ETV Bharat / state

ବୁର୍ଲାରେ ହେବ କ୍ଵାଣ୍ଟମ ସେଣ୍ଟର: କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ

ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟର ୧୭ତମ ସମାବର୍ତ୍ତନ ସମାରୋହ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିମାନେ କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ସହିତ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ ।

17th convocation ceremony of Vssut
ଭିସୁଟ ୧୭ତମ ସମାବର୍ତ୍ତନ ସମାରୋହ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 26, 2025 at 8:17 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

17th convocation of VSSUT, ଭୁବନେଶ୍ବର: ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟର ୧୭ତମ ସମାବର୍ତ୍ତନ ସମାରୋହ ଉତ୍ସବ ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଶ୍ବେଶ୍ବରାୟା ଅଡିଟୋରିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ସ୍ବାଇଁ, ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାୟକ, ସମ୍ବଲପୁର ବିଧାନସଭା ସାଂସଦ ଜୟ ନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ । ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିମାନେ କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ସହିତ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ ।

ବୁର୍ଲାର ବିଶେଷତ୍ଵ ହେଉଛି ଏହାର ଉଦ୍ୟୋଗୀ ମାନସିକତା । ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ (ଭିସୁଟ୍)ର ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ 'ସମ୍ବଲପୁରୀ ହବ୍' ଭଳି ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କରି ନିଜର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରତିପାଦନ କରୁଛନ୍ତି । ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଜ୍ଞାନକୌଶଳର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ଭୌତିକ ଉପଲବ୍ଧି ନୁହେଁ । ଏହା ଦ୍ବାରା ବରଂ ମାନବ କଲ୍ୟାଣ ହେବା ଏହା ଉଚିତ ~କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ

Education Minister Dharmendra Pradhan
ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ (ETV Bharat Odisha)

ଭିସୁଟ୍ ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ‘ପ୍ରୟୋଗଶାଳା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା' ସମେତ ତିନୋଟି ହ୍ୟାଣ୍ଡବୁକ୍ ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଅବସରରେ ଡିଗ୍ରୀ, ଉପାଧି ଓ ପଦକ ଲାଭ କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଗବେଷକଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ।

Education Minister Dharmendra Pradhan at the 17th convocation ceremony of Vssut
ଭିସୁଟର ୧୭ତମ ସମାବର୍ତ୍ତନ ସମାରୋହରେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ (ETV Bharat Odisha)
ଅଗଣିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଗଠନ କରୁଛି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ:ଆଜି ଭିସୁଟର ୧୭ତମ ସମାବର୍ତ୍ତନ ସମାରୋହରେ ଯୋଗଦେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି,"ବିଗତ ବର୍ଷର ଗୌରବମୟ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଗଣିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଗଠନ କରିଛି । ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଜାତୀୟ ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ନିଜ ମାତୃଭୂମି ଓଡ଼ିଶା ଓ ଦେଶ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତିକୁ ମନପ୍ରାଣ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ଭିସୁଟ ଦେଶର ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି । ଆଜିର ଅବସରରେ ଭିସୁଟ୍ ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ‘ପ୍ରୟୋଗଶାଳା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା' ସମେତ ତିନୋଟି ହ୍ୟାଣ୍ଡବୁକ୍ ଉନ୍ମୋଚନ ଏହାର ଜ୍ବଳନ୍ତ ପ୍ରତିଫଳନ ।"
17th convocation ceremony of Vssut
ଭିସୁଟର ୧୭ତମ ସମାବର୍ତ୍ତନ ସମାରୋହ (ETV Bharat Odisha)

'ଓଡ଼ିଶାର ନବନିର୍ମାଣର ପ୍ରକୃତ ମଞ୍ଜି'
କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଥିଲେ,"ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା' ହିଁ ଭିସୁଟ୍‌ର ମୂଳ ଚରିତ୍ର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିକଶିତ କରିବାର ଚାବିକାଠି । ଯାହା ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି । ଆଜିର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯୁଗରେ ଆମେ ସମ୍ବଲପୁର ଠାରେ ଏକ 'କ୍ଵାଣ୍ଟମ ସେଣ୍ଟର'ର ପରିକଳ୍ପନା କରିଛୁ । ଭିସୁଟ୍ ହିଁ ଓଡ଼ିଶାର ନବନିର୍ମାଣର ପ୍ରକୃତ ମଞ୍ଜି । ଯଦି ଭିସୁଟ୍ ନିଜର ଦାୟିତ୍ବ ସଠିକ୍ ଭାବେ ନିର୍ବାହ କରିବ, ତେବେ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିଶ୍ବର ଅନେକ ଜଟିଳ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେନ୍ଦ୍ର ପାଲଟିବ । ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ।"

Education Minister Dharmendra Pradhan at the 17th convocation ceremony of Vssut
ଭିସୁଟର ୧୭ତମ ସମାବର୍ତ୍ତନ ସମାରୋହରେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ (ETV Bharat Odisha)
17th convocation ceremony of Vssut
ଭିସୁଟର ୧୭ତମ ସମାବର୍ତ୍ତନ ସମାରୋହ (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଚର୍ଚ୍ଚାରେ VSSUT ଛାତ୍ରଙ୍କ ନିର୍ମିତ ଫର୍ମୁଲା ରେସିଂ କାର; ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ହାତେଇଲା ଦ୍ବିତୀୟ ସ୍ଥାନ

ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂରରେ ଭିସୁଟ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଅବଦାନ, ଏମିତି କହିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ

ଭିସୁଟର ଏକାଥରେ 100 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆକ୍ସନ, ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି ?

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

ଭିସୁଟ ୧୭ତମ ସମାବର୍ତ୍ତନ ସମାରୋହ
NATIONAL EDUCATION POLICY VSSUT
EDU MINISTER DHARMENDRA PRADHAN
VSSUT SAMBALPUR
VSSUT 17TH CONVOCATION SAMBALPUR

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.