ କରିବ । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଦେବଗଡ ଜିଲ୍ଲାରେ ୨୧୦ .୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ ସହ ୯୧୦ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି । ଉଚ୍ଚ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଉତ୍ପାଦନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରି ଏନଭାୟର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡାଇନ ଲିମିଟେଡ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ୧୩୬.୮୭ କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶରେ ୩୨୬ ନିଯୁକ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି । ତେଣୁ ଏକ ଇଏସଡିଏମ ଉତ୍ପାଦନ ୟୁନିଟ ସ୍ଥାପନ କରିବ । ଯାହା ଓଡ଼ିଶାର କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଉତ୍ପାଦନ ଇକୋସିଷ୍ଟମରେ ଯୋଗଦାନ ସହ ଉଦୀୟମାନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ କୁଶଳୀ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକୁ ସମର୍ଥନ କରିବ ।

ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ସଂପର୍କିତ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହାର ପ୍ରଭାବକୁ ବିସ୍ତାର କରୁଛି । ଯେଉଁଥିରେ ହାର୍ମନ ଫିନୋକେମ ଲିମିଟେଡ ଗଞ୍ଜାମର ଗୋପାଳପୁରରେ ୫୩୦ କୋଟି ନିବେଶରେ ୯୦୦ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ଏହା ଏକ ଔଷଧ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ୟୁନିଟ୍ସ ସ୍ଥାପନ କରିବ । ଆମ୍ବିଟେକ ହେଲଥ କେୟାର ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ୫୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶରେ ୩୬୯ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଏକ ଚିକିତ୍ସା ଉପକରଣ ଉତ୍ପାଦନ ସୁବିଧା ସ୍ଥାପନ କରିବ । ସର୍କୁଲାର ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଉଦ୍ୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିଳ୍ପାୟନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଖୋର୍ଦ୍ଧାଠାରେ ସାଉଥ ବ୍ଲକ ମାର୍କେଟିଂ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଏବଂ ଧାତୁ ଉତ୍ପାଦର ପୁନଃଚକ୍ରଣ ପାଇଁ ଏକ ସମନ୍ୱିତ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବ । ଏଥିରେ ୧୧୧.୬୪ କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶରେ ୧୨୦ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାମିଲନାଡୁ ଇସ୍ପାତ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ ଏବଂ ଆଲ୍ପସ ମାଇନିଂ ସର୍ଭିସେସ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଝାରସୁଗୁଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ଯଥାକ୍ରମେ ୧୧୩ .୪୦ କୋଟି ଏବଂ ୫୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶରେ ୨୫୦ ଏବଂ ୧୨୦ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ।

6ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଖୋଲିବ ନୂଆ ହୋଟେଲ ଓ ରିସର୍ଟ

ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏବଂ ଆତିଥେୟତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିବେଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅଗ୍ରଗତି ଘଟିଛି । ସମ୍ବଲପୁରରେ ଜାସ କନସ୍ଟକ୍ସନ୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ରଥ ହସ୍ପିଟାଲିଟି ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ, କେନ୍ଦୁଝରରେ କେନ୍ଦୁଝର ରିଗାଲ ପାରାଡାଇଜ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ, ପୁରୀରେ କାର୍ୟନ ଭେଞ୍ଚର୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ, କୋରାପୁଟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଇକୋ ରିସୋର୍ଟ୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ ଓ ପୁରୀରେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ହୋଟେଲ ଏବଂ ରିସର୍ଟ୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ ଦ୍ୱାରା ୬ଟି ନୂତନ ଆତିଥ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ତାରକା ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଟେଲ ଏବଂ ରିସୋର୍ଟ ସ୍ଥାପିତ ହେବ । ଏସବୁ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ୭୦୦ କୋଟିରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନିବେଶରେ ପ୍ରାୟ ୧୨୦୦ରୁ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ଏହି ନିବେଶଗୁଡିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଅନୁଭବକୁ ବୃଦ୍ଧି ସହ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସିପ ୟାର୍ଡ ଏବଂ ଇନ୍ଫ୍ରା ପ୍ରା. ଲିମିଟେଡ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ ଓ ମରାମତି ଏବଂ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଭାସମାନ ଭେସେଲ୍ସ ନିର୍ମାଣ କରିବ । ଯାହା ଓଡ଼ିଶାକୁ ତଟୀୟ ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ ଶିଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଉଦୀୟମାନ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରିବ । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ୧୫୦ କୋଟି ନିବେଶ ସହ ୬୦୦ ନିଯୁକ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ।

